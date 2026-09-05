Η ΕΚΑΜ παρουσίασε τον «Κύωνα» και drone στη ΔΕΘ: Εντυπωσιακή επίδειξη της Ελληνικής Αστυνομίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε μια εντυπωσιακή επίδειξη της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την επίσκεψή του στο περίπτερο της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κεντρικό ρόλο στην άσκηση της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) είχε ο «Κύων», το νέο ρομποτικό σκυλί της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο, μαζί με ένα drone, παρουσίασε τις δυνατότητες των νέων τεχνολογικών μέσων στην αντιμετώπιση ένοπλων απειλών και την επιτήρηση χώρου. Η επίδειξη εντυπωσίασε τον πρωθυπουργό και τους παρευρισκόμενους, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες επιχειρησιακές δυνατότητες των αστυνομικών δυνάμεων.

Η εντυπωσιακή άσκηση της ΕΚΑΜ στη ΔΕΘ

Η επίδειξη, που χαρακτηρίστηκε ως σκηνή από ταινία δράσης, έλαβε χώρα στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την άσκηση παρακολούθησε από κοντά και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος ξεναγήθηκε επίσης στον χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε την αντιμετώπιση ενός ένοπλου δράστη, με την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (ΕΚΑΜ) να επιδεικνύει τον τρόπο δράσης της. Η παρουσίαση αυτή είχε ως στόχο να αναδείξει τις επιχειρησιακές ικανότητες της μονάδας, καθώς και την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων στις επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο «Κύων»: Το νέο ρομποτικό σκυλί της ΕΛ.ΑΣ.

Βασικός πρωταγωνιστής της επίδειξης ήταν ο «Κύων», το καινοτόμο ρομποτικό σκυλί που αποτελεί το νέο όπλο της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο «Κύων» εντάσσεται στο πρόγραμμα «Άτλας» και έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί επικίνδυνες αποστολές, μειώνοντας τον κίνδυνο για το ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο της άσκησης, το ρομποτικό σκυλί ανέλαβε την παραβίαση μιας πόρτας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο όπου βρισκόταν ο υποτιθέμενος δράστης.

Μετά την επιτυχή παραβίαση, ο «Κύων» προχώρησε στην απομάκρυνση του όπλου του δράτη, επιτυγχάνοντας τον αφοπλισμό του και την εξουδετέρωση της άμεσης απειλής. Αυτή η ενέργεια υπογράμμισε την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια του ρομποτικού συστήματος στην αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, εντυπωσιάζοντας τους παρευρισκόμενους με τις δυνατότητές του.

Η συμβολή του drone στην επιχείρηση

Τη δράση του «Κύωνα» συμπλήρωσε ένα drone, το οποίο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση. Αρχικά, το drone πραγματοποίησε επιτήρηση του χώρου από ψηλά, παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες και μια πανοραμική εικόνα της κατάστασης πριν από την είσοδος των δυνάμεων. Αυτή η εναέρια παρακολούθηση επέτρεψε τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και τη χάραξη της βέλτιστης στρατηγικής.

Στη συνέχεια, το drone εισήλθε στον χώρο για εσωτερική επιθεώρηση, επιβεβαιώνοντας την ασφάλεια και την κατάσταση εντός του κτιρίου. Η δράση του drone άνοιξε τον δρόμο για την τελική έφοδο των δυνάμεων της ΕΚΑΜ, εξασφαλίζοντας ότι η ομάδα θα επιχειρούσε με πλήρη επίγνωση των συνθηκών. Η συνδυασμένη χρήση αυτών των τεχνολογικών μέσων αναδεικνύει τη σύγχρονη προσέγγιση της Ελληνικής Αστυνομίας στην αντιμετώπιση σύνθετων περιστατικών.

Οι εντυπώσεις των επισήμων και τα δώρα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον εμφανή εντυπωσιασμό του από την αρτιότητα και τον άψογο συντονισμό της επίδειξης. Η παρουσίαση των νέων τεχνολογικών μέσων, όπως ο «Κύων» και το drone, καθώς και η επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΕΚΑΜ, άφησαν ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στον πρωθυπουργό και τους λοιπούς επισήμους.

Στο τέλος της επίδειξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε ένα δώρο από τον αρχηγό του Αστυνομικού Σώματος, σε ένδειξη τιμής για την παρουσία του. Επιπλέον, σε μια πιο χαλαρή στιγμή, του δόθηκε και ένα «jokey» από τον ίδιο τον σκύλο-ρομπότ, προσθέτοντας μια ευχάριστη νότα στην επίσκεψη και υπογραμμίζοντας την καινοτομία και την προσαρμοστικότητα των νέων αυτών εργαλείων στην υπηρεσία της ασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis