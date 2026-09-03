Η κλήρωση Τζόκερ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 6,2 εκατ. ευρώ

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ, με αριθμό 3114, η οποία προσέφερε στους νικητές της πρώτης κατηγορίας το ποσό των 6.200.000 ευρώ. Η ανακοίνωση των τυχερών αριθμών έγινε το βράδυ της ίδιας ημέρας, προκαλώντας το ενδιαφέρον χιλιάδων παικτών. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο, ακολουθώντας τις καθιερωμένες διαδικασίες συμμετοχής.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3114

Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, που έλαβε χώρα την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, οι αριθμοί που αναδείχθηκαν ως τυχεροί ήταν οι: 15, 16, 17, 33, 37. Ο αριθμός Τζόκερ, που ολοκληρώνει τον επιτυχημένο συνδυασμό για την πρώτη κατηγορία, ήταν ο 14. Αυτοί οι αριθμοί καθόρισαν τους νικητές που θα μοιραστούν το ποσό των 6,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό αφορούσε τους νικητές της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή όσους είχαν προβλέψει σωστά και τους πέντε βασικούς αριθμούς, καθώς και τον αριθμό Τζόκερ. Η κλήρωση αυτή αποτελεί μέρος των τακτικών κληρώσεων του παιχνιδιού, οι οποίες διεξάγονται σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας.

Πώς μπορούν να συμμετέχουν οι παίκτες

Οι παίκτες του Τζόκερ έχουν δύο βασικούς τρόπους για να συμμετάσχουν στις κληρώσεις. Ο πρώτος τρόπος είναι η συμπλήρωση και κατάθεση του δελτίου τους σε ένα από τα πλησιέστερα καταστήματα Allwyn, τα οποία βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Αυτή η μέθοδος αποτελεί την παραδοσιακή επιλογή για πολλούς παίκτες.

Ο δεύτερος τρόπος είναι η διαδικτυακή συμμετοχή, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας allwyn.gr. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, οι παίκτες μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται, χρησιμοποιώντας υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε ομαδικά δελτία, τόσο στα φυσικά καταστήματα Allwyn όσο και μέσω διαδικτύου, προσφέροντας ευελιξία και επιπλέον επιλογές στους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα των κληρώσεων

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, τρεις φορές την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, οι κληρώσεις διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Η ώρα διεξαγωγής των κληρώσεων είναι σταθερή, στις 22:00.

Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν, η κατάθεση των δελτίων ολοκληρώνεται λίγο πριν την έναρξη της κλήρωσης, στις 21:30 της εκάστοτε ημέρας κλήρωσης. Αυτό δίνει στους παίκτες ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να ολοκληρώσουν τη συμμετοχή τους.

Αλλαγές στην πρώτη κατηγορία κερδών

Στην πρώτη κατηγορία κερδών, η οποία αφορά τις 5+1 σωστές προβλέψεις, έχουν επέλθει αλλαγές στον τρόπο καταβολής και στο ελάχιστο ποσό του τζακ ποτ. Το ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται πλέον ισόποσα μεταξύ όλων των νικητών της κατηγορίας. Αυτό σημαίνει ότι, ανεξαρτήτως του αριθμού των νικητών, το συνολικό ποσό διανέμεται εξίσου σε όλους.

Επιπλέον, το ελάχιστο ποσό για το τζακ ποτ της πρώτης κατηγορίας έχει αυξηθεί. Πλέον, ξεκινά από το 1 εκατομμύριο ευρώ (μικτά), σε αντίθεση με το παλαιότερο όριο των 600.000 ευρώ. Αυτή η αλλαγή καθιστά το παιχνίδι ακόμα πιο ελκυστικό για τους παίκτες.

Νέα δεδομένα στη δεύτερη κατηγορία κερδών

Στη δεύτερη κατηγορία κερδών, που αντιστοιχεί σε 5 σωστές προβλέψεις, το έπαθλο έχει γίνει σταθερό. Το ποσό ανά νικητή ορίζεται πλέον στα 100.000 ευρώ (μικτά) σε κάθε κλήρωση. Ωστόσο, υπάρχει ένα ανώτατο όριο καταβολής για το συνολικό έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας, το οποίο ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ (μικτά).

Αν προκύψουν έως και 20 νικητές σε αυτή την κατηγορία, τότε ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει το πλήρες ποσό των 100.000 ευρώ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των νικητών υπερβεί τους 20, το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν υπάρξουν 25 νικητές, ο καθένας θα λάβει 80.000 ευρώ (μικτά) αντί για τα 100.000 ευρώ που θα λάμβανε αν ήταν λιγότεροι από 20.

Σημαντικές πληροφορίες για υπεύθυνο παιχνίδι

Σχετικά με τη συμμετοχή στο Τζόκερ, ισχύουν συγκεκριμένοι κανονισμοί ηλικίας. Για το επίγειο παιχνίδι, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών, ενώ για το ψηφιακό παιχνίδι μέσω διαδικτύου, το όριο ηλικίας είναι τα 21 έτη και άνω. Ο αρμόδιος ρυθμιστής για τα τυχερά παιχνίδια είναι η ΕΕΕΠ.

Οι εταιρείες παιχνιδιών τονίζουν τη σημασία του υπεύθυνου παιχνιδιού. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, για τον λόγο αυτό παρέχεται γραμμή στήριξης στο 1114. Οι παίκτες καλούνται να παίζουν υπεύθυνα, έχοντας επίγνωση των κινδύνων που ενέχει ο τζόγος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Enikos