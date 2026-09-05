Μαραθώνας: Στην Ευελπίδων κόρη και εγγονός για την υπόθεση της νεκρής ηλικιωμένης

Η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη της κατοικίας τους στον Μαραθώνα, οδηγήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της μη αναγγελίας ανεύρεσης νεκρού. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς και το ενδεχόμενο απάτης σε βάρος του Δημοσίου, καθώς φέρονται να ελάμβαναν τη σύνταξη της θανούσης για πολλά χρόνια.

Εντοπισμός οστών και οι πρώτες κατηγορίες

Η υπόθεση ήρθε στο φως με τον εντοπισμό των οστών της ηλικιωμένης γυναίκας σε μία υπόγεια αποθήκη, εντός της κατοικίας της οικογένειας στον Μαραθώνα. Η ανακάλυψη αυτή οδήγησε άμεσα στην προσαγωγή της 68χρονης κόρης και του εγγονού της, οι οποίοι και οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, η κόρη και ο εγγονός πέρασαν το κατώφλι των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Εκεί, τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της μη αναγγελίας ανεύρεσης νεκρού, ένα αδίκημα που σχετίζεται με την απόκρυψη του θανάτου της ηλικιωμένης.

Το ενδεχόμενο απάτης σε βάρος του Δημοσίου

Πέρα από την κατηγορία της μη αναγγελίας ανεύρεσης νεκρού, οι αρχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους και στο σενάριο της απάτης σε βάρος του Δημοσίου. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο εξετάζεται καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσω της μη δήλωσης του θανάτου της ηλικιωμένης, φέρονται να εισέπρατταν τη σύνταξή της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παράνομη είσπραξη της σύνταξης μπορεί να διήρκεσε επί πολλά χρόνια, πιθανόν και για διάστημα που ξεπερνά τη δεκαετία. Αυτό το στοιχείο προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση, καθιστώντας την έρευνα πιο περίπλοκη και εκτεταμένη.

Οι ισχυρισμοί της κόρης της 90χρονης

Κατά τη διάρκεια των εξελίξεων, η κόρη της ηλικιωμένης, η οποία αναφέρεται ως 90χρονη, προέβη σε ορισμένους ισχυρισμούς. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Δεν ήταν καλά στα μυαλά της. Και κάπου έπεσε. Εγώ της έδινα να φάει, αλλά δεν μπορούσα συνέχεια». Αυτές οι δηλώσεις δίνουν μια πρώτη εικόνα για την κατάσταση της υγείας της θανούσης, σύμφωνα με την κόρη της.

Σε ερωτήσεις σχετικά με τον θάνατο της μητέρας της, η κόρη υποστήριξε ότι δεν θυμάται με ακρίβεια τι συνέβη την επίμαχη ημέρα. Όσον αφορά τη μεταφορά της σορού της 90χρονης, δήλωσε ότι τη βοήθησε ένας εργάτης. «Ένας εργάτης. Αυτός που πάμε και ψωνίζουμε», ήταν η απάντησή της όταν ρωτήθηκε για την ταυτότητα του ατόμου που την συνέδραμε.

Έρευνα για τον χρόνο και τα αίτια θανάτου

Για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, συντάσσεται ένα αναλυτικό πόρισμα. Αυτό το πόρισμα θα βασιστεί τόσο στα στοιχεία που θα προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση, όσο και από την ανάλυση του ειδικού δικαστικού ανθρωπολόγου, ο οποίος έχει ήδη εξετάσει τα οστά της ηλικιωμένης.

Οι βασικοί στόχοι της επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η ταυτοποίηση της γυναίκας, ο ακριβής προσδιορισμός του χρόνου θανάτου της, καθώς και, εφόσον είναι εφικτό, η εξακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατό της. Οι αρχές εξετάζουν επίσης τους ισχυρισμούς της κόρης, προσπαθώντας να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη μετά τον θάνατο της 90χρονης και αν υπήρχαν και άλλα πρόσωπα που γνώριζαν ή συμμετείχαν στην απόκρυψη της σορού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader