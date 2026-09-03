Η Φενέρμπαχτσε παρουσίασε τις επετειακές φανέλες για τα 120 χρόνια από την ίδρυσή της

Η Φενέρμπαχτσε αποκάλυψε τις επετειακές εμφανίσεις της, οι οποίες δημιουργήθηκαν με αφορμή τη συμπλήρωση 120 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου. Αυτές οι ειδικές φανέλες πρόκειται να λανσαριστούν και να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της νέας αγωνιστικής περιόδου, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις της τουρκικής ομάδας όσο και στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, την Euroleague. Η παρουσίαση των νέων εμφανίσεων σηματοδοτεί έναν σημαντικό σταθμό στην ιστορία του συλλόγου.

Τα αποκαλυπτήρια των επετειακών εμφανίσεων

Η τουρκική ομάδα προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια των εμφανίσεων που σχεδιάστηκαν ειδικά για τον εορτασμό των 120 ετών από την ίδρυσή της. Οι φανέλες αυτές, οι οποίες αναμένεται να φορεθούν από τους αθλητές τη σεζόν 2026-27, θα συνοδεύσουν την ομάδα σε όλες τις επίσημες αναμετρήσεις της. Η χρήση τους θα καλύψει τόσο τις εγχώριες διοργανώσεις της Τουρκίας όσο και τους αγώνες της Euroleague, δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο στην παρουσία της Φενέρμπαχτσε στα γήπεδα.

Η αποκάλυψη των επετειακών εμφανίσεων αποτελεί μέρος των εορταστικών εκδηλώσεων για την μακρά πορεία του συλλόγου. Οι φανέλες αυτές έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με την adidasHoops και την fenerium, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση, και φέρουν το hashtag #BuFormaFenerbahçedenYapıldı.

Τα χρώματα και οι λεπτομέρειες των φανελών

Οι νέες επετειακές εμφανίσεις της Φενέρμπαχτσε διακρίνονται για τα ιδιαίτερα χρώματα και τις λεπτομέρειές τους. Η πρώτη εμφάνιση, η οποία αποτελεί την εντός έδρας επιλογή, διατηρεί τα κλασικά χρώματα του συλλόγου, το κίτρινο και το μπλε. Αυτή η επιλογή τιμά την παράδοση και την ιστορία της ομάδας, παραμένοντας πιστή στην ταυτότητά της.

Από την άλλη πλευρά, η εκτός έδρας εμφάνιση παρουσιάζεται σε μπλε χρώμα, εμπλουτισμένη με χρυσές λεπτομέρειες. Ο συνδυασμός του μπλε με το χρυσό προσδίδει μια πιο επίσημη και λαμπερή όψη, συμβολίζοντας πιθανόν την επέτειο και την αξία των 120 χρόνων. Και οι δύο φανέλες έχουν σχεδιαστεί με προσοχή στη λεπτομέρεια, αντικατοπτρίζοντας το κύρος του συλλόγου.

Παρουσία στην Κρήτη για διεθνές τουρνουά

Παράλληλα με τα αποκαλυπτήρια των επετειακών εμφανίσεων, η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Κρήτη. Η παρουσία της τουρκικής ομάδας στο ελληνικό νησί συνδέεται με τη συμμετοχή της στο 6ο Crete International Basketball Tournament. Το τουρνουά αυτό, το οποίο διεξάγεται από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, αποτελεί μια σημαντική διοργάνωση προετοιμασίας για τις ομάδες που συμμετέχουν.

Η συμμετοχή της Φενέρμπαχτσε στο διεθνές τουρνουά της Κρήτης προσφέρει την ευκαιρία για δυνατούς αγώνες ενόψει της νέας σεζόν. Η ομάδα θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι σε υψηλού επιπέδου αντιπάλους, προετοιμαζόμενη για τις απαιτήσεις των εγχώριων διοργανώσεων και της Euroleague.

Οι αντίπαλοι και το πρόγραμμα του τουρνουά

Στο 6ο Crete International Basketball Tournament, η Φενέρμπαχτσε δεν είναι η μόνη μεγάλη ομάδα που δίνει το παρών. Μαζί της, στο τουρνουά συμμετέχουν και άλλες ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες, προσφέροντας ένα πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους. Συγκεκριμένα, οι ομάδες που θα αγωνιστούν είναι ο Ολυμπιακός, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας.

Το πρόγραμμα του τουρνουά περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει τους Πειραιώτες, δηλαδή τον Ολυμπιακό, το βράδυ της Παρασκευής, στις 4 Σεπτεμβρίου, με την έναρξη του αγώνα να έχει οριστεί για τις 21:00. Αυτός ο αγώνας αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φίλων του μπάσκετ, καθώς φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες με σημαντική παρουσία στην Euroleague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta