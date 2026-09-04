Ο νέος ΚΟΚ δεν αστειεύεται: Πρόστιμο έως 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 8 χρόνια για αυτή την κίνηση

Μια ιδιαίτερα σημαντική συνθήκη σε ορισμένες διασταυρώσεις απαιτεί την αυξημένη προσοχή των οδηγών, καθώς ένα λάθος μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε επικίνδυνη κατάσταση για τους πεζούς, αλλά και σε σημαντικές κυρώσεις. Το παλλόμενο πορτοκαλί φανάρι, το οποίο συναντάται σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, αποτελεί συχνά πηγή σύγχυσης, με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να μην γνωρίζουν τι ακριβώς προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Η μη τήρηση των προβλεπόμενων μπορεί να επιφέρει πρόστιμο έως 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για οκτώ χρόνια.

Οι σύνθετες διασταυρώσεις και οι πεζοί

Οι διασταυρώσεις αποτελούν αναμφίβολα από τα πιο σύνθετα σημεία του οδικού δικτύου για κάθε οδηγό. Σε αυτά τα σημεία συνυπάρχουν διαφορετικές ροές κυκλοφορίας και πολλαπλές κινήσεις οχημάτων προς διάφορες κατευθύνσεις, καθιστώντας την οδήγηση ιδιαίτερα απαιτητική. Στις μεγάλες πόλεις, όπου η κυκλοφορία είναι έντονη και οι οδικοί άξονες επιβαρύνονται σημαντικά κατά τις ώρες αιχμής, η προσοχή πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Εκτός από τους υπόλοιπους οδηγούς, είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τους πεζούς, οι οποίοι ανήκουν στους πιο ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου. Τα φανάρια διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε αυτές τις διασταυρώσεις, καθορίζοντας ποιες ροές οχημάτων μπορούν να κινηθούν και ποιες πρέπει να σταματήσουν. Παράλληλα, ρυθμίζουν και την κίνηση των πεζών, καθώς οι περισσότερες μεγάλες διασταυρώσεις διαθέτουν ειδική σηματοδότηση για την ασφαλή διέλευση από τις διαβάσεις.

Η παγίδα του παλλόμενου πορτοκαλί φαναριού

Μια πολύ συγκεκριμένη ένδειξη στους φωτεινούς σηματοδότες τείνει αρκετές φορές να δημιουργεί μεγάλη σύγχυση στους οδηγούς και να οδηγεί σε πλήθος παράνομων συμπεριφορών. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή πολλοί δεν γνωρίζουν τι ακριβώς προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για αυτή την περίπτωση. Ο λόγος γίνεται για το παλλόμενο πορτοκαλί φανάρι, το οποίο μπορεί να συναντήσει κανείς σε ορισμένες διασταυρώσεις.

Αρκετές φορές, μάλιστα, το συγκεκριμένο φανάρι συνοδεύεται από βέλος, ρυθμίζοντας την κίνηση προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το πρόβλημα προκύπτει όταν, την ίδια στιγμή που ο οδηγός βλέπει το παλλόμενο κίτρινο φως και θεωρεί πως μπορεί να περάσει επειδή δεν είναι κόκκινο, ένας πεζός μπορεί να έχει κανονικά πράσινο στο δικό του φανάρι, δημιουργώντας έτσι μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Η σχετική νομοθεσία είναι ρητή και ορίζει συγκεκριμένα το νομικό πλαίσιο του πώς λειτουργούν οι διαβάσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο ισχύων ΚΟΚ ορίζει ρητά ότι στο απλό ή διπλό πορτοκαλί φως κυκλικής μορφής που αναβοσβήνει, ο οδηγός πρέπει να ανακόπτει ταχύτητα, να προχωρεί με ιδιαίτερη προσοχή και να παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς και στα οχήματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και όταν το κίτρινο φως έχει μορφή βέλους, υποδεικνύοντας την ίδια υποχρέωση.

Το συγκεκριμένο σημείο έχει ιδιαίτερη σημασία όταν ο οδηγός στρίβει. Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει ειδικά ότι οι οδηγοί που στρίβουν σε άλλη οδό πρέπει να κινούνται αργά και να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς που ήδη χρησιμοποιούν ή εισέρχονται στη διάβαση. Η παράβαση αυτής της διάταξης μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, τόσο για την ασφάλεια των πεζών όσο και για τον ίδιο τον οδηγό.

Αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες

Οι κυρώσεις για τη μη τήρηση των παραπάνω διατάξεων είναι ιδιαίτερα αυστηρές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας των πεζών και της οδικής ασφάλειας. Για την συγκεκριμένη παράβαση, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και τα 4.000 ευρώ. Επιπλέον, οι παραβάτες αντιμετωπίζουν την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για ένα διάστημα που μπορεί να φτάσει έως και τα οκτώ χρόνια.

Οι συγκεκριμένες κυρώσεις καταδεικνύουν την πρόθεση της νομοθεσίας να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα τις επικίνδυνες συμπεριφορές στις διασταυρώσεις, ειδικά αυτές που αφορούν την παραχώρηση προτεραιότητας στους πεζούς. Η γνώση και η εφαρμογή των κανόνων του ΚΟΚ είναι απαραίτητη για την αποφυγή ατυχημάτων και την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας για όλους.

Με πληροφορίες από: carandmotor.gr