Φωτιά στη Μάνδρα: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί, 4 Σεπτεμβρίου 2026, στην περιοχή Ξηροπήγαδο της Μάνδρας Αττικής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν άγνωστες μέχρι στιγμής. Λόγω της κατάστασης, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς και οι πυκνοί καπνοί

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής, καίει κυρίως ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά στη βιομηχανική ζώνη της Μάνδρας. Από το σημείο έχουν υψωθεί πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι είναι ευδιάκριτοι από την ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Η έκταση των καπνών οδήγησε στην αποστολή του μηνύματος από το 112, το οποίο ενημέρωνε τους πολίτες για την κατεύθυνση των καπνών προς την περιοχή τους. Η κατάσταση απαιτεί την προσοχή των κατοίκων, καθώς η ορατότητα και η ποιότητα του αέρα επηρεάζονται σημαντικά.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:00 το πρωί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Αρχικά, στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονταν από μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

Με την εξέλιξη της κατάστασης και την ανάγκη για ενίσχυση των μέσων, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής αυξήθηκαν. Πλέον, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μαζί με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112

Το μήνυμα που εστάλη από την υπηρεσία 112 στους κατοίκους της περιοχής της Μάνδρας και της ευρύτερης Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ήταν σαφές και περιεκτικό. Συγκεκριμένα, αναφερόταν: «Πυρκαγιά στην περιοχή Ξηροπήγαδο Μάνδρας της Π.Ε. Δυτικής_Αττικής. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Αυτό το μήνυμα υπογραμμίζει την ανάγκη για προληπτικά μέτρα από τους πολίτες, όπως η παραμονή σε κλειστούς χώρους και το κλείσιμο ανοιγμάτων, προκειμένου να προστατευθούν από τους πυκνούς καπνούς που κατευθύνονται προς τις κατοικημένες περιοχές. Η οδηγία για ετοιμότητα και τήρηση των οδηγιών των Αρχών αποτελεί βασικό στοιχείο της διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων.

Συνδρομή τοπικών αρχών και έρευνα για τα αίτια

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει ενεργά και ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, παρέχοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η συνεργασία των τοπικών αρχών κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, λόγω της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του οικισμού Ξηροπήγαδο. Η διακοπή ισχύει από το ύψος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στην περιοχή της Μάνδρας, για την ασφάλεια των πολιτών και τη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστών. Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, το οποίο θα εξετάσει όλα τα δεδομένα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader, Newsit