Στα δικαστήρια της Ευελπίδων σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί, στις 09:30, τα τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυψέλης. Η εκ νέου παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους. Αμέσως μετά, οι κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Τα εντάλματα σύλληψης αφορούν βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη θανάτωση του βρέφους, γενετήσιες πράξεις με ανήλικη και διακίνηση ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, για τη θανάτωση του βρέφους κατηγορούνται ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του. Ο 26χρονος Αφγανός αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με ανήλικη.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι για την υπόθεση της διακίνησης ναρκωτικών. Σήμερα, το κατώφλι του ανακριτή θα περάσουν ο 43χρονος και η 38χρονη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται άμεσα στην εγκληματική ενέργεια που οδήγησε στον θάνατο του βρέφους. Μαζί τους θα οδηγηθεί και ο 26χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει τις ξεχωριστές κατηγορίες σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού.

Η εκδοχή της 38χρονης για τον θάνατο του βρέφους

Σχετικά με τον θάνατο του βρέφους, η 38χρονη Γερμανίδα προέβαλε τους δικούς της ισχυρισμούς σε τηλεοπτικό σταθμό. Ανέφερε ότι το βρέφος πέθανε από μόνο του, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να το επαναφέρουν στη ζωή. Στη συνέχεια, παραδέχθηκε ότι η ίδια τοποθέτησε τη σορό του στον καταψύκτη.

Η 38χρονη δικαιολόγησε την πράξη της δηλώνοντας πως δεν μπορούσε να αποδεχθεί την απώλεια του παιδιού της. Όσον αφορά τις δεκάδες μαχαιριές που εντοπίστηκαν στην πλάτη του βρέφους, ισχυρίστηκε ότι αυτές προκλήθηκαν περίπου δύο χρόνια πριν, όταν προσπάθησαν να σπάσουν τον πάγο που είχε δημιουργηθεί στο σώμα του.

Τα αποτελέσματα των τεστ DNA

Οι εργαστηριακές εξετάσεις και τα αποτελέσματα των τεστ DNA έφεραν στο φως σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις βιολογικές σχέσεις των παιδιών. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η 15χρονη, ο 12χρονος και το άτυχο βρέφος είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Αυτό επιβεβαιώνει τη βιολογική τους σύνδεση με το ζευγάρι.

Αντίθετα, τα ίδια τεστ DNA έδειξαν ότι ο 9χρονος είναι βιολογικό παιδί μόνο της 38χρονης Γερμανίδας. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος των αποδεικτικών μέσων που εξετάζονται από τις αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Οι επιπλέον δικαστικές εκκρεμότητες του 43χρονου

Πέρα από τις κατηγορίες για τη θανάτωση του βρέφους και τη διακίνηση ναρκωτικών, ο 43χρονος Έλληνας αντιμετωπίζει και άλλες δικαστικές εκκρεμότητες. Στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές, ενώ έχει σχηματιστεί σε βάρος του ακόμη μία δικογραφία για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Τα αδικήματα αυτά φέρεται να σημειώθηκαν κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται η απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, η εξύβριση, η απειλή, η φθορά ξένης ιδιοκτησίας, η βία κατά υπαλλήλων και η απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Ο 43χρονος πρόκειται να καθίσει στο εδώλιο του Αυτοφώρου για αυτά τα αδικήματα στις 5 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis