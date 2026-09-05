Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι στο Α.Τ. Μάνδρας

Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατά συρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και παράβαση του νόμου περί όπλων, σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου άνδρα που εισέβαλε χθες στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας κρατώντας μαχαίρι. Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο, ωστόσο ο εισαγγελέας αποφάσισε την άμεση απελευθέρωσή του με προφορική εντολή.

Η εισβολή στο Α.Τ. Μάνδρας και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν, ο 31χρονος άνδρας εισέβαλε χθες στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας. Κατά την εισβολή του, ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι, γεγονός που οδήγησε στις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει πλέον.

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία σε βάρος του 31χρονου είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατά συρροή. Επιπλέον, του αποδίδονται κατηγορίες για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, λόγω της κατοχής του μαχαιριού κατά την είσοδό του στο Αστυνομικό Τμήμα.

Η κατάσταση της υγείας του 31χρονου

Μετά το περιστατικό, ο συλληφθείς 31χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η κατάσταση της υγείας του απαιτεί την παραμονή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Ο 31χρονος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου και παραμένει υπό φρούρηση, λαμβάνοντας την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Η νοσηλεία του στη ΜΕΘ υποδηλώνει τη σοβαρότητα των τραυμάτων που υπέστη κατά το περιστατικό στο Α.Τ. Μάνδρας.

Η δικογραφία σε βάρος του αστυνομικού

Παράλληλα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου, αντίστοιχη δικογραφία σχηματίστηκε και για τον αστυνομικό που ενεπλάκη στο περιστατικό. Ο αστυνομικός ήταν αυτός που πυροβόλησε τον 31χρονο κατά τη διάρκεια της εισβολής του στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας.

Η κατηγορία που αποδίδεται στον αστυνομικό αφορά παράβαση του νόμου περί όπλων. Αυτή η δικογραφία σχηματίστηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες χρησιμοποιήθηκε το υπηρεσιακό όπλο κατά το χθεσινό συμβάν.

Η απόφαση του εισαγγελέα για τον αστυνομικό

Ωστόσο, παρά τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, ο αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος. Η απόφαση αυτή ελήφθη με προφορική εντολή από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για την περαιτέρω κράτησή του.

Η προφορική εντολή του εισαγγελέα οδήγησε στην άμεση απελευθέρωση του αστυνομικού, ο οποίος είχε πυροβολήσει τον 31χρονο κατά την εισβολή του τελευταίου στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός πρώτου σταδίου της δικαστικής διερεύνησης για το συγκεκριμένο σκέλος του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: News.gr