Μιλουτίνοφ: «Έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες, δεν μπορείς να ξεχάσεις αυτά που πρόσφερε ο Γουόκαπ»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Σέρβος σέντερ των Πειραιωτών, παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta, σχολιάζοντας τη νέα σύνθεση του Ολυμπιακού, τις μεταγραφικές κινήσεις του συλλόγου και τη σημασία των φιλικών αγώνων. Επίσης, τοποθετήθηκε για τον Τόμας Γουόκαπ και τις αλλαγές που αφορούν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν τον τελικό του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο του φιλικού τουρνουά που διεξάγεται στην Κρήτη, ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι δυνατότητες της νέας ομάδας και οι μεταγραφές

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εξέφρασε την πεποίθησή του για τις δυνατότητες της ανανεωμένης ομάδας του Ολυμπιακού. Σχολιάζοντας τις μεταγραφικές κινήσεις των «ερυθρολεύκων», ο Σέρβος σέντερ υπογράμμισε ότι η ομάδα διαθέτει «πολύ μεγάλες δυνατότητες».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον Τόμας Γουόκαπ, τονίζοντας πως «δεν μπορείς να ξεχάσεις αυτά που πρόσφερε ο Γουόκαπ», αναγνωρίζοντας τη συμβολή του παίκτη στην ομάδα.

Η πρόκληση των πρωταθλητών Ευρώπης

Ο Μιλουτίνοφ τόνισε ότι το γεγονός πως ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης αποτελεί επιπλέον κίνητρο για τη φετινή σεζόν. Όπως ανέφερε, όλες οι υπόλοιπες ομάδες θα προσπαθήσουν να κυνηγήσουν τους Πειραιώτες, με στόχο να γίνουν εκείνες πρωταθλήτριες.

Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη η ομάδα να είναι πνευματικά δυνατή και να αγωνιστεί ακόμα καλύτερο μπάσκετ από αυτό των προηγούμενων ετών. «Όλοι θα προσπαθήσουν να μας ρίξουν από τον θρόνο και όλοι οι υπόλοιποι θα θέλουν να γίνουν πρωταθλητές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πρέπει να ανεβάσουν το επίπεδό τους, αν θέλουν να έχουν την ίδια επιτυχία.

Η σημασία των φιλικών αγώνων

Ο Σέρβος σέντερ αναφέρθηκε και στη σημασία των φιλικών αγώνων υψηλού επιπέδου, όπως αυτός κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Εξήγησε ότι είναι πάντα σημαντικό να υπάρχουν δύσκολα και μεγάλα παιχνίδια στα φιλικά, καθώς αυτός είναι ένας τρόπος για τη βελτίωση της ομάδας.

Ειδικότερα, τόνισε ότι τα φιλικά βοηθούν στην καλύτερη ενσωμάτωση των παικτών, ειδικά όταν υπάρχουν πολλοί νέοι στην ομάδα. Χαρακτήρισε την εμπειρία αυτή ως «εξαιρετική» και «πολύ καλό τεστ», εκτιμώντας πως αυτά τα παιχνίδια θα βοηθήσουν πολύ την ομάδα, καθώς η σεζόν ξεκινά σε λίγες εβδομάδες.

Το νέο ΣΕΦ και οι δυσκολίες

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τοποθετήθηκε και για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί τα εντός έδρας παιχνίδια του μακριά από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λόγω των εργασιών για το νέο ΣΕΦ. Χαρακτήρισε την κατάσταση ως «πραγματικά δύσκολη» για την ομάδα.

Ο ίδιος, έχοντας πολλά χρόνια στην ομάδα, έχει συνηθίσει να αγωνίζεται στο «σπίτι» τους. Παρόλα αυτά, αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο πλάνο που «σίγουρα, στο μέλλον θα αποδώσει και θα είναι καλύτερα». Κατέληξε λέγοντας ότι η δουλειά τους είναι να ζήσουν «μερικούς δύσκολους μήνες» και να προσπαθήσουν να παίξουν κάπου αλλού, όπου δεν έχουν συνηθίσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta