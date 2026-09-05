Αγωγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Σταύρο Φλώρο κατά του Ατζούν Ιλιτζαλί

Ο Σταύρος Φλώρος, νικητής του ριάλιτι «Survivor», κατέθεσε αγωγή ύψους τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων κατά του Ατζούν Ιλιτζαλί, εταιρειών συμφερόντων του και του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ. Η αγωγή, που κατατέθηκε σε δικαστήριο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, περιλαμβάνει συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το ατύχημα που του στοίχισε το αριστερό του πόδι, καθώς και βαρύτατες καταγγελίες για όσα φέρεται να ακολούθησαν στα γυρίσματα του παιχνιδιού. Από την πλευρά της, η εταιρεία παραγωγής Acun Medya διαψεύδει κατηγορηματικά όσα μεταδίδονται, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «προκλητικά ανυπόστατες, παντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές». Η Acun Medya δηλώνει επίσης ότι δεν έχει λάβει γνώση για τυχόν αγωγή εις βάρος της.

Οι καταγγελίες για τις συνθήκες ασφαλείας

Στην αγωγή του, ο Σταύρος Φλώρος υποστηρίζει ότι η παραγωγή τού ζητούσε να ψαρεύει με ψαροντούφεκο σε μια περιοχή του ωκεανού που χαρακτηριζόταν από έντονη και ταχεία κυκλοφορία εμπορικών και τουριστικών σκαφών. Αυτή η δραστηριότητα, όπως αναφέρεται, διεξαγόταν χωρίς να υπάρχει προστατευμένη ή σημαδεμένη ζώνη ασφαλείας, χωρίς να διατίθεται σκάφος ασφαλείας ή παρακολούθησης, ούτε και επαρκής προειδοποιητική σήμανση.

Η αγωγή, η οποία εκτείνεται σε 61 σελίδες, επισημαίνει ότι «η παραγωγή ενθάρρυνε και ανέμενε από τους διαγωνιζόμενους, συμπεριλαμβανομένου του ενάγοντος, να αλιεύουν με ψαροτούφεκο σε ανοιχτά νερά του ωκεανού». Αυτό αποτελούσε ένα βασικό και υποχρεωτικό στοιχείο του παιχνιδιού και της τηλεοπτικής του μορφής, καθώς η παραγωγή παρείχε στους διαγωνιζόμενους μόνο ελάχιστη μερίδα τροφής και ανέμενε από αυτούς να συμπληρώσουν τη διατροφή τους μέσω της αλιείας και της συλλογής τροφής.

Η γνώση της παραγωγής για τους κινδύνους

Σύμφωνα με όσα σημειώνονται στην αγωγή, «η παραγωγή ενήργησε έτσι παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι τα νερά στα οποία κατηύθυνε τους διαγωνιζόμενους να ψαρέψουν και να καταδυθούν, χαρακτηρίζονταν από έντονη και ταχεία κυκλοφορία εμπορικών και τουριστικών σκαφών». Αυτή η γνώση των κινδύνων, όπως υποστηρίζεται, δεν οδήγησε σε επαρκή μέτρα προστασίας.

Περαιτέρω, η αγωγή αναφέρει την παράλειψη της παραγωγής να εφοδιάσει τους διαγωνιζόμενους με οπτικό εξοπλισμό ασφαλείας, ενισχύοντας τους ισχυρισμούς για ελλιπή μέτρα προστασίας. Ο Σταύρος Φλώρος διεκδικεί αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων για το ατύχημα που είχε ως συνέπεια τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

Καταγγελίες για προμήθεια ναρκωτικών στους παίκτες

Εκτός από τις συνθήκες που οδήγησαν στο ατύχημα, η αγωγή περιλαμβάνει και σοβαρές καταγγελίες σχετικά με όσα φέρεται να συνέβησαν μετά το περιστατικό. Συγκεκριμένα, η Daily Mail προβάλλει ιδιαίτερα τον ισχυρισμό ότι, μετά τον ακρωτηριασμό του παίκτη, η παραγωγή φέρεται να προμήθευσε κοκαΐνη και μαριχουάνα στα υπόλοιπα μέλη του καστ.

Ο σκοπός αυτής της φερόμενης προμήθειας ναρκωτικών ήταν, όπως αναφέρεται, να κρατήσει τους διαγωνιζόμενους «ήρεμους» και να τους βοηθήσει να διαχειριστούν το σοκ που προκλήθηκε από το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου. Αυτές οι λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο δικαστικό έγγραφο για τα μέτρα ασφαλείας, το ατύχημα και τα ναρκωτικά.

Η απάντηση της Acun Medya και η διεθνής απήχηση

Αντιδρώντας στις βαρύτατες καταγγελίες, η εταιρεία παραγωγής Acun Medya διατηρεί μια ιδιαίτερα σκληρή στάση. Με επίσημη ανακοίνωσή της, διαψεύδει κατηγορηματικά όλα όσα μεταδίδονται, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «προκλητικά ανυπόστατες, παντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές». Η εταιρεία τονίζει ότι δεν έχει λάβει γνώση για τυχόν αγωγή εις βάρος της ούτε γνωρίζει το περιεχόμενό της.

Η Acun Medya, πέραν της άρνησης, προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου για τις εν λόγω καταγγελίες. Παράλληλα, οι καταγγελίες αυτές έχουν λάβει διεθνείς διαστάσεις, μετά από δημοσιεύματα σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Daily Mail κάνει λόγο για «κρίση στο Survivor» και το TMZ αναφέρεται στην αξίωση αποζημίωσης των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το TMZ, μάλιστα, δημοσιεύει σκληρές εικόνες του Σταύρου Φλώρου αμέσως μετά το ατύχημα, καθώς και από τη νοσηλεία του έπειτα από τις πρώτες χειρουργικές επεμβάσεις, αναδεικνύοντας την υπόθεση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis