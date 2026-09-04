Ο ΑΣ Άρης συγκρότησε επιτροπή για το νέο γήπεδο

Στη συγκρότηση ειδικής επιτροπής, η οποία θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το ζήτημα της δημιουργίας νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου, προχώρησε ο ΑΣ Άρης. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την επανεμφάνιση του θέματος της κατασκευής νέας έδρας για την ποδοσφαιρική ομάδα, με τον Ερασιτέχνη να ανακοινώνει σήμερα την πρωτοβουλία.

Η επιτροπή απαρτίζεται από πρόσωπα με αποδεδειγμένη γνώση επί του αντικειμένου, με στόχο την προετοιμασία και ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών. Η κίνηση αυτή αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στο μακροχρόνιο αίτημα για ένα σύγχρονο γήπεδο.

Η επιστροφή του ζητήματος του νέου γηπέδου

Το ζήτημα της κατασκευής νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για τον Άρη επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, έπειτα από την απόφαση του ΑΣ για τη συγκρότηση της συγκεκριμένης επιτροπής. Ο Ερασιτέχνης Άρης ανακοίνωσε τη δημιουργία αυτής της επιτροπής, η οποία θα αναλάβει το σύνολο των διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν το έργο.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την πρόθεση του συλλόγου να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου για μια νέα ποδοσφαιρική έδρα. Η επιτροπή έχει ως βασικό της μέλημα να διασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη των απαραίτητων βημάτων προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των μελών της.

Η σύνθεση της επιτροπής και οι αρμοδιότητές της

Ο ΑΣ Άρης έχει επιλέξει προσεκτικά τα μέλη της Επιτροπής Εργασίας, διασφαλίζοντας την παρουσία προσώπων με εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορους τομείς. Η σύνθεση της επιτροπής περιλαμβάνει ειδικούς που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην προώθηση του έργου.

Συγκεκριμένα, στην επιτροπή συμμετέχουν οι εξής:

Η Ρενάτα Δούμα, Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας Δίκτυο Α.Ε.

Ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Καθηγητής Οικονομικών και Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Αθανάσιος Κουιμτζής, Επιχειρηματίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΑΡΗΣ.

Ο Θέμης Τσούφης, Επιχειρηματίας, επίσης μέλος του Δ.Σ. του Α.Σ. ΑΡΗΣ και μέλος του ARIS Alliance.

Ο Θάνος Χαριστός, Δικηγόρος, εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Nexus και μέλος του ARIS Alliance.

Ο στόχος της επιτροπής και η κυβερνητική υπόσχεση

Ο πρωταρχικός στόχος της νεοσυσταθείσας επιτροπής είναι η προετοιμασία και η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για τη δημιουργία του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου. Η επιτροπή θα εργαστεί για να διασφαλίσει ότι η κυβερνητική υπόσχεση θα λάβει έναν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Η υπόσχεση αυτή είχε διατυπωθεί για πρώτη φορά από τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 2021. Αφορούσε την κατασκευή ενός νέου γηπέδου μέσω της διαδικασίας της διπλής ανάπλασης, ένα σχέδιο που τώρα η επιτροπή καλείται να προωθήσει προς υλοποίηση.

Η προτεινόμενη τοποθεσία και η ιδιοκτησία

Στην ανακοίνωσή του, ο ΑΣ Άρης προσδιορίζει και την προτεινόμενη τοποθεσία για την ανέγερση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου. Αυτή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Ειδικότερα, το οικόπεδο που έχει επιλεγεί βρίσκεται στο παραλιακό τμήμα, επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής. Η ιδιοκτησία του συγκεκριμένου οικοπέδου ανήκει στη ΔΥΠΑ, την πρώην ΟΑΕΔ, γεγονός που αποτελεί σημαντική παράμετρο για τις επικείμενες διαδικασίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta