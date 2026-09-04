Πολιτικό «μπρα ντε φερ» για το δημοσιονομικό κόστος των προγραμμάτων των κομμάτων

Σε κλίμα προεκλογικής περιόδου, το ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου στην Κρήτη, με αφορμή την ιστορική επέτειο από την 3η Σεπτέμβρη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών των κομμάτων, με την επίσημη πρεμιέρα να γίνεται από τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη

Η συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αφορμή την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, χαρακτηρίστηκε ως «ένεση στο ηθικό» του κόμματος. Στην πλατεία Ελευθερίας, κυμάτιζαν σημαίες του κόμματος, έγιναν αναφορές στον Ανδρέα Παπανδρέου και πραγματοποιήθηκε συναυλία όπου ακούστηκε το τραγούδι του Λοΐζου «θα τον μεθύσουμε τον ήλιο».

Η εκδήλωση θύμισε κάτι από το παρελθόν, αν και οι μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις των δεκαετιών του ’80 και του ’90 ανήκουν πλέον στο βαθύ παρελθόν. Οι ιστορικές συγκυρίες και η ψυχολογία των ψηφοφόρων έχουν αλλάξει, με τους οπαδούς να μην έχουν πια τον χαρακτήρα των φανατικών με τα μπλε και τα πράσινα καφενεία. Πίσω από την οργάνωση της συγκέντρωσης βρισκόταν ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Το πολιτικό βαρόμετρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

Το πολιτικό βαρόμετρο για το ΠΑΣΟΚ ενόψει των εκλογών θα είναι η ομιλία και η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η συνολική πολιτική του παρουσία θα μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις που θα ακολουθήσουν. Οι επιδόσεις του θα συγκριθούν κυρίως με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία έχει περάσει στη δεύτερη θέση και προσδοκά να φτάσει το 20% στις κάλπες. Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, επιθυμεί να ξαναπάρει τη δεύτερη θέση και δηλώνει αποφασισμένο να δώσει τα πάντα για αυτόν τον στόχο. Τα στοιχήματα θεωρούνται κρίσιμα και ανοιχτά για όλα τα κόμματα.

Η διαμάχη για το δημοσιονομικό κόστος των προγραμμάτων

Έχουν αρχίσει τα προεκλογικά «όργανα» σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών των κομμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την επίσημη πρεμιέρα αυτής της συζήτησης την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, όπου εξήγγειλε ένα οικονομικό πρόγραμμα ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τετραετία.

Ωστόσο, η κυβέρνηση εκτίμησε το κόστος του συγκεκριμένου προγράμματος στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για τον πρώτο χρόνο. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την κυβερνητική εκτίμηση, ότι στην τετραετία το συνολικό κόστος μπορεί να πλησιάσει τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς οι περισσότερες δαπάνες θεωρούνται ανελαστικές.

Ο ρόλος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όσο και η ΕΛΑΣ, δήλωσαν ότι θα παραδώσουν το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αυτό έχει την αρμοδιότητα, βάσει νόμου, να αναζητήσει και να αξιολογήσει το κόστος των προγραμμάτων που παρουσιάζουν τα κόμματα.

Η λειτουργία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου θα αρχίσει ουσιαστικά από την 1η Νοεμβρίου. Το ζητούμενο είναι να τηρήσουν το λόγο τους τα κόμματα και να δώσουν τα προγράμματά τους για έλεγχο. Επιπλέον, τίθεται το θέμα να μην πεταχτούν στις καλένδες τα πορίσματα του Συμβουλίου, ειδικά αν διαψεύδουν τις αρχικές εξαγγελίες. Κυρίως, τονίζεται η ανάγκη να υπάρχει δέσμευση ότι οι πολίτες θα ενημερωθούν για το τι τους υπόσχεται το κάθε κόμμα, ώστε να αξιολογήσουν την εφικτότητα των προτάσεων και να κατανοήσουν ποιος τους κοροϊδεύει.

Με πληροφορίες από: Newsit