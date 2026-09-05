Ηράκλειο: Απατεώνες έπεισαν ανήλικη να παραδώσει κοσμήματα της μητέρας της

Μία ανήλικη κοπέλα στο Ηράκλειο της Κρήτης βρέθηκε στο επίκεντρο ενός περιστατικού τηλεφωνικής απάτης, κατά το οποίο οι δράστες κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσει τα κοσμήματα της μητέρας της και να τα αφήσει σε συγκεκριμένο σημείο στον δρόμο. Το περιστατικό αυτό, που έλαβε χώρα σε περιοχή της Χερσονήσου, κινητοποίησε άμεσα την οικογένεια και τις αρχές. Η ταχύτητα των ενεργειών οδήγησε στη σύλληψη των δύο απατεώνων μέσα σε λίγες ώρες, καθώς και στην ανάκτηση των κλοπιμαίων.

Η μεθόδευση της απάτης στη Χερσόνησο

Το νέο αυτό περιστατικό τηλεφωνικής απάτης εκτυλίχθηκε σε μία περιοχή της Χερσονήσου, στο Ηράκλειο. Ο τρόπος δράσης των απατεώνων ήταν συγκεκριμένος και βασίστηκε στην εξαπάτηση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ένας από τους δράστες τηλεφώνησε στο σπίτι της ανήλικης, παρουσιάζοντας ψευδώς τον εαυτό του ως λογιστή της οικογένειας.

Στη συνέχεια, ο απατεώνας προέβαλε ένα ψευδές σενάριο, ισχυριζόμενος ότι υπήρχαν δήθεν φορολογικές εκκρεμότητες που απαιτούσαν άμεση διευθέτηση. Για την επίλυση αυτών των υποτιθέμενων εκκρεμοτήτων, έδωσε οδηγίες στο κορίτσι να συγκεντρώσει τα χρυσαφικά της οικογένειας, να τα τοποθετήσει σε μία τσάντα και να την αφήσει σε προκαθορισμένο σημείο στον δρόμο. Σύμφωνα με τις οδηγίες, κάποιος θα περνούσε αργότερα για να παραλάβει την τσάντα.

Η ανήλικη πείστηκε και παρέδωσε τα χρυσαφικά

Η ανήλικη, πεισμένη από την ιστορία του υποτιθέμενου λογιστή, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες που της δόθηκαν. Συγκέντρωσε τα χρυσαφικά της οικογένειας και τα άφησε στον δρόμο, όπως της είχε υποδειχθεί. Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την αφέλεια και την εμπιστοσύνη του παιδιού, έσπευσαν στο σημείο και πήραν την τσάντα με τα πολύτιμα αντικείμενα.

Η αξία των χρυσαφικών που απέσπασαν οι απατεώνες υπολογίζεται σε περίπου 12.000 ευρώ. Αφού πήραν τα κοσμήματα, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, πιστεύοντας ότι είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς το σχέδιό τους. Ωστόσο, η συνέχεια θα τους διέψευδε, χάρη στην άμεση κινητοποίηση που ακολούθησε.

Άμεση κινητοποίηση και εντοπισμός των δραστών

Λίγο μετά την αποχώρηση των απατεώνων και την ανακάλυψη του περιστατικού από την οικογένεια, ειδοποιήθηκε αμέσως η αστυνομία. Η άμεση αντίδραση της οικογένειας υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης. Οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν αμέσως έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο τον εντοπισμό των δραστών και την ανάκτηση των κλοπιμαίων.

Η εντατική έρευνα των αστυνομικών αρχών απέδωσε καρπούς μέσα σε διάστημα μερικών ωρών. Οι δράστες εντοπίστηκαν σχετικά γρήγορα, γεγονός που υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της αστυνομίας. Ο εντοπισμός τους ήταν το πρώτο βήμα προς την εξιχνίαση της υπόθεσης και την απόδοση δικαιοσύνης.

Οι συλλήψεις και η ανάκτηση των κλοπιμαίων

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο ημεδαπούς δράστες μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Πρόκειται για έναν 49χρονο άνδρα και έναν 22χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν επί τόπου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ενώ βρίσκονταν ακόμα εντός του οχήματος, κάτι που διευκόλυνε την περαιτέρω διαδικασία.

Το σημαντικότερο στοιχείο της επιχείρησης ήταν η ανάκτηση των κλοπιμαίων. Τα κοσμήματα, αξίας περίπου 12.000 ευρώ, βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων, μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό επιβεβαίωσε την εμπλοκή τους στην τηλεφωνική απάτη και επέτρεψε την επιστροφή των πολύτιμων αντικειμένων στην οικογένεια.

Με πληροφορίες από: Topontiki