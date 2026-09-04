Έξαρση σαλμονέλας στη Γαλλία: 81 κρούσματα συνδέονται με πασατέμπο

Ένα ξέσπασμα σαλμονέλας στη Γαλλία έχει οδηγήσει στη μόλυνση 81 ανθρώπων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η έξαρση αυτή, που καταγράφηκε από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, συνδέεται άμεσα με μια συγκεκριμένη παρτίδα κολοκυθόσπορων, γνωστών ως πασατέμπου. Τα υπουργεία Υγείας και Γεωργίας της Γαλλίας προχώρησαν σε σχετική ανακοίνωση, επισημαίνοντας τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η ταυτοποίηση της πηγής μόλυνσης

Η έρευνα των αρχών δημόσιας υγείας εστίασε στην προέλευση των μολυσμένων προϊόντων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, η πηγή της μόλυνσης παραπέμπει σε κολοκυθόσπορους που επεξεργάστηκαν από μια εταιρεία τροφίμων. Η συγκεκριμένη επιχείρηση βρίσκεται στη νοτιοδυτική Γαλλία και διαθέτει τα προϊόντα της σε ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων λιανικού εμπορίου.

Μεταξύ των σημείων πώλησης όπου διατέθηκαν οι εν λόγω κολοκυθόσποροι περιλαμβάνεται και η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων Grand Frais. Η κοινή ανακοίνωση των υπουργείων υπογράμμισε τη σημασία του άμεσου εντοπισμού και της ανάκλησης των μολυσμένων παρτίδων από την αγορά, ως βασικό μέτρο για την προστασία των καταναλωτών και τον περιορισμό της εξάπλωσης της σαλμονέλωσης.

Οι ασθενείς και η νοσηλεία τους

Από το σύνολο των 81 ανθρώπων που μολύνθηκαν από σαλμονέλα, ένα σημαντικό ποσοστό χρειάστηκε ιατρική φροντίδα. Συγκεκριμένα, έξι από αυτούς εισήχθησαν σε νοσοκομεία για παρακολούθηση και θεραπεία, λόγω της σοβαρότητας των συμπτωμάτων που παρουσίασαν. Επιπλέον, δύο ακόμη άτομα χρειάστηκε να λάβουν βοήθεια στα επείγοντα περιστατικά, πριν την επιστροφή τους στο σπίτι.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, παρά την αρχική ανάγκη για νοσηλεία, όλοι οι ασθενείς έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους. Τα συμπτώματα της σαλμονέλωσης υποχώρησαν, επιτρέποντας την πλήρη ανάρρωσή τους. Η άμεση ανταπόκριση των υγειονομικών αρχών και η ανάκληση των προϊόντων συνέβαλαν στην αποφυγή περαιτέρω επιπλοκών.

Χρονικό διάστημα και γεωγραφική διασπορά

Η έξαρση των κρουσμάτων σαλμονέλας εκδηλώθηκε σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, καλύπτοντας τους μήνες από τον Μάιο έως τον Αύγουστο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι μολύνσεις καταγράφηκαν σε πολλές διαφορετικές γαλλικές περιοχές, γεγονός που υποδηλώνει την ευρεία διανομή του μολυσμένου πασατέμπου σε όλη τη χώρα.

Η γεωγραφική διασπορά των κρουσμάτων αποτέλεσε πρόκληση για την έρευνα, καθιστώντας απαραίτητο τον συντονισμό των ενεργειών των υπουργείων Υγείας και Γεωργίας. Η ταχύτητα στην ανάκληση των προϊόντων κρίθηκε καθοριστική για τον περιορισμό της περαιτέρω εξάπλωσης της μόλυνσης σε μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών.

Τι είναι η σαλμονέλωση και τα συμπτώματά της

Η σαλμονέλα είναι ένα γένος βακτηρίων που είναι υπεύθυνο για την πρόκληση τροφικής δηλητηρίασης. Η ασθένεια που προκαλείται από αυτά τα βακτήρια είναι γνωστή ως σαλμονέλωση και συχνά εκδηλώνεται με τη μορφή γαστρεντερίτιδας, επηρεάζοντας το πεπτικό σύστημα.

Τα τυπικά συμπτώματα της σαλμονέλωση περιλαμβάνουν έντονη διάρροια, πυρετό και κοιλιακό άλγος. Η εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων, ειδικά μετά την κατανάλωση ύποπτων τροφίμων, απαιτεί άμεση προσοχή και ενδεχομένως ιατρική εκτίμηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή αντιμετώπιση και η αποφυγή επιπλοκών.

Με πληροφορίες από: Topontiki