Η αναζήτηση φοιτητικής στέγης εξελίσσεται σε εφιάλτη για χιλιάδες φοιτητές

Σε εφιάλτη για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους έχει μετατραπεί η αναζήτηση φοιτητικής στέγης, καθώς το κόστος σπουδών και τα ενοίκια εκτοξεύονται σε επίπεδα ρεκόρ. Οι φοιτητές εκφράζουν κραυγή αγωνίας, περιγράφοντας τα ενοίκια ως «στον Θεό» και τις ελάχιστες φοιτητικές εστίες ως χώρους με «τριτοκοσμικές συνθήκες». Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα οξυμένο πρόβλημα που επηρεάζει χιλιάδες νέους σε όλη τη χώρα.

Η δραματική εικόνα της φοιτητικής στέγης

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, όπου εκπρόσωποι των φοιτητών περιέγραψαν με δραματικούς τόνους την κατάσταση που επικρατεί. Το ζήτημα της φοιτητικής στέγης χαρακτηρίζεται φέτος ως πιο κρίσιμο από ποτέ, με τις οικογένειες και τους ίδιους τους φοιτητές να έρχονται αντιμέτωποι με πρωτοφανείς δυσκολίες.

Τα πανάκριβα ενοίκια σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας σημειώνουν αυξήσεις ρεκόρ από χρονιά σε χρονιά, καθιστώντας την εύρεση κατοικίας σχεδόν αδύνατη για πολλούς. Οι επιλογές περιορίζονται στα δυσβάσταχτα ενοίκια ή στις φοιτητικές εστίες, οι οποίες όμως καλύπτουν ένα ελάχιστο ποσοστό των αναγκών και παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα.

Οι δηλώσεις της Ασημίνας Γιαννείου

Μιλώντας στο Orange Press Agency, η Ασημίνα Γιαννείου, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΕΚΠΑ και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΜΑΣ, τόνισε την πρωτοβουλία του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών να διοργανώσει τη συνέντευξη Τύπου για αυτό το οξυμένο ζήτημα. Η ίδια υπογράμμισε ότι το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης είναι φέτος πιο κρίσιμο από ποτέ, καθώς οι αυξήσεις στα ενοίκια είναι πρωτοφανείς.

Η κυρία Γιαννείου περιέγραψε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες και οι φοιτητές σε όλες τις ελληνικές πόλεις, όπου τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί. Οι αυξήσεις αυτές καθιστούν την εύρεση αξιοπρεπούς στέγης μια πολυτέλεια για την πλειονότητα των φοιτητών, αναγκάζοντάς τους να αναζητούν λύσεις σε ένα περιβάλλον με περιορισμένες επιλογές.

Ελλείψεις και κακές συνθήκες στις φοιτητικές εστίες

Οι φοιτητικές εστίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια βιώσιμη λύση, καλύπτουν ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών αναγκών των φοιτητών. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΜΑΣ, οι εστίες είναι κακοσυντηρημένες και παρουσιάζουν τεράστιες ελλείψεις στις υποδομές τους, με αποτέλεσμα οι συνθήκες διαβίωσης να είναι συχνά τριτοκοσμικές.

Σε όλη τη χώρα, ο αριθμός των διαθέσιμων εστιών είναι ελάχιστος. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 17 φοιτητουπόλεις δεν διαθέτουν καμία απολύτως φοιτητική εστία, αφήνοντας χιλιάδες φοιτητές χωρίς καμία δυνατότητα στέγασης εκτός της ενοικίασης. Αυτή η έλλειψη επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Το ανεπαρκές στεγαστικό επίδομα

Για όσους φοιτητές καταφέρνουν να νοικιάσουν κατοικία, το στεγαστικό επίδομα που παρέχεται ανέρχεται μόλις στα 166 ευρώ τον μήνα. Το ποσό αυτό, όπως επισημάνθηκε, δεν επαρκεί για να καλύψει παρά ελάχιστες ανάγκες, δεδομένου του ύψους των ενοικίων που επικρατούν στην αγορά. Η ανεπάρκεια του επιδόματος καθιστά την οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών δυσβάσταχτη.

Το χάσμα μεταξύ του ύψους των ενοικίων και του στεγαστικού επιδόματος δημιουργεί ένα σημαντικό οικονομικό βάρος για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τη διαφορά από δικά τους έσοδα, συχνά με μεγάλες δυσκολίες.

Η παρέμβαση του Συλλόγου Οικότροφων

Στο πλαίσιο της συζήτησης για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης, ο Ηρακλής Ζώης, πρόεδρος του Συλλόγου Οικότροφων της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών και φοιτητής Πληροφορικής στην ΑΣΟΕΕ, συμμετείχε επίσης, αναδεικνύοντας τις πτυχές του ζητήματος από την πλευρά των οικότροφων. Η παρουσία του υπογράμμισε την ανάγκη για άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές.

Με πληροφορίες από: Reader