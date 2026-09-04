Συνεχίζονται οι έρευνες στον Μαραθώνα για την εξαφανισμένη ηλικιωμένη – Η 68χρονη έδειξε το σημείο ταφής, αλλά η σορός δεν βρέθηκε

Η υπόθεση της εξαφάνισης μιας ηλικιωμένης στον Μαραθώνα συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα, καθώς οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει τη σορό της, παρά την ομολογία της 68χρονης κόρης της ότι την έθαψε στην αυλή του σπιτιού της. Οι ανασκαφές συνεχίζονται και σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2026, με την αστυνομία να προσπαθεί να διαλευκάνει την υπόθεση. Η ηλικιωμένη φέρεται να είναι άφαντη εδώ και περίπου δέκα χρόνια, ενώ ο γιος της 68χρονης, ο οποίος διέμενε στο σπίτι το τελευταίο διάστημα, υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τίποτα για το συμβάν.

Η ομολογία και οι άκαρπες έρευνες στον Μαραθώνα

Η 68χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της στον Μαραθώνα. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δεν θυμόταν το ακριβές σημείο ταφής. Ωστόσο, αργότερα υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου φέρεται να είχε θάψει τη μητέρα της.

Παρά την υπόδειξη, η σορός της ηλικιωμένης γυναίκας δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Εκσκαφείς της αστυνομίας και του δήμου συνεχίζουν τις έρευνες από άκρη σε άκρη στην μονοκατοικία και στον περιβάλλοντα χώρο, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν έστω ένα ίχνος της.

Η εξαφάνιση της ηλικιωμένης και η καταγγελία της εγγονής

Η ηλικιωμένη γυναίκα είναι άφαντη τα τελευταία περίπου δέκα χρόνια. Εξετάζεται η πληροφορία ότι ο θάνατός της δεν δηλώθηκε, προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξής της. Αυτή που ενημέρωσε την αστυνομία κάνοντας καταγγελία είναι η εγγονή της ηλικιωμένης.

Η εγγονή διαμένει τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό και είχε χρόνια να επικοινωνήσει με τη γιαγιά της, γεγονός που την οδήγησε στην καταγγελία και την έναρξη των ερευνών.

Οι δηλώσεις του γιου της 68χρονης

Ο γιος της 68χρονης, ο οποίος έμενε στο σπίτι το τελευταίο διάστημα, υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τίποτα για την ηλικιωμένη. Όταν ρωτήθηκε πώς ήταν δυνατόν να μη γνωρίζει τι είχε συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και αν είχε πάει στην κηδεία της γιαγιάς του, απάντησε ότι η μητέρα του τού είχε πει πως «τα τακτοποίησε».

Αυτή η δήλωση έγινε, σύμφωνα με τον ίδιο, όταν εκείνος έμενε εκτός Αττικής με τον πατέρα του. Ο γιος της 68χρονης είχε επίσης δηλώσει ότι η μητέρα του δεν είναι καλά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας της.

Η επέκταση των ερευνών και η παρέμβαση του εισαγγελέα

Οι αρχές θα πραγματοποιήσουν και σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2026, έρευνες στον χώρο για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης και τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλα σημεία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ευσταθούν οι καταγγελίες.

Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί όλο το διαθέσιμο υλικό, ώστε να εξεταστεί αν και πώς θα κινηθεί η ποινική διαδικασία για την υπόθεση που παραμένει ανοιχτή και γεμάτη αναπάντητα ερωτήματα.

Μαρτυρία κατοίκου της περιοχής

Ένας κάτοικος που διαμένει απέναντι από το σπίτι περιέγραψε τις εικόνες που αντίκρισε το πρωί των ερευνών. Σημείωσε πως είδε μπουλντόζες, αστυνομία και έναν φορτωτή να σκάβει στην περιοχή.

Ο κάτοικος ανέφερε ότι στο σπίτι έμενε η γυναίκα μαζί με τον γιο της και ότι οι αρχές τους είπαν ότι ψάχνουν κάτι, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από: Newsit