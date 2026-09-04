Με τον πιο μακάβριο τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στην υπόθεση αναζήτησης της ηλικιωμένης γυναίκας στον Μαραθώνα, καθώς οι έρευνες των αστυνομικών αρχών απέδωσαν τελικά καρπούς. Η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε μέσα στον χώρο της κατοικίας της, δίνοντας νέα τροπή στο θρίλερ που εκτυλίσσεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Το εύρημα αυτό ανατρέπει τα αρχικά σενάρια που την ήθελαν θαμμένη στην αυλή του σπιτιού.

Η ανακάλυψη της σορού στο υπόγειο

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, η νεκρή ηλικιωμένη βρέθηκε τυλιγμένη σε νάιλον και σεντόνια, κρυμμένη πίσω από οικοδομικά υλικά, στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας. Οι έρευνες δεν επιβεβαίωσαν τις αρχικές εκτιμήσεις που ήθελαν τη σορό θαμμένη στον κήπο, με το μακάβριο εύρημα να επιβεβαιώνει ωστόσο τη βασική καταγγελία που είχε κάνει η εγγονή της στις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έχει μεταβεί εισαγγελέας, ενώ έχει ενημερωθεί και ανθρωπολόγος και ιατροδικαστής για να σπεύσουν και να εξακριβωθεί αν τα οστά ανήκουν στην ηλικιωμένη. Στο σπίτι βρίσκεται και η 68χρονη κόρη της 90χρονης, καθώς και ο εγγονός της.

Το χρονικό της υπόθεσης και οι αρχικές έρευνες

Το νήμα της μακάβριας υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου μισό μήνα. Η άλλη εγγονή της 90χρονης, η οποία είναι μόνιμη κάτοικος εξωτερικού, σήμανε τον συναγερμό στις αρχές επειδή είχε χάσει κάθε επαφή με τη γιαγιά της εδώ και δέκα χρόνια. Οι αστυνομικές δυνάμεις έλεγξαν άμεσα τα αρχεία του ΕΦΚΑ και διαπίστωσαν την απουσία οποιασδήποτε δήλωσης θανάτου.

Η σχετική έρευνα οδήγησε στις αρχικές καταθέσεις, όπου η 68χρονη φέρεται να παραδέχτηκε πως η ηλικιωμένη κατέληξε από παθολογικούς λόγους και εν συνεχεία την έθαψε στην αυλή χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Την Πέμπτη, συνεργεία με ειδικά μηχανήματα και μπουλντόζες πήγαν στο χωριό, στην αυλή του σπιτιού και πραγματοποίησαν έρευνα σκάβοντας σε όλο τον κήπο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν την ηλικιωμένη.

Οι δηλώσεις της κόρης και του εγγονού

Η 68χρονη κόρη της ηλικιωμένης είχε δηλώσει ότι δεν θυμάται πού ακριβώς βρίσκεται θαμμένη η μητέρα της. «Δεν θυμάμαι πού έχω τη μητέρα μου», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος και η ταφή της έγιναν πριν από περίπου 10 χρόνια. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια. «Ήταν μεγάλη σε ηλικία η μάνα μου, πέθανε από βιολογικά αίτια. Δεν ξέρω πού είναι η μητέρα μου, δεν της έκανα κηδεία». Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν πραγματοποιήθηκε κηδεία, η απάντησή της ήταν: «Είναι προσωπικά θέματα αυτά». Η 68χρονη εμφανίστηκε ψύχραιμη κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ενώ αρνείται να μιλήσει ακόμη και με τον γιο της.

Ο εγγονός της 90χρονης, μιλώντας σε τηλεοπτική συχνότητα, ξεκαθάρισε πως δεν έχει καθαρή εικόνα για το τι έχει εκτυλιχθεί. Ανέφερε δε, πως η ίδια του η μητέρα αρνείται να του αποκαλύψει την τοποθεσία όπου βρίσκεται η γιαγιά του. Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά: «Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν λέει ούτε σε μένα πού έχει βάλει τη γιαγιά μου». Πρόσθεσε επίσης πως σε παλαιότερες ερωτήσεις του προς τη μητέρα του για την τύχη της 90χρονης, η απάντηση που λάμβανε ήταν: «έχω τακτοποιήσει το θέμα, μην ασχολείσαι». Ο νεαρός άνδρας διευκρίνισε ότι το τελευταίο διάστημα δεν είχε τακτική επικοινωνία με την ηλικιωμένη, λόγω της μόνιμης διαμονής του στα Τρίκαλα μαζί με τον πατέρα του.

Το κίνητρο και οι επόμενες ενέργειες των αρχών

Από την ίδια κατάθεση της 68χρονης προκύπτει επίσης πως εισέπραττε παράνομα τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα της μητέρας της καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μέχρι και πριν από λίγο καιρό και έως και τον Αύγουστο γίνονταν αναλήψεις από τον λογαριασμό της ηλικιωμένης. Η ηλικιωμένη υπολογίζεται ότι έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου δέκα χρόνια, ενώ αν ζούσε σήμερα θα ήταν 90 ετών.

Αυτό που μένει να διαπιστωθεί τώρα είναι οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης. Αναμένεται να συλληφθούν τόσο η 68χρονη όσο και ο γιος της, ο οποίος φέρεται να τη βοήθησε στην υπόθεση. Η μη ανεύρεση της σορού στην αυλή περιέπλεξε το έργο της αστυνομίας και δημιούργησε πληθώρα νέων ερωτηματικών, καθώς η απουσία του πτώματος δεν επέτρεπε στις αρχές να σχηματίσουν ολοκληρωμένη εικόνα, παρά τους ισχυρισμούς της κόρης για θάνατο από παθολογικά και φυσικά αίτια.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos