Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ανηλίκων, οι οποίοι φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά στα Τουρκοβούνια, στην περιοχή του Ψυχικού, το απόγευμα της Παρασκευής. Η φωτιά, η οποία ξέσπασε γύρω στις 6:50, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων. Μαζί με τους ανηλίκους, συνελήφθησαν και οι γονείς τους, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:50 της Παρασκευής, σε υπαίθρια έκταση με ξερά χόρτα στο Ψυχικό. Το σημείο έναρξης της φωτιάς εντοπίστηκε στο άνω τμήμα του Άλσους Βεΐκου, επεκτεινόμενο προς την περιοχή του Γαλατσίου, στα Τουρκοβούνια. Η άμεση αντίδραση των δυνάμεων πυρόσβεσης είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί άμεσα υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε μεγαλύτερη έκταση.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η ανάφλεξη της ξηρής φυτικής καύσιμης ύλης προκλήθηκε από ρίψη κροτίδων. Αυτό το εύρημα αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την έναρξη της προανακριτικής διαδικασίας και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων προσώπων.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού

Για την διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν άμεσα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι προέβησαν σε αυτοψία του χώρου, συλλέγοντας και αξιολογώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Παράλληλα, λήφθηκαν καταθέσεις με στόχο τον ακριβή προσδιορισμό του σημείου έναρξης, του μηχανισμού πρόκλησης και των συνθηκών υπό τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των προανακριτικών ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία που κατέδειξαν την εμπλοκή τριών ανηλίκων. Οι ανήλικοι φέρεται να προέβησαν σε ρίψη κροτίδων, πράξη η οποία οδήγησε στην ανάφλεξη της ξηρής βλάστησης και στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στην περιοχή του Ψυχικού.

Οι συλλήψεις ανηλίκων και γονέων

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν από τις αρχές, καθώς τα στοιχεία της έρευνας τους ενέπλεκαν άμεσα στην πρόκληση της πυρκαγιάς. Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της αρχικής διερεύνησης από τη Δ.Α.Ε.Ε., η οποία επιβεβαίωσε τον τρόπο πρόκλησης της φωτιάς.

Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων. Οι γονείς κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκων, καθώς φέρουν την ευθύνη για την επίβλεψη των παιδιών τους. Η κατηγορία αυτή προστέθηκε στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης του περιστατικού.

Η μεταμέλεια και οι δηλώσεις των ανηλίκων

Κατά την εξέτασή τους από τα ανακριτικά στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., οι ανήλικοι αποδέχθηκαν πλήρως την εμπλοκή τους στο περιστατικό. Περιέγραψαν λεπτομερώς τις ενέργειές τους που προηγήθηκαν της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για την πορεία της έρευνας. Η στάση τους αυτή καταγράφηκε επίσημα στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Παράλληλα, οι ανήλικοι εξέφρασαν έντονη μεταμέλεια για την πράξη τους και τις συνέπειες που αυτή προκάλεσε. Αναγνώρισαν τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα της συμπεριφοράς τους και ζήτησαν συγγνώμη για το περιστατικό. Η έκφραση μεταμέλειας και η αναγνώριση της ευθύνης τους συνεκτιμάται με το σύνολο των λοιπών στοιχείων της έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας και τις συλλήψεις, τόσο οι τρεις ανήλικοι όσο και οι γονείς τους θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων Εισαγγελικών Αρχών. Εκεί θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Η υπόθεση αναμένεται να λάβει την προβλεπόμενη από τον νόμο πορεία, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν το σύνολο των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων και της εκφρασθείσας μεταμέλειας των ανηλίκων, προκειμένου να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader