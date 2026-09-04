Αποκαλύψεις για την υπόθεση της 90χρονης στον Μαραθώνα: Ο εγγονός μιλά για τη μητέρα του

Ένα πρωτοφανές θρίλερ εκτυλίσσεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα στον Μαραθώνα, φέρνοντας στο φως μια υπόθεση που θυμίζει σκοτεινό κινηματογραφικό σενάριο. Οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Μάκρης καλούνται να λύσουν τον γρίφο γύρω από την εξαφάνιση μιας ηλικιωμένης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται για περισσότερο από μία δεκαετία. Η υπόθεση πήρε δραματικές διαστάσεις όταν άρχισαν να ερευνώνται οι αναφορές πως η ίδια της η κόρη είχε προχωρήσει στην ταφή της μέσα στον περιβάλλοντα χώρο της κατοικίας τους, ενώ πρόσφατα ο εγγονός της 90χρονης προέβη σε σημαντικές αποκαλύψεις.

Η έναρξη της έρευνας για την εξαφάνιση

Το νήμα αυτής της ανατριχιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της αγνοούμενης γυναίκας, η οποία ζει μόνιμα στη Γαλλία, μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας Νέας Μάκρης. Η επίσκεψή της είχε ως στόχο να εκφράσει την έντονη ανησυχία της για την τύχη της γιαγιάς της, καθώς είχε χάσει κάθε επαφή μαζί της εδώ και πολλά χρόνια.

Η διαπίστωση της εγγονής πως ήταν αδύνατον να εντοπίσει τη γιαγιά της, με την οποία είχε χάσει κάθε επικοινωνία για μεγάλο χρονικό διάστημα, σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες αρχές. Έτσι, ξεκίνησε άμεσα η διερεύνηση της υπόθεσης από τους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Μάκρης.

Οι πρώτες ενέργειες των αστυνομικών

Αμέσως μετά την αναφορά της εγγονής, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε μια σειρά ενεργειών για τη διασταύρωση των στοιχείων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος μέσω του ΕΦΚΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί οποιαδήποτε κίνηση ή πληροφορία σχετικά με την 90χρονη. Από αυτή τη διασταύρωση, ανακαλύφθηκε πως δεν υπήρχε καμία σχετική κίνηση στα αρχεία του οργανισμού, γεγονός που ενίσχυσε τις αρχικές υποψίες και την ανησυχία για την τύχη της ηλικιωμένης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας, η 90χρονη γυναίκα φέρεται να ζούσε στο συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο βρίσκεται στην παραλία του Μαραθώνα. Εκεί διέμενε μαζί με την κόρη της, η οποία είναι και η μητέρα του εγγονού που έκανε τις αποκαλύψεις, καθώς και με τον ίδιο τον εγγονό, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Η κατάθεση του εγγονού και οι αποκαλύψεις

Ο εγγονός της 90χρονης γυναίκας θέλησε να ξεκαθαρίσει τη δική του θέση, περιγράφοντας τις συζητήσεις που είχε με τη μητέρα του για τη συγκλονιστική υπόθεση που αποκαλύφθηκε στον Μαραθώνα. Ο ίδιος υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στην υπόθεση, προσπαθώντας να διαχωρίσει τη θέση του από τις ενέργειες της μητέρας του.

Στην κατάθεσή του, ο εγγονός εξήγησε ότι δεν γνώριζε τι ακριβώς είχε κάνει η μητέρα του, καθώς ο ίδιος δεν έμενε σε αυτό το σπίτι συνέχεια. Ανέφερε ότι η γιαγιά του έχει χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή, αλλά η μητέρα του τού έλεγε ψέματα. Συγκεκριμένα, του είχε πει ότι είχε τακτοποιήσει το θέμα και ότι την είχε θάψει εκεί, ενώ στην πραγματικότητα η σορός της δεν βρισκόταν στο σημείο που του είχε υποδείξει.

Ο εγγονός πρόσθεσε επίσης ότι η μητέρα του λέει ψέματα σε όλους και ότι η κατάστασή της δεν είναι καλή. Περιέγραψε ότι η υγεία της έχει καταπέσει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και πως δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Τέλος, ανέφερε ότι την τελευταία φορά που είδε τη γιαγιά του ήταν εν ζωή, αλλά ο ίδιος είχε φύγει από το σπίτι και δεν έμενε πλέον εκεί. Εξήγησε ότι δεν βλέπονταν γιατί έλειπε, καθώς βρισκόταν στα Τρίκαλα με τον πατέρα του.

Τα αναπάντητα ερωτήματα και η πορεία της δικογραφίας

Η υπόθεση αυτή εγείρει μια σειρά από αμείλικτα ερωτήματα, στα οποία οι αρχές καλούνται να δώσουν απαντήσεις. Μεταξύ αυτών είναι το τι προκάλεσε τον θάνατο της γυναίκας, πόσος καιρός έχει περάσει πραγματικά από την ημέρα του θανάτου της και, το σημαντικότερο, πού βρίσκεται κρυμμένη η σορός της ηλικιωμένης.

Ήδη έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία για το αδίκημα της απόκρυψης νεκρού, η οποία βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου Εισαγγελέα. Ο Εισαγγελέας θα καθορίσει τις επόμενες δικονομικές κινήσεις που θα ακολουθηθούν, προκειμένου να προχωρήσει η διερεύνηση της υπόθεσης και να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές της. Προς το παρόν, δεν έχει διαταχθεί κάποια σύλληψη σε σχέση με την υπόθεση αυτή, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis