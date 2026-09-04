Συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε Χαλκιδική και Έβρο

Δύο άνδρες συνελήφθησαν σε Χαλκιδική και Έβρο, κατηγορούμενοι για εμπρησμό από αμέλεια, μετά από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο σε αγροτικές περιοχές. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από ενδελεχή έρευνα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία οδήγησε στην ταυτοποίηση των υπευθύνων για την πρόκληση των φλογών.

Οι συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός σε κάθε περιοχή, για εμπρησμό από αμέλεια. Οι δύο άνδρες φέρονται να ευθύνονται για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν εντός του τελευταίου 24ώρου, προκαλώντας ζημιές σε αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Οι κατηγορίες αφορούν την πρόκληση πυρκαγιών σε αγροτικές περιοχές της Χαλκιδικής και του Έβρου, με τις έρευνες της Πυροσβεστικής να αποκαλύπτουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι φλόγες.

Το περιστατικό στη Χαλκιδική

Στην περιοχή της Χαλκιδικής, η πυρκαγιά προκάλεσε την καταστροφή οκτώ στρεμμάτων χορτολιβαδικής και αγροτικής γης. Για την πρόκληση αυτής της πυρκαγιάς, συνελήφθη ένας 70χρονος υπήκοος Ρουμανίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, ο 70χρονος έβαλε φωτιά σε στοίβα με υπολείμματα βλάστησης στην περιοχή Γερακινή, η οποία ανήκει στον Δήμο Πολυγύρου. Οι φλόγες, λόγω της επέκτασής τους, έκαψαν και παρακείμενη αγροτική έκταση, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Η πυρκαγιά στον Έβρο

Αντίστοιχα, στον Έβρο, συνελήφθη ένας 64χρονος ημεδαπός για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή των Λαβάρων, στον Δήμο Σουφλίου. Η φωτιά αυτή είχε ως αποτέλεσμα να καούν περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής χόρτων. Συγκεκριμένα, ένα μεταλλικό τμήμα του χορτοκοπτικού μηχανήματος ήρθε σε επαφή με πέτρα, δημιουργώντας σπινθήρα που οδήγησε στην έναρξη της πυρκαγιάς.

Η έρευνα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Και στις δύο περιπτώσεις, η άμεση επέμβαση και η διερεύνηση των συνθηκών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ήταν καθοριστική. Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις βάσει των ευρημάτων των ερευνών τους, αναδεικνύοντας την ανάγκη για προσοχή κατά την εκτέλεση εργασιών σε αγροτικές περιοχές, ειδικά σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Οι πυρκαγιές, αν και προκλήθηκαν από αμέλεια, είχαν σημαντικές συνέπειες για τις αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης των μέτρων πρόληψης και ασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader