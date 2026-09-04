Ναυάγιο στην Κερύνεια: Στους 12 οι νεκροί, συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Ακόμη δύο πτώματα εντοπίστηκαν από το ναυάγιο που σημειώθηκε ανοικτά της Κερύνειας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό σε 12. Οι σοροί, οι οποίες ανήκουν σε γυναίκες, ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας σε βαθιά νερά. Παράλληλα, ο αριθμός των αγνοουμένων από το ναυάγιο του επιβατικού καταμαράν «Φίλο Τζετ» μειώθηκε στους 16, ενώ οι επιχειρήσεις αναζήτησης βρίσκονται σε εξέλιξη για έκτη ημέρα.

Εντοπισμός και ταυτοποίηση των θυμάτων

Την ανεύρεση των δύο επιπλέον πτωμάτων ανακοίνωσε σήμερα ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ, επιβεβαιώνοντας ότι ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 12. Ο Ουστέλ, σε γραπτή του δήλωση, ανέφερε ότι οι δύο σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας που πραγματοποιήθηκαν σε βαθιά νερά.

Οι επιχειρήσεις αυτές διεξήχθησαν από τα πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού TCG ISIN και TCG ALEMDAR. Επιβεβαιώθηκε ότι οι δύο σοροί ανήκουν σε γυναίκες, και οι κατοχικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους. Η τραγωδία στην Κερύνεια συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία, καθώς ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται σταδιακά.

Συνεχείς έρευνες σε βάθος

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη για έκτη συνεχόμενη ημέρα, με στόχο τον εντοπισμό των 16 πλέον αγνοουμένων του ναυαγίου. Οι έρευνες διεξάγονται σε βάθος 514 μέτρων, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος περίπου 550 μέτρων, γύρω από το σημείο που ανετράπη το επιβατικό καταμαράν «Φίλο Τζετ».

Το πλοίο ανετράπη τέσσερα μίλια ανοικτά της Κερύνειας, στην κατεχόμενη Κύπρο. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν τεχνικά συνεργεία και υποβρύχια συστήματα, τα οποία επιχειρούν εντατικά στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Οι συγγενείς των αγνοουμένων εξακολουθούν να περιμένουν με αγωνία κάτω από σκηνές που έχουν στηθεί στην είσοδο του λιμανιού της κατεχόμενης Κερύνειας, ελπίζοντας σε νέα.

Προφυλακίσεις και προβλήματα του πλοίου

Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου, εννέα άνθρωποι έχουν ήδη προφυλακιστεί. Μεταξύ των προφυλακισθέντων βρίσκεται και ο καπετάνιος του πλοίου. Από τους συνολικά 14 υπόπτους που αρχικά τέθηκαν υπό κράτηση από τις αρχές, οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ανακρίσεων.

Ένα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι το καταμαράν είχε προσαράξει στο παρελθόν. Μετά το περιστατικό της προσάραξης, το πλοίο φέρεται να είχε επισκευαστεί με ένα «μπάλωμα». Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, το πλοίο φέρεται να άρχισε να μπάζει νερά ακριβώς από το σημείο όπου είχε γίνει η συγκεκριμένη επισκευή, γεγονός που ερευνάται επισταμένως.

Καταγγελίες και περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα

Παράλληλα με τις έρευνες και τις προφυλακίσεις, καταγγελίες «πάνε και έρχονται» σχετικά με το πλήρωμα, τον καπετάνιο και την κατάσταση του πλοίου. Μεταξύ άλλων, οι καταγγελίες κάνουν λόγο για πλοίο που «κατά τη διάρκεια έμπαζε νερά» πριν από το ναυάγιο. Αναφέρεται επίσης ότι το προσωπικό του πλοίου «δεν βοήθησε καθόλου» τους επιβάτες κατά τη διάρκεια του περιστατικού, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες.

Λόγω των εκτεταμένων ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα και στις θαλάσσιες δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή. Οι περιορισμοί αφορούν τη θαλάσσια ζώνη από τον Δαύλο έως τον Κορμακίτη. Επιπλέον, οι θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες στην περιοχή έχουν επίσης ανασταθεί μέχρι νεωτέρας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader