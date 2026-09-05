Θανατηφόρο τροχαίο στη Νάξο: 67χρονος έχασε τη ζωή του μετά από ανατροπή ηλεκτρικού ποδηλάτου

Ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου στο νησί της Νάξου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 67χρονου αλλοδαπού. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα όταν το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο οδόστρωμα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ωστόσο ο άνδρας κατέληξε λίγο αργότερα.

Το δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μονής – Κεραμωτής

Το πρωί της Παρασκευής, περίπου στις 11:00, η τοπική κοινωνία της Νάξου συγκλονίστηκε από ένα σοβαρό τροχαίο. Το δυστύχημα συνέβη στην Επαρχιακή Οδό Μονής – Κεραμωτής, έναν δρόμο που συνδέει δύο περιοχές του νησιού. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό παραμένουν, προς το παρόν, αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, ο 67χρονος οδηγούσε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το ποδήλατο εξετράπη από την πορεία του και ανετράπη βίαια πάνω στο οδόστρωμα, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς στον αναβάτη.

Ο 67χρονος αλλοδαπός και η άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ

Θύμα του δυστυχήματος ήταν ένας 67χρονος άνδρας, αλλοδαπής υπηκοότητας, ο οποίος βρισκόταν στη Νάξο. Μετά την ανατροπή του ηλεκτρικού ποδηλάτου, ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, καθιστώντας άμεση την ανάγκη για ιατρική βοήθεια. Πολίτες που αντιλήφθηκαν το συμβάν ειδοποίησαν τις αρχές.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο 67χρονο και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Νάξου. Η ταχύτητα της επέμβασης κρίθηκε απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Διαπίστωση θανάτου στο Κέντρο Υγείας Νάξου

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας του 67χρονου ήταν κρίσιμη. Κατά την άφιξή του στο Κέντρο Υγείας του νησιού, οι γιατροί διαπίστωσαν δυστυχώς τον θάνατό του. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Ο θάνατος του αλλοδαπού άνδρα επιβεβαιώθηκε επίσημα από τους ιατρούς του Κέντρου Υγείας, ολοκληρώνοντας με τον πλέον τραγικό τρόπο το τροχαίο συμβάν που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής στην επαρχιακή οδό.

Διερεύνηση των αιτιών από τον Αστυνομικό Σταθμό Δρυμαλίας

Μετά το θανατηφόρο τροχαίο, οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν άμεσα τη διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Για την υπόθεση έχει ήδη σχηματιστεί σχετική δικογραφία, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θα συλλεχθούν.

Την έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει ο Αστυνομικός Σταθμός Δρυμαλίας. Οι αστυνομικοί θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να ρίξουν φως στο τι οδήγησε στην εκτροπή και ανατροπή του ηλεκτρικού ποδηλάτου.

Μέχρι στιγμής, η αιτία που οδήγησε στην εκτροπή του ηλεκτρικού ποδηλάτου παραμένει άγνωστη. Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του τραγικού αυτού συμβάντος στη Νάξο.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos