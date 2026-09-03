Ο Σον «Ντίντι» Κομς θα αποφυλακιστεί νωρίτερα από τη φυλακή

Ο Σον «Ντίντι» Κομς, ο γνωστός 56χρονος μουσικός παραγωγός, πρόκειται να δει το φως του ήλιου νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, καθώς η ημερομηνία αποφυλάκισής του έχει αλλάξει για μία ακόμη φορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύει η αμερικανική Υπηρεσία Φυλακών, ο Κομς αναμένεται πλέον να αποφυλακιστεί στις 5 Φεβρουαρίου του 2028. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια περαιτέρω μείωση του χρόνου παραμονής του στη φυλακή.

Η νέα ημερομηνία αποφυλάκισης

Η είδηση της πρόωρης αποφυλάκισης του Σον «Ντίντι» Κομς αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεσή του. Ο 56χρονος μουσικός παραγωγός, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης, θα αφεθεί ελεύθερος στις 5 Φεβρουαρίου 2028, όπως ανακοινώθηκε από την αμερικανική Υπηρεσία Φυλακών.

Μόλις τον περασμένο μήνα, η ημερομηνία αποφυλάκισής του είχε οριστεί για τις 20 Φεβρουαρίου του 2028. Η νέα αυτή αλλαγή σημαίνει ότι ο Κομς θα αποφυλακιστεί δεκαπέντε ημέρες νωρίτερα από την προηγούμενη εκτιμώμενη ημερομηνία, συνεχίζοντας μια τάση μείωσης του χρόνου έκτισης της ποινής του.

Η καταδίκη και η ποινή φυλάκισης

Η ποινή φυλάκισης του Σον «Ντίντι» Κομς προέκυψε από την καταδίκη του από δικαστήριο το 2025. Ο μουσικός παραγωγός κρίθηκε ένοχος για δύο σοβαρές κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές αφορούσαν τη μεταφορά εκδιδόμενων γυναικών μεταξύ πολιτειών, με απώτερο σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ο δικαστής, μετά την ετυμηγορία, επέβαλε στον Κομς ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και δύο μηνών. Ο 56χρονος άρχισε να εκτίει την ποινή του τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, δηλαδή το 2025, στην ομοσπονδιακή φυλακή FCI Fort Dix, η οποία βρίσκεται στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ.

Οι ισχυρισμοί των εισαγγελέων κατά τη δίκη

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, οι εισαγγελείς παρουσίασαν λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες του κατηγορουμένου. Υποστήριξαν ότι ο Κομς διοργάνωνε συστηματικά αυτό που αποκαλούσαν «freak offs». Αυτές οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν την παρακολούθηση και καταγραφή των συντρόφων του να συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις με άνδρες εκδιδόμενους.

Οι πράξεις αυτές, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, λάμβαναν χώρα κυρίως σε δωμάτια ξενοδοχείων, υπογραμμίζοντας το οργανωμένο πλαίσιο της σεξουαλικής εκμετάλλευσης για την οποία κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε ο μουσικός παραγωγός.

Περιστατικό εντός της φυλακής

Η παραμονή του Σον «Ντίντι» Κομς στη φυλακή δεν έχει κυλήσει χωρίς απρόοπτα. Ένα περιστατικό που ήρθε στη δημοσιότητα, όπως είχε αποκαλύψει το TMZ, αφορούσε έναν καβγά στον οποίο ενεπλάκη ο Κομς με έναν άλλον κρατούμενο.

Ως αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού, ο μουσικός παραγωγός οδηγήθηκε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα σε απομόνωση, μια συνήθη πρακτική για την επιβολή πειθαρχίας εντός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα από τα στοιχεία που σκιαγραφούν την πορεία του Κομς κατά την έκτιση της ποινής του.

Με πληροφορίες από: Topontiki