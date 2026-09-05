Σαντορίνη: Επίθεση αγωγιατών γαϊδουριών σε ακτιβίστριες της PETA

Ένα περιστατικό επίθεσης αγωγιατών γαϊδουριών κατά τριών ακτιβιστριών της διεθνούς οργάνωσης PETA (People for The Ethical Treatment of Animals/ Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων) στη Σαντορίνη κάνει τον γύρο του κόσμου. Οι υπερασπίστριες των δικαιωμάτων των ζώων δέχθηκαν βίαιη επίθεση ενώ προετοιμάζονταν για μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης.

Η PETA έχει ήδη αναρτήσει σχετικό βίντεο στους λογαριασμούς της, δηλώνοντας πως θα προχωρήσει σε μηνύσεις σε βάρος των δραστών της επίθεσης. Το περιστατικό έλαβε χώρα καθώς οι ακτιβίστριες προσπαθούσαν να αναδείξουν τον πόνο των ζώων που χρησιμοποιούνται ως «τουριστικά ταξί» στο νησί.

Η επίθεση και οι ενέργειες των δραστών

Οι τρεις ακτιβίστριες της PETA προετοιμάζονταν για την εκστρατεία τους, με σκοπό να επιστήσουν την προσοχή του κοινού στον πόνο των ζώων. Επιδίωκαν να στείλουν ένα μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο ενάντια στην εκμετάλλευσή τους ως «τουριστικά ταξί», βιντεοσκοπώντας τον εαυτό τους και τον περίγυρο.

Οι άνδρες που φέρονται ως δράστες κατέστρεψαν τα πανό διαμαρτυρίας των ακτιβιστριών, σε μια προσπάθεια να τις αποτρέψουν από την ενέργειά τους. Στη συνέχεια, τις εξύβρισαν και τις ανάγκασαν με βίαιο τρόπο να κατέβουν τις σκάλες, πιέζοντάς τις κατά διαστήματα πάνω σε έναν τοίχο. Ένας από τους άνδρες χτύπησε μία από τις νεαρές γυναίκες στο πρόσωπο.

Η εκστρατεία της PETA και οι προτάσεις της

Η εκστρατεία της PETA είχε ως στόχο να αναδείξει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη. Σύμφωνα με την οργάνωση, τα ζώα εξαναγκάζονται συχνά, εν μέσω καύσωνα, να ανεβαίνουν τα 500 σκαλοπάτια από το λιμάνι των Φηρών έως την πόλη, μεταφέροντας τουρίστες στην πλάτη τους.

Οι ακτιβίστριες επιδίωκαν να δείξουν στους παρευρισκόμενους ταξιδιώτες και ντόπιους κατοίκους έναν εναλλακτικό, καινοτόμο και φιλικό προς τα ζώα τρόπο ανάβασης της σκάλας. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούσαν ρομποτικά πόδια, τα οποία αποκαλούνται εξωσκελετοί.

Εκκλήσεις και οικονομική στήριξη

Η PETA απευθύνει ακατάπαυστα έκκληση στον δήμο και την ελληνική κυβέρνηση να απαγορεύσουν τα «γαϊδουράκια ταξί». Σε επιστολή που απέστειλε προς τον δήμαρχο και τον πρόεδρο της λιμενικής αρχής του Δήμου Θήρας, η οργάνωση προσφέρθηκε να υποστηρίξει οικονομικά την αγορά τέτοιων εξωσκελετών για την ανάβαση σκαλοπατιών.

Η προσφορά αυτή συνοδεύεται από την προϋπόθεση να τεθεί τέλος στην ίππευση με γαϊδουράκια. Η PETA καλεί τους υπεύθυνους να αδράξουν αυτή την ευκαιρία για να καταστήσουν τη Σαντορίνη πρότυπο κατά της εκμετάλλευσης των ζώων στον τουρισμό, προσφέροντας σύγχρονες εναλλακτικές λύσεις.

Η θέση της PETA για την εκμετάλλευση των ζώων

Η βιολόγος Δρ Yvonne Wurz, εξειδικευμένη εισηγήτρια της PETA σε θέματα σχετικά με την εκμετάλλευση των ζώων στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, εξήγησε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σύμφωνα με την ίδια, τα γαϊδουράκια και μουλάρια της Σαντορίνης, θύματα ακραίας εκμετάλλευσης ως τουριστικά ταξί, εξακολουθούν να ζουν μια ζωή πόνου και ταλαιπωρίας.

Η Δρ Wurz τόνισε ότι η βίαιη αντίδραση των κατόχων γαϊδουριών κατά ειρηνικών υπερασπιστριών των δικαιωμάτων των ζώων καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η PETA θα υποβάλει μήνυση κατά των βίαιων οδηγών γαϊδουριών που επιτέθηκαν στις ακτιβίστριες.

Κάλεσμα σε μάρτυρες

Η οργάνωση PETA παρακαλεί τους τουρίστες και τους ντόπιους κατοίκους του νησιού που παρατήρησαν το συμβάν να απευθυνθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δοθεί είναι info@peta.de.

Αυτό το κάλεσμα αποσκοπεί στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών και μαρτυριών σχετικά με το περιστατικό, ενόψει των νομικών ενεργειών που προτίθεται να αναλάβει η οργάνωση για την προστασία των δικαιωμάτων των ζώων.

Με πληροφορίες από: Topontiki