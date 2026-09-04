Φλόριντα: Θανατηφόρος πυροβολισμός για θέση πάρκινγκ, χωρίς δίωξη η δράστιδα

Μια αντιπαράθεση για μία θέση στάθμευσης στο πάρκινγκ ενός καταστήματος Walmart στο Νορθ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα εξελίχθηκε σε τραγωδία, με έναν 62χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Ιουνίου, όταν ο Μπαρτ ΝτιΓκουλιέλμο υπέκυψε στα τραύματά του μετά από πυροβολισμό. Η δράστιδα, Μελίσα Πέιν, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κατηγορίες, καθώς οι εισαγγελικές αρχές αποφάσισαν ότι η πράξη της καλύπτεται από τον αμφιλεγόμενο νόμο «Stand Your Ground».

Το χρονικό της μοιραίας αντιπαράθεσης

Η αρχική διαφωνία ξεκίνησε όταν η Μελίσα Πέιν, η οποία βρισκόταν στο αυτοκίνητό της μαζί με την ανιψιά της και το μωρό της, επιχείρησε να σταθμεύσει στην ίδια θέση με τον 62χρονο Μπαρτ ΝτιΓκουλιέλμο. Μετά από μια σύντομη αντιπαράθεση, ο ΝτιΓκουλιέλμο άφησε το όχημά του στον διάδρομο κίνησης και εισήλθε στο κατάστημα.

Λίγο αργότερα, ο 62χρονος επέστρεψε, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι απειλούσε πως θα προκαλούσε ζημιές στο αυτοκίνητο της γυναίκας. Στη συνέχεια, απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα, πάρκαρε σε άλλο σημείο και κατευθύνθηκε ξανά προς το μέρος της Πέιν. Μάρτυρας τον περιέγραψε ως εμφανώς οργισμένο κατά την επιστροφή του.

Η στιγμή του πυροβολισμού

Εν μέσω της έντασης, η Μελίσα Πέιν βγήκε από το αυτοκίνητό της κρατώντας το κινητό τηλέφωνο στο ένα χέρι και ένα όπλο στο άλλο. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, η Πέιν προειδοποίησε επανειλημμένα τον 62χρονο να μην την πλησιάσει, δηλώνοντας ότι θα πυροβολούσε εάν συνέχιζε την προσέγγιση.

Το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο προέρχεται από κινητά τηλέφωνα, κάμερες ασφαλείας και ένα όχημα Tesla, φέρεται να δείχνει τον ΝτιΓκουλιέλμο να συνεχίζει να την ακολουθεί, ενώ εκείνη υποχωρούσε. Κάποια στιγμή, ο 62χρονος πλησίασε το αυτοκίνητο της Πέιν και έκανε μια κίνηση σαν να επρόκειτο να του προκαλέσει ζημιά με τα κλειδιά του. Όταν στράφηκε ξανά προς τη γυναίκα, εκείνη πυροβόλησε μία φορά, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά. Ο Μπαρτ ΝτιΓκουλιέλμο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο νόμος «Stand Your Ground» και η αυτοάμυνα

Μετά τον πυροβολισμό, η Μελίσα Πέιν συνελήφθη προσωρινά, αλλά αφέθηκε ελεύθερη αφού υποστήριξε ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. Η περιγραφή που έδωσε στους αστυνομικούς κρίθηκε συμβατή με όσα καταγράφηκαν στα βίντεο από το περιστατικό.

Η ουσία της απόφασης των εισαγγελέων βασίστηκε στον αμφιλεγόμενο νόμο «Stand Your Ground» της Φλόριντα. Αυτός ο νόμος ορίζει ότι όποιος βρίσκεται νόμιμα σε δημόσιο χώρο και θεωρεί εύλογα ότι κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή σωματική βλάβη ή να χάσει τη ζωή του, δεν έχει υποχρέωση να υποχωρήσει προτού χρησιμοποιήσει ακόμη και θανατηφόρα βία για την αυτοπροστασία του.

Η απόφαση των εισαγγελικών αρχών

Οι εισαγγελικές αρχές διευκρίνισαν ότι το βίντεο δεν αποδεικνύει πως η Πέιν «είχε δίκιο» στην πράξη της. Ωστόσο, έκριναν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να αποδειχθεί πως ο φόβος της για σοβαρό τραυματισμό δεν ήταν εύλογος. Ως εκ τούτου, η Μελίσα Πέιν καλύπτεται από τον συγκεκριμένο νόμο και αποκτά ασυλία από ποινική δίωξη.

Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν την υπόθεση ως «μια διαφωνία για μία θέση στάθμευσης, σε ένα πάρκινγκ Walmart», προσθέτοντας ότι «τα γεγονότα είναι τόσο τραγικά όσο και παράλογα».

Με πληροφορίες από: Topontiki