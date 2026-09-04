Νέα μελέτη δείχνει ότι η ντομάτα μπορεί να μειώσει το λίπος στο συκώτι

Νέα επιστημονική μελέτη υποδεικνύει ότι η κατανάλωση μιας συγκεκριμένης τροφής μπορεί να συμβάλει στη μείωση του λίπους στο συκώτι. Οι ερευνητές αποδίδουν τα πιθανά οφέλη στα φυσικά αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδη συστατικά της συγκεκριμένης τροφής, τα οποία ενδέχεται να υποστηρίζουν την υγεία του ήπατος. Το ήπαρ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα όργανα του οργανισμού, με την υγεία του να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις καθημερινές διατροφικές επιλογές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, ένα απλό τρόφιμο που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε κουζίνα, η ντομάτα, μπορεί να συνδέεται με σημαντική μείωση του λίπους στο ήπαρ.

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (MASLD)

Η πάθηση που εξετάστηκε στη μελέτη είναι γνωστή ως μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, ή MASLD. Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται όταν συσσωρεύεται περιττό λίπος στα κύτταρα του ήπατος.

Η MASLD επηρεάζει πιο συχνά άτομα που έχουν αυξημένο σωματικό λίπος, διαβήτη, υψηλή χοληστερόλη ή υψηλά τριγλυκερίδια. Παρόλο που η πάθηση αυτή είναι συχνά ασυμπτωματική, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρακολουθείται, καθώς μπορεί να εξελιχθεί σε μια σοβαρότερη μορφή, τη μεταβολική στεατοηπατίτιδα (MASH), η οποία δύναται να προκαλέσει κίρρωση ή ηπατική ανεπάρκεια.

Συνήθως, οι ειδικοί συνιστούν σε όσους διαγιγνώσκονται με MASLD να προβαίνουν σε αλλαγές στη διατροφή τους και να αφιερώνουν χρόνο στη σωματική άσκηση, ώστε να επιβραδύνουν ή να αναστρέψουν την εξέλιξη της νόσου.

Τα ευρήματα της επιστημονικής μελέτης

Για τις ανάγκες της μελέτης, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients, οι ερευνητές παρακολούθησαν δύο ομάδες συμμετεχόντων που έπασχαν από MASLD. Η μία ομάδα κατανάλωνε ντομάτες, ενώ η άλλη τις απέφευγε.

Μετά από μια περίοδο έξι εβδομάδων, οι ερευνητές αξιολόγησαν τις αλλαγές στην υγεία του ήπατος των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν ντομάτες παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του λίπους στο συκώτι σε σύγκριση με εκείνους που τις απέφευγαν.

Η άμεση ευεργετική επίδραση της ντομάτας

Η Dr. Nadege Gunn εξήγησε τη σημασία αυτού του ευρήματος. «Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο εύρημα ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι η μείωση του λίπους στο συκώτι έγινε χωρίς σημαντικές αλλαγές στο σωματικό βάρος ή τη συνολική σύσταση του σώματος», δήλωσε.

Η Dr. Gunn πρόσθεσε ότι αυτό υποδηλώνει πως το όφελος δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα μεγάλων αλλαγών στη διατροφή ή απώλειας βάρους. Αντιθέτως, οι ίδιες οι ντομάτες φάνηκε ότι είχαν μια άμεση, ευεργετική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο το συκώτι διαχειρίζεται το λίπος.

Τα συστατικά που προσφέρουν οφέλη

Οι ντομάτες αποτελούν μία από τις κορυφαίες πηγές λυκοπενίου, μιας θρεπτικής ουσίας που είναι γνωστή για τις ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πιθανό να συμβάλλουν στην προστασία και την υποστήριξη της υγείας του ήπατος.

Παράλληλα με το λυκοπένιο, οι ντομάτες περιέχουν και βήτα-καροτένιο, μια ακόμη φυτική ένωση. Το βήτα-καροτένιο συμβάλλει στη μείωση του οξειδωτικού στρες στον οργανισμό, ενισχύοντας περαιτέρω τα οφέλη για την υγεία. Η έρευνα υποδεικνύει ότι το λυκοπένιο μπορεί να λειτουργεί μέσω διαφόρων συμπληρωματικών μηχανισμών για την ενίσχυση της υγείας του ήπατος.

Με πληροφορίες από: Enikos