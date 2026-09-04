Το DNA «μίλησε» για τα παιδιά στην Κυψέλη, στον ανακριτή οι συλληφθέντες

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, καθώς οι τρεις συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Οι εργαστηριακές εξετάσεις DNA ολοκληρώθηκαν, αποκαλύπτοντας αντιφάσεις στους ισχυρισμούς των γονέων σχετικά με την πατρότητα των παιδιών τους. Παράλληλα, οι καταθέσεις των δύο μεγαλύτερων ανήλικων παιδιών φέρονται να προσφέρουν νέα στοιχεία για τα γεγονότα που ακολούθησαν τον θάνατο του βρέφους.

Αποτελέσματα DNA και αντιφάσεις

Οι εργαστηριακές εξετάσεις DNA για τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας ολοκληρώθηκαν, φέρνοντας στο φως σημαντικά ευρήματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το βρέφος που βρέθηκε νεκρό είναι παιδί του 43χρονου άνδρα και της 38χρονης γυναίκας, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Επιπλέον, η 15χρονη και ο 12χρονος αναγνωρίζονται επίσης ως παιδιά και των δύο γονέων. Ωστόσο, ο 9χρονος είναι παιδί μόνο της Γερμανίδας μητέρας. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενο ισχυρισμό της 38χρονης προς τις αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να είχε υποστηρίξει αρχικά ότι και τα τέσσερα παιδιά είχαν τον ίδιο πατέρα.

Αντιφατικές καταθέσεις των γονέων

Οι καταθέσεις των δύο γονέων παρουσιάζουν επίσης αντιφάσεις, ειδικά όσον αφορά την παρουσία τους στο σπίτι κατά τον χρόνο θανάτου του βρέφους. Ο 43χρονος φέρεται να δήλωσε ότι όλοι βρίσκονταν στην κατοικία τη στιγμή εκείνη.

Αντίθετα, η 38χρονη υποστήριξε ότι απουσίαζε από το σπίτι όταν επήλθε ο θάνατος του βρέφους. Η Γερμανίδα φέρεται επίσης να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της σε σχέση με την προανάκριση, αποδίδοντας πλέον στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για τα όσα συνέβησαν.

Νέα στοιχεία από τα ανήλικα παιδιά

Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και από τις καταθέσεις των δύο μεγαλύτερων ανήλικων παιδιών της οικογένειας. Οι μαρτυρίες τους φέρονται να παρέχουν νέες πληροφορίες για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν μετά τον θάνατο του βρέφους.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει, γνώριζαν ότι το παιδί είχε πεθάνει, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να προσδιορίσουν την ακριβή στιγμή που επήλθε ο θάνατός του.

Στον ανακριτή οι συλληφθέντες

Το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες. Θα τους δοθεί προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν για τη θανάτωση του βρέφους που βρέθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης.

Επιπλέον, οι κατηγορίες που τους βαρύνουν περιλαμβάνουν και γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr