Νέα δεδομένα προκύπτουν από τις εξετάσεις DNA στην πολύκροτη υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, που διενεργήθηκαν σε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, φέρνουν στο φως σημαντικές ανατροπές σχετικά με τους βιολογικούς δεσμούς των παιδιών του ζευγαριού, αλλά και του ίδιου του βρέφους.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA

Οι αστυνομικές αρχές, στην προσπάθειά τους να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση, είχαν λάβει δείγματα DNA από τα τρία ανήλικα παιδιά, τη 38χρονη μητέρα, τον 43χρονο πατέρα, καθώς και από το νεκρό βρέφος. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί η βιολογική σχέση όλων των προσώπων με το ζευγάρι.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το νεκρό βρέφος είναι βιολογικό παιδί τόσο της 38χρονης Γερμανίδας όσο και του 43χρονου Έλληνα. Το ίδιο ισχύει και για την 15χρονη έγκυο κόρη, καθώς και για το 12χρονο αγόρι, τα οποία είναι επίσης βιολογικά παιδιά του ζευγαριού. Ωστόσο, τα πράγματα διαφοροποιούνται στην περίπτωση του 9χρονου αγοριού. Οι εξετάσεις DNA έδειξαν ότι είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου Έλληνα, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους αρχικούς ισχυρισμούς της μητέρας, η οποία υποστήριζε ότι όλα τα παιδιά ήταν του 43χρονου. Επίσης, το σενάριο που εξέταζαν οι αρχές, ότι η 15χρονη ήταν η μητέρα του νεκρού βρέφους, δεν επαληθεύτηκε από τα στοιχεία.

Η απολογία του 43χρονου και οι ισχυρισμοί του

Σοκαριστική χαρακτηρίζεται η απολογία του 43χρονου, ο οποίος περιέγραψε τη στιγμή του θανάτου του βρέφους. Όπως υποστήριξε, η σύζυγός του γέννησε το μωρό με καισαρική τομή στο νοσοκομείο «Έλενα». Αρχικά, οι γιατροί δεν τους έδιναν το βρέφος λόγω προβλημάτων υγείας. Την επόμενη μέρα, τους το παρέδωσαν, κάτι που τον παραξένεψε. Το βρέφος δυσκολευόταν να φάει και έκλαιγε, ενώ μία μέρα ανέβασε πυρετό.

Ο 43χρονος συνέχισε την περιγραφή του, αναφέροντας πως, ενώ όλοι κάθονταν στο τραπέζι για να φάνε, άκουσαν έναν δυνατό ήχο, σαν κάτι να σκάει. Πήγαν στο μωρό και διαπίστωσαν ότι «είχε σκάσει η κοιλιά του». Ο ίδιος προσπάθησε να το σώσει, αλλά το βρέφος πέθανε. Όπως ισχυρίστηκε, και τα τρία παιδιά του ήταν μπροστά σε αυτό το γεγονός. Φοβήθηκε, το τύλιξε σε σακούλες και το τοποθέτησε στον καταψύκτη.

Αμφισβήτηση ιατροδικαστικών ευρημάτων και υπερασπιστική γραμμή

Τόσο ο 43χρονος όσο και η 38χρονη φαίνεται να αμφισβητούν τα ευρήματα του ιατροδικαστή. Υποστηρίζουν ότι όλα τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο βρέφος ήταν μεταθανάτια. Για τον λόγο αυτό, οι συνήγοροι υπεράσπισης πρόκειται να διορίσουν και δεύτερο τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να ενισχύσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Από την πλευρά τους, οι αρχές δεν φαίνεται να πείθονται από το αφήγημα ότι το βρέφος απεβίωσε από παθολογικά αίτια, όπως προκύπτει από το προανακριτικό υλικό.

Το ζευγάρι αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν απευθύνθηκε ποτέ στις αρχές όταν πέθανε το βρέφος, καθώς φοβόταν. Ο φόβος τους πήγαζε από το γεγονός ότι όλα τους τα παιδιά ήταν αδήλωτα, και πίστευαν ότι θα αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα αν το αποκάλυπταν.

Οι κατηγορίες και οι δικαστικές εξελίξεις

Οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι χθες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, θα οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον των δικαστικών αρχών αύριο. Θα απολογηθούν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, καθώς και για ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Επιπλέον, ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας του μωρού που κυοφορεί η 15χρονη, κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο πριν και μετά τη συμπλήρωση των 12 ετών του θύματος. Ο 43χρονος, κατά τη μεταγωγή του, επιχείρησε να επιτεθεί στους αστυνομικούς με σκοπό να αποδράσει. Ως εκ τούτου, ασκήθηκαν σε βάρος του επιπλέον διώξεις για βλάβη κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Θα δικαστεί στο Αυτόφωρο στις 5 Οκτωβρίου.

Οι δηλώσεις της μητέρας του 43χρονου

Στο μεταξύ, η μητέρα του 43χρονου προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση. «Μία γυναίκα ποτέ δεν θέλει να βγάλει στον κόσμο ένα τέτοιο παιδί», δήλωσε. Πρόσθεσε επίσης: «Έχω 12 χρόνια να έρθω στην Ελλάδα, πώς να ξέρω τι κάνει;», υπογραμμίζοντας την απόστασή της από τις ενέργειες του γιου της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos