Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, καθώς ο 31χρονος που εισέβαλε στο κτίριο και τραυμάτισε αστυνομικό, πλέον κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο άνδρας, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό από αστυνομικό, νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος και φρουρούμενος. Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που έκανε χρήση του όπλου του, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Οι κατηγορίες και η κατάσταση του δράστη

Ο 31χρονος συλληφθείς αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατά συρροή. Επιπλέον, του αποδίδονται κατηγορίες για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο άνδρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ασκληπιείου της Βούλας, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.

Νωρίτερα, ο 31χρονος είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αργά το βράδυ της Παρασκευής, μετά τον τραυματισμό του από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα. Αρχικά, είχε μεταφερθεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια η νοσηλεία του συνεχίστηκε φρουρούμενος στη ΜΕΘ.

Το χρονικό της επίθεσης στο Αστυνομικό Τμήμα

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (04.09.2026), όταν ο 31χρονος εισέβαλε στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας κρατώντας μαχαίρι. Αφού κινήθηκε απειλητικά κατά των αστυνομικών, κατάφερε να τραυματίσει έναν από αυτούς. Στη συνέχεια, ο δράτης φέρεται να απείλησε την αξιωματικό υπηρεσίας με το μαχαίρι.

Ο σκοπός του τμήματος, μαζί με άλλους αστυνομικούς, προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν. Ο 31χρονος κινήθηκε προς το Τμήμα Ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου, όπου υπήρχαν και άλλοι αστυνομικοί της Ασφάλειας. Εκεί, οι αστυνομικοί τον εγκλώβισαν σε ένα δωμάτιο. Παρά τις επανειλημμένες εντολές να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί, ο δράτης δεν ανταποκρίθηκε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, οδηγώντας στον πυροβολισμό του.

Δραματικές στιγμές και μαρτυρίες πολιτών

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, στο Αστυνομικό Τμήμα βρίσκονταν και πολίτες, μεταξύ των οποίων μια μητέρα με τον γιο της, οι οποίοι περίμεναν να εκδώσουν αστυνομική ταυτότητα. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τις αγωνιώδεις στιγμές, αναφέροντας ότι όλα ξεκίνησαν ξαφνικά, με τους αστυνομικούς να φωνάζουν ο ένας στον άλλον «αν έχεις όπλο βγάλε το, φέρ’ το».

Ο δράτης έσπασε τζαμαρία ή πόρτα, ενώ ο αστυνομικός προσπαθούσε να την κρατήσει κλειστή. Με τα γυαλιά που έπεσαν, ο 31χρονος απειλούσε και ούρλιαζε. Όταν ο αστυνομικός τον σημάδεψε με το υπηρεσιακό όπλο, ζητώντας του να ηρεμήσει και να πετάξει το μαχαίρι, ο άνδρας άρχισε να φωνάζει «Ρίξε, ρίξε, ρίξε, γιατί δε μου ρίχνεις;». Οι πολίτες αναγκάστηκαν να κλειστούν σε αίθουσα για να προστατευθούν, περιμένοντας να τους πουν να βγουν.

Το ιστορικό του 31χρονου

Από την έρευνα που ακολούθησε, αποκαλύφθηκε ότι ο 31χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και φέρεται να θέλησε να πάρει εκδίκηση για παλαιότερη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία, περιστατικό για το οποίο είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Το ιστορικό του περιλαμβάνει επίσης μια απόπειρα αυτοκτονίας τον Απρίλιο του 2025, η οποία οδήγησε στον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Επιπλέον, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους είχε συλληφθεί για εξύβριση και απειλή γείτονά του με αεροβόλο όπλο.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit, Ieidiseis