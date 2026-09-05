Επίθεση αγωγιατών γαϊδουριών σε ακτιβίστρια της PETA στη Σαντορίνη

Ένα περιστατικό επίθεσης αγωγιατών γαϊδουριών σε ακτιβίστρια της διεθνούς οργάνωσης PETA στη Σαντορίνη έχει προκαλέσει σάλο και κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω του σχετικού βίντεο. Η γυναίκα δέχτηκε την επίθεση ύστερα από διαμαρτυρία της για τα δικαιώματα των ζώων, με την PETA να γνωστοποιεί την πρόθεσή της να προχωρήσει σε υποβολή μηνύσεων σε βάρος των δραστών.

Το περιστατικό και η αντίδραση της PETA

Το βίντεο της επίθεσης έχει ήδη αναρτηθεί στους λογαριασμούς της PETA, φτάνοντας σε ένα παγκόσμιο κοινό και αναδεικνύοντας το περιστατικό. Η οργάνωση έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα υποβάλει μήνυση κατά των βίαιων οδηγών γαϊδουριών που επιτέθηκαν στις ακτιβίστριες, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Παράλληλα, η PETA απευθύνει έκκληση σε τουρίστες και ντόπιους κατοίκους του νησιού που παρατήρησαν το συμβάν να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση whistleblower@peta.de, αναζητώντας μαρτυρίες για την υπόθεση.

Οι συνθήκες εκμετάλλευσης των ζώων στη Σαντορίνη

Η διαμαρτυρία της ακτιβίστριας της PETA αφορούσε τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια στη Σαντορίνη. Τα ζώα αυτά εξαναγκάζονται συχνά, εν μέσω καύσωνα, να ανεβαίνουν τα 500 σκαλοπάτια από το Λιμάνι των Φηρών έως την Πόλη, μεταφέροντας στην πλάτη τους τουρίστες.

Η PETA έχει απευθύνει ακατάπαυστα έκκληση στον δήμο και την ελληνική κυβέρνηση να απαγορεύσουν τα «γαϊδουράκια ταξί», υπογραμμίζοντας την ακραία εκμετάλλευση και την ταλαιπωρία που υφίστανται τα ζώα ως τουριστικά ταξί.

Η πρόταση της PETA για εναλλακτικές λύσεις

Οι ακτιβίστριες της PETA επιδίωκαν να δείξουν στους παρευρισκόμενους ταξιδιώτες και ντόπιους κατοίκους έναν εύκολο, καινοτόμο και φιλικό προς τα ζώα τρόπο ανάβασης της σκάλας, χρησιμοποιώντας ρομποτικά πόδια, τους αποκαλούμενους εξωσκελετούς. Αυτή η επίδειξη είχε ως στόχο να αναδείξει βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Σε επιστολή της προς τον δήμαρχο και τον πρόεδρο της λιμενικής αρχής του Δήμου Θήρας, η οργάνωση προσφέρθηκε να υποστηρίξει οικονομικά την αγορά τέτοιων εξωσκελετών για την ανάβαση σκαλοπατιών, εφόσον τεθεί τέλος στην ίππευση με γαϊδουράκια. Ένα κινεζικό πιλοτικό πρόγραμμα έχει ήδη δείξει ότι η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον τουρισμό, με ταξιδιώτες να δανείζονται εξωσκελετούς έναντι αμοιβής για την ανάβαση του όρους Τάι, το οποίο διαθέτει περισσότερα από 7.000 σκαλοπάτια.

Το μήνυμα της οργάνωσης για τα δικαιώματα των ζώων

Η βιολόγος Δρ Yvonne Wurz, εξειδικευμένη εισηγήτρια της PETA σε θέματα σχετικά με την εκμετάλλευση των ζώων στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, εξηγεί ότι «τα γαϊδουράκια και μουλάρια της Σαντορίνης, θύματα ακραίας εκμετάλλευσης ως τουριστικά ταξί, εξακολουθούν να ζουν μια ζωή πόνου και ταλαιπωρίας. Η βίαια αντίδραση των κατόχων γαϊδουριών κατά ειρηνικών υπερασπιστριών των δικαιωμάτων των ζώων καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Η PETA τονίζει ότι «με σύγχρονες εναλλακτικές λύσεις όπως τα ρομποτικά πόδια και την προσφορά της PETA για χρηματοδότηση των πρώτων μηχανικών κατασκευών, η Σαντορίνη θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο κατά της εκμετάλλευσης των ζώων στον τουρισμό». Η οργάνωση απευθύνει έκκληση στους υπεύθυνους να αδράξουν αυτή την ευκαιρία, επισημαίνοντας ότι «μόνο μια από καιρού εκπρόθεσμη απαγόρευση της συνολικής και εν γένει ίππευσης γαϊδουριών και μουλαριών στη Σαντορίνη μπορεί να θέσει ένα τέλος στην ταλαιπωρία αυτών των ζώων».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr