Επεισοδιακή συνέχεια στη δίκη για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου: Αποβολή του πατέρα από την αίθουσα

Με επεισοδιακό τρόπο συνεχίστηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Καρδίτσα η δίκη των έξι αστυνομικών που κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγγου. Τα περιστατικά φέρεται να συνέβησαν τον Ιούνιο του 2020 και οδήγησαν στον θάνατο του νεαρού. Η διαδικασία σημαδεύτηκε από την αποβολή του πατέρα του θύματος, Γιάννη Μάγγου, από την αίθουσα του δικαστηρίου.

Η δίκη ξεκίνησε με τις καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίοι κλήθηκαν να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο Βασίλης Μάγγος μετά τα φερόμενα βασανιστήρια και την κατάσταση της υγείας του. Οι μαρτυρίες αυτές αποτέλεσαν κεντρικό σημείο της σημερινής συνεδρίασης, παρέχοντας λεπτομέρειες για τις στιγμές που ακολούθησαν τον φερόμενο ξυλοδαρμό.

Η κατάθεση της πρώτης μάρτυρος

Ως πρώτη μάρτυρας κατέθεσε μία γυναίκα, η οποία περιέγραψε τη στιγμή που βρήκε τον Βασίλη Μάγγο έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου. Η μάρτυρας είχε μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να παραδώσει πράγματα σε έναν κρατούμενο, ο οποίος είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια μεγάλης συγκέντρωσης που είχε πραγματοποιηθεί ενάντια στην καύση σκουπιδιών.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, είδε απέναντι από το αστυνομικό τμήμα μία ανθρώπινη φιγούρα με σηκωμένο το χέρι, σαν να ζητούσε βοήθεια. Σπεύδοντας προς το σημείο, αναγνώρισε τον Βασίλη Μάγγο, ο οποίος βρισκόταν σε εμφανώς δύσκολη κατάσταση.

Η βοήθεια από φίλο και οι περιγραφές βασανιστηρίων

Δεύτερος μάρτυρας κατέθεσε ένας φίλος του Βασίλη Μάγγου, ο οποίος βρισκόταν στην πλατεία Ελευθερίας. Ο φίλος συναντήθηκε με τη σύντροφο του Βασίλη Μάγγου και ήταν αυτός που βοήθησε τον Βασίλη να μεταφερθεί στο σπίτι του, μόλις έφτασε το αυτοκίνητο που τον μετέφερε.

Ο μάρτυρας περιέγραψε τη σοκαριστική εικόνα που αντίκρισε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο Βασίλης «πονούσε παντού». Εξήγησε ότι δεν γνώριζε πώς να τον μετακινήσει και ο μόνος τρόπος που βρήκε ήταν να τον σηκώσει από τις μασχάλες. Στον ίδιο μάρτυρα, ο Βασίλης Μάγγος μίλησε για τα βασανιστήρια που είχε υποστεί. Ο φίλος του δήλωσε ότι, παρόλο που είχε δει το βίντεο με τον ξυλοδαρμό του Βασίλη έξω από τα δικαστήρια, η εικόνα που αντίκρισε ήταν πολύ πιο σοκαριστική και δεν ήταν η αναμενόμενη βάσει των όσων είχαν συμβεί στα δικαστήρια.

Οι επισκέψεις μετά τη νοσηλεία

Μεταξύ των μαρτύρων ήταν και ένα άτομο που επισκέφθηκε τον Βασίλη Μάγγο στο σπίτι του μετά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο. Ο μάρτυρας περιέγραψε δύο διαφορετικές επισκέψεις και την κατάσταση του Βασίλη σε κάθε μία από αυτές.

Την πρώτη φορά που τον επισκέφτηκε, ο Βασίλης Μάγγος ήταν καταρρακωμένος και είχε θιχθεί η αξιοπρέπειά του από τα όσα είχαν συμβεί. Κατά τη δεύτερη επίσκεψη, ο μάρτυρας τον βρήκε αμίλητο και πεσμένο, υποδηλώνοντας μια περαιτέρω επιδείνωση της ψυχολογικής του κατάστασης.

Η αποβολή του πατέρα από το δικαστήριο

Ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης, αποβλήθηκε από την αίθουσα του δικαστηρίου σχεδόν από την αρχή της διαδικασίας. Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης απευθύνθηκε στην πρώτη μάρτυρα, η οποία είχε ισχυριστεί ότι βρήκε τον Βασίλη κοντά σε σχολείο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης δήλωσε ψευδώς ότι στην περιοχή δεν υπάρχει κανένα σχολείο. Ο Γιάννης Μάγγος αντέδρασε άμεσα, σηκώθηκε και φώναξε «ψέματα, ντροπή». Η αντίδρασή του οδήγησε στην αποβολή του από την αίθουσα. Ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου έχει προβεί και σε δημόσια ανάρτηση, συνοδευόμενη από αντίστοιχες φωτογραφίες, καταγγέλλοντας τα ψεύδη που ακούστηκαν.

Με πληροφορίες από: Reader