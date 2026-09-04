Εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση Marfin: «Όχι» στην αποφυλάκιση της 46χρονης

Η εισαγγελική πρόταση για την αποφυλάκιση της 46χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin τον Μάιο του 2010, ήταν αρνητική. Η εισαγγελέας του δικαστικού συμβουλίου εισηγείται να μην γίνει δεκτό το αίτημα αποφυλάκισης και η κατηγορούμενη να παραμείνει προσωρινά κρατούμενη έως τη δίκη της. Η τελική απόφαση για την προσφυγή της 46χρονης αναμένεται να ληφθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες.

Η εισαγγελική πρόταση και η υπόθεση Marfin

Η εισαγγελική πρόταση, η οποία γνωστοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες, είναι απορριπτική ως προς την προσφυγή της 46χρονης κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Η κατηγορούμενη φέρεται να ήταν παρούσα στο σημείο της εμπρηστικής επίθεσης, η οποία κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους, και να συνδέεται με την ομάδα που προκάλεσε τα επεισόδια μπροστά από την τράπεζα.

Η εισαγγελέας εισηγείται την παραμονή της 46χρονης στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται προσωρινά, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 2010.

Η προσφυγή της κατηγορούμενης και η σύλληψη

Η 46χρονη συνελήφθη στο Λονδίνο και εκδόθηκε στην Ελλάδα στις αρχές Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Μετά την απολογία της, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη. Λίγες ημέρες μετά την προφυλάκισή της, η κατηγορούμενη κατέθεσε προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης, αμφισβητώντας τα στοιχεία που οδήγησαν στην απόφαση για την προσωρινή κράτησή της.

Μέχρι και σήμερα, η 46χρονη αρνείται την εμπλοκή της στον εμπρησμό της Marfin. Σημειώνεται ότι προφυλακισμένοι από τα μέσα Ιουλίου παραμένουν και δύο 42χρονοι για την ίδια υπόθεση.

Οι ενστάσεις του συνηγόρου υπεράσπισης

Ο δικηγόρος της 46χρονης, Κώστας Παπαδάκης, δήλωσε ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπισή της. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η προφυλάκιση της εντολέως του έγινε χωρίς να ληφθούν υπόψη σημαντικά στοιχεία, όπως το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022 και η ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησής της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο στο υλικό της υπόθεσης.

Ο κ. Παπαδάκης αναφέρθηκε επίσης στην «τεράστια καταστροφή» που προξενείται στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της λόγω της κράτησής της. Ο συνήγορος εκφράζει την εκτίμηση ότι η εισαγγελική πρόταση ήταν αναμενόμενη, καθώς, όπως ανέφερε, «επιλογές ανωτέρων της είναι εκείνες που έχουν αναλάβει την νομική ευθύνη για την ανάσυρση της δικογραφίας και την άσκηση της ποινικής δίωξης».

Δεδικασμένο και νέα έκθεση της ΔΕΕ

Ο συνήγορος της κατηγορούμενης αμφισβητεί την προσπάθεια της εισαγγελέως να δικαιολογήσει την παραβίαση του δεδικασμένου με την ανάσυρση της δικογραφίας. Η εισαγγελέας επικαλείται ότι στη νέα έκθεση της ΔΕΕ του 2026 έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερες φωτογραφίες από ό,τι σε εκείνη του 2022. Ωστόσο, ο κ. Παπαδάκης υποστηρίζει ότι αυτό δεν ισχύει, καθώς οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξετασθεί και τότε.

Επιπλέον, ο συνήγορος τονίζει ότι η νέα έκθεση της ΔΕΕ καταλήγει και πάλι στο συμπέρασμα «limited support same», το οποίο μεταφράζεται σε «περιορισμένη στήριξη ομοιότητας», κάτι που, κατά τον ίδιο, δεν συνιστά ταυτοποίηση. Όλα αυτά τα επιχειρήματα απαντήθηκαν αναλυτικά με υπόμνημα που κατατέθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2026 ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Η αναμονή της τελικής κρίσης

Η προσφυγή της 46χρονης θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η εντολίδα του κ. Παπαδάκη, η οποία κρατείται στον Κορυδαλλό, αναμένει την τελική κρίση του δικαστικού συμβουλίου. Ο συνήγορος επανέλαβε την πρόθεσή του να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπισή της.

Ο κ. Παπαδάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι αποκλειστικό κριτήριο για την απόφαση θα είναι τα στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία, όπως υποστηρίζει, είναι ανύπαρκτα για την εντολίδα του, και όχι η δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση ή προηγούμενες δικαστικές και εισαγγελικές επιλογές.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Newsit