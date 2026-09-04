Σε ραγδαίες εξελίξεις οδήγησε η υπόθεση της 90χρονης στον Μαραθώνα, καθώς σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2026, εντοπίστηκαν οστά της ηλικιωμένης στην αποθήκη του υπογείου της μονοκατοικίας της. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 68χρονης κόρης και του εγγονού της γυναίκας, μετά από καταγγελία που είχε υποβληθεί πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Η υπόθεση ξεκίνησε να ξετυλίγεται όταν η εγγονή της 90χρονης προσήλθε στις αρχές, δηλώνοντας ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της για περισσότερο από μία δεκαετία. Κατά τις δηλώσεις της, η μητέρα της, με τη βοήθεια του αδελφού της, είχε θάψει την ηλικιωμένη γυναίκα με σκοπό να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξή της.

Η μακάβρια ανακάλυψη στην αποθήκη

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών ξεκίνησαν αρχικά στην αυλή του σπιτιού στον Μαραθώνα, χρησιμοποιώντας σκαφτικά μηχανήματα. Παρά τις εκτεταμένες ανασκαφές, δεν εντοπίστηκαν οστά στον εξωτερικό χώρο της μονοκατοικίας, όπου η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να είχε αρχικά δηλώσει ότι την είχε θάψει.

Ωστόσο, οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλους χώρους του σπιτιού. Αργά το πρωί της Παρασκευής, οι άνδρες της ΕΛΑΣ κατάφεραν να εντοπίσουν ανθρώπινα λείψανα, τυλιγμένα με σεντόνια, στην αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο της μονοκατοικίας. Στο σημείο κλήθηκαν ο εισαγγελέας, ο ιατροδικαστής και ένας ανθρωπολόγος για την περαιτέρω διερεύνηση.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Γύρω στη 1 το μεσημέρι, η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της 90χρονης οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Μάκρης. Σε βάρος τους αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για απάτη κατά του δημοσίου και απόκρυψη ανακοίνωσης θανάτου. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη των δύο συγγενών για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα.

Η κατηγορία της απάτης σε βάρος του Δημοσίου, που αφορά την πιθανή παράνομη είσπραξη της σύνταξης της ηλικιωμένης, αναμένεται να διερευνηθεί σε ξεχωριστή δικογραφία. Οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει ότι μέχρι και τον περασμένο Αύγουστο πραγματοποιούνταν αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασμό της ηλικιωμένης, μέσω της χρεωστικής της κάρτας.

Οι αντιφατικές δηλώσεις των συλληφθέντων

Η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να είχε δηλώσει αρχικά ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή. Σε μεταγενέστερη συνομιλία, εμφανίστηκε ψύχραιμη και ανέφερε ότι δεν θυμάται πού ακριβώς βρίσκεται θαμμένη η μητέρα της. Υποστήριξε ότι ο θάνατος και η ταφή της έγιναν πριν από περίπου 10 χρόνια και ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια, καθώς «ήταν μεγάλη σε ηλικία». Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν πραγματοποιήθηκε κηδεία, απάντησε ότι «είναι προσωπικά θέματα αυτά» και αρνείται να μιλήσει ακόμη και με τον γιο της.

Ο εγγονός, από την πλευρά του, είχε αρχικά δηλώσει άγνοια για την υπόθεση. Φέρεται να είχε αναφέρει ότι η μητέρα του τον καθησύχαζε λέγοντάς του πως είχε «τακτοποιήσει» το ζήτημα με τη γιαγιά του, ενώ η τελευταία φορά που την είδε ήταν εν ζωή. Πρόσφατα, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί και υποστήριξε πως η μητέρα του δεν του αποκαλύπτει πού βρίσκεται η γιαγιά του.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προς πολλές κατευθύνσεις, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η μυστηριώδης αυτή υπόθεση. Το πρώτο που θέλουν να διαπιστώσουν είναι οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης, καθώς και ο λόγος για τον οποίο δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της για τόσα χρόνια.

Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν οικονομικές διαφορές και κληρονομικά ζητήματα μεταξύ των μελών της οικογένειας, τα οποία ενδεχομένως οδήγησαν στην καταγγελία της εγγονής το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Enikos