Η Τροχαία αλλάζει στρατηγική: Αλκοτέστ και μέρα μεσημέρι στην Αττική

Η Τροχαία προχωρά σε αναπροσαρμογή της επιχειρησιακής της στρατηγικής όσον αφορά τους ελέγχους για αλκοόλ στους δρόμους της Αττικής. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση σε νέες τάσεις που παρατηρούνται στον τρόπο και στις ώρες διασκέδασης των πολιτών. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης, ακόμα και σε ώρες που θεωρούνταν «ανύποπτες».

Νέες συνήθειες στη διασκέδαση

Η Τροχαία έχει παρατηρήσει αλλαγές στις συνήθειες των οδηγών της πρωτεύουσας. Ενώ στο παρελθόν χιλιάδες οδηγοί συνήθιζαν να καταναλώνουν αλκοόλ τις νυχτερινές ώρες και να οδηγούν υπό την επήρεια μέθης, οι σαρωτικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται στους δρόμους έχουν επιφέρει αλλαγές.

Κάποιοι από αυτούς τους οδηγούς έχουν διακόψει τις κακές συνήθειες, ενώ άλλοι έχουν μετατοπίσει τις ώρες διασκέδασής τους. Μάλιστα, στην Αθήνα υπάρχουν πλέον καταστήματα που καταγράφουν μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ πριν ακόμα βραδιάσει, δηλαδή κατά τις μεσημεριανές ή απογευματινές ώρες.

Αλκοτέστ και μέρα μεσημέρι

Προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα αυτά δεδομένα, η Τροχαία εκπονεί ένα σχέδιο που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή αλκοτέστ ακόμα και μέρα μεσημέρι. Οι έλεγχοι αυτοί θα πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα σημεία που έχουν χαρτογραφηθεί ως «κόκκινα».

Παραδείγματα τέτοιων σημείων περιλαμβάνουν περιοχές με πολυσύχναστα μαγαζιά τα μεσημέρια της Κυριακής, καθώς και περιοχές όπου έχουν προγραμματιστεί διάφορες εκδηλώσεις. Ο βασικός στόχος είναι να εντοπιστούν και να τεθούν υπό το «ραντάρ» της Αστυνομίας και οι οδηγοί που, με τις νέες τους συνήθειες, καταφέρνουν να αποφεύγουν τα καθιερωμένα μπλόκα.

Εντατικοί έλεγχοι και στατιστικά στοιχεία

Παρά την επέκταση των ελέγχων στις μεσημεριανές ώρες, η Τροχαία διαβεβαιώνει ότι τα αλκοτέστ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κάθε Παρασκευή και Σάββατο διενεργούνται κατά μέσο όρο περίπου 40.000 αλκοτέστ στην Αττική.

Σε τριμηνιαία βάση, οι συνολικοί έλεγχοι στο λεκανοπέδιο ανέρχονται σε περίπου 500.000. Για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο αριθμός των αλκοτέστ που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα έφτασε τα 1,5 εκατομμύρια.

Μείωση παραβάσεων και θανατηφόρων τροχαίων

Τα στατιστικά στοιχεία από τους ελέγχους δείχνουν μια θετική τάση, καθώς το ποσοστό των οδηγών που βρέθηκαν θετικοί στη μέτρηση αλκοόλ μειώνεται σταδιακά. Αυτό υποδηλώνει την αποτελεσματικότητα των εντατικών ελέγχων που διενεργεί η Τροχαία.

Ειδικότερα, από το σύνολο των 1,5 εκατομμυρίων ελέγχων που έγιναν, βεβαιώθηκαν 13.613 παραβάσεις, κάτι που αντιστοιχεί σε 0,87% των οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ. Επιπλέον, η Τροχαία καταγράφει μείωση των θανατηφόρων τροχαίων κατά 22% το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το νέο «στρατηγείο» της Τροχαίας

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη βελτίωση της κυκλοφορίας, λειτουργεί και ένα νέο «στρατηγείο» της Τροχαίας. Αυτό το νέο κέντρο φιλοδοξεί να συμβάλει στον περιορισμό του κυκλοφοριακού κομφούζιου, όπου αυτό είναι εφικτό. Αρμόδιες πηγές διευκρινίζουν ωστόσο ότι υπάρχουν δρόμοι, όπως ο Κηφισός, όπου η αποσυμφόρηση κατά τις ώρες αιχμής φαντάζει αδύνατη.

Το νέο «στρατηγείο» βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε περίοδο δοκιμής, αντιμετωπίζοντας συνθήκες αυξημένης κυκλοφοριακής πίεσης. Αυτό οφείλεται στην επιστροφή των Αθηναίων από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, γεγονός που αυξάνει την κίνηση στους δρόμους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis