Η Ford προσαρμόζει τα Ranger και Ranger Super Duty για στρατιωτικές αποστολές

Η Ford επιχειρεί να μεταφέρει την εκτεταμένη εμπειρία της από τα επαγγελματικά οχήματα σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο χρήσης, προσαρμόζοντας τα μοντέλα Ranger και Ranger Super Duty για στρατιωτικές εφαρμογές. Η εταιρεία, σε συνεργασία με τις General Dynamics Land Systems UK και Ricardo, προετοιμάζει μία ολοκληρωμένη πρόταση για το πρόγραμμα Light Mobility Vehicle του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Η πρωτοβουλία αυτή συνδυάζει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των οχημάτων με ένα μοντέλο ολοκληρωμένης υποστήριξης.

Η στρατηγική της Ford και οι συνεργασίες

Η Ford επιδιώκει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της στα επαγγελματικά οχήματα, εισερχόμενη δυναμικά στον τομέα των στρατιωτικών εφαρμογών. Αυτή η προσπάθεια υλοποιείται μέσω της συνεργασίας της με δύο σημαντικούς εταίρους, τις General Dynamics Land Systems UK και Ricardo.

Μαζί, οι εταιρείες ετοιμάζουν μία κοινή πρόταση που αφορά το πρόγραμμα Light Mobility Vehicle του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η βάση αυτής της πρότασης είναι τα δοκιμασμένα μοντέλα Ranger και Ranger Super Duty, τα οποία θα προσαρμοστούν στις απαιτητικές ανάγκες των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ολοκληρωμένο μοντέλο υποστήριξης και παγκόσμια κλίμακα

Η πρόταση της Ford δεν περιορίζεται απλώς στην προμήθεια στρατιωτικά προσαρμοσμένων pick-up οχημάτων. Αντιθέτως, η εταιρεία προτάσσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υποστήριξης, το οποίο καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του οχήματος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ford αξιοποιεί την παγκόσμια παραγωγή της, το εκτεταμένο δίκτυο ανταλλακτικών και τις υπηρεσίες που προσφέρει μέσω του Ford Pro.

Ο βασικός στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η ταχύτερη δυνατή παράδοση των οχημάτων και η ευκολότερη προσαρμογή του στόλου σε διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες. Το Ranger, ένα μοντέλο με διεθνή αναγνώριση, κατασκευάζεται σε πέντε εργοστάσια και διατίθεται σε περισσότερες από 180 αγορές. Αυτή η βιομηχανική κλίμακα αποτελεί βασικό πλεονέκτημα της πρότασης, καθώς μπορεί να μειώσει τους χρόνους αναμονής και την πολυπλοκότητα που συχνά συνοδεύει τα οχήματα που είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για στρατιωτική χρήση.

Οι εντυπωσιακές δυνατότητες του Ranger Super Duty

Στην κορυφή της γκάμας των προτεινόμενων οχημάτων βρίσκεται το Ranger Super Duty, το οποίο έχει εξελιχθεί ειδικά για εργασίες που υπερβαίνουν τα συνηθισμένα όρια ενός pick-up. Το όχημα προσφέρει εντυπωσιακές δυνατότητες, με ωφέλιμο φορτίο που φτάνει έως τα 1.982 κιλά και δυνατότητα ρυμούλκησης 4.500 κιλών.

Το μέγιστο συνδυαστικό βάρος του Ranger Super Duty ανέρχεται στα 8.000 κιλά, υπογραμμίζοντας την αντοχή και την ικανότητά του να ανταποκριθεί σε βαριές απαιτήσεις. Κάτω από το καπό, ο υπερτροφοδοτούμενος V6 πετρελαιοκινητήρας των 3,0 λίτρων αποδίδει 209 ίππους και 600 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ισχύ για κάθε αποστολή.

Επιδόσεις εκτός δρόμου και αντοχή σε ακραίες συνθήκες

Για την αποτελεσματική εκτός δρόμου χρήση, το Ranger Super Duty είναι εξοπλισμένο με μπλοκέ διαφορικά εμπρός και πίσω, ενισχυμένο κιβώτιο μεταφοράς, αναβαθμισμένη ανάρτηση και μεταλλική προστασία στο κάτω μέρος του αμαξώματος. Η απόσταση από το έδαφος πλησιάζει τα 300 χιλιοστά, ενώ το όχημα μπορεί να κινηθεί μέσα σε νερό βάθους έως 850 χιλιοστών, καθιστώντας το ικανό να αντιμετωπίσει δύσκολα εδάφη.

Η Ford έχει υποβάλει το Ranger Super Duty σε εξαιρετικά αυστηρές δοκιμές, καλύπτοντας σχεδόν 5.000.000 χιλιόμετρα σε πέντε ηπείρους. Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιήθηκαν σε ακραίες θερμοκρασίες, από -40 έως 50 βαθμούς Κελσίου, και περιλάμβαναν προσομοίωση δεκαετούς χρήσης. Το πρόγραμμα δοκιμών περιλάμβανε επίσης ελέγχους σε λάσπη, καθώς και εκτεταμένους ελέγχους της ψύξης, της ανάρτησης και της προστασίας από τη διάβρωση, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία του οχήματος σε κάθε συνθήκη.

Προσαρμοστικότητα και ισχυρές βρετανικές υποδομές

Το όχημα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευκολία μετατροπών, επιτρέποντας την προσαρμογή του χωρίς την ανάγκη εκτεταμένων επεμβάσεων. Η κεντρική οθόνη μπορεί να φιλοξενήσει λογισμικό επιχειρησιακών εφαρμογών, ενώ υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση καμερών, αισθητήρων και συστημάτων επικοινωνίας, καλύπτοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Την πρόταση της Ford συμπληρώνουν οι ισχυρές βρετανικές υποδομές της εταιρείας. Ο κινητήρας του οχήματος κατασκευάζεται στο Dagenham, ενώ το κέντρο του Dunton ειδικεύεται στην εξέλιξη επαγγελματικών οχημάτων και μετατροπών. Επιπλέον, το Daventry λειτουργεί ως κόμβος διανομής ανταλλακτικών. Με αυτό τον τρόπο, η Ford συνδυάζει τις δυνατότητες του Ranger με μία ήδη ανεπτυγμένη αλυσίδα τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta