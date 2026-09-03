Συναγερμός έχει σημάνει για μια νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης που διαδίδεται μέσω μηνυμάτων SMS. Επιτήδειοι εμφανίζονται ως κρατικές υπηρεσίες, ενημερώνοντας τα υποψήφια θύματα για δήθεν προβλήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων.

Με αυτή τη νέα μέθοδο εξαπάτησης, οι δράστες προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες να πατήσουν σε συγκεκριμένους συνδέσμους και να αποκαλύψουν ευαίσθητα προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, με απώτερο σκοπό την απόκτηση πρόσβασης στους λογαριασμούς τους.

Η νέα μέθοδος εξαπάτησης μέσω SMS

Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν μια νέα τακτική εξαπάτησης μέσω SMS, προσποιούμενοι ότι εκπροσωπούν την Ελληνική Αστυνομία ή την πλατφόρμα gov.gr. Το πρόσχημα που χρησιμοποιούν είναι η έκδοση της νέας ταυτότητας, με στόχο να παραπλανήσουν τους πολίτες.

Μέσω αυτών των μηνυμάτων, καλούν τα υποψήφια θύματα να κάνουν κλικ σε συγκεκριμένους συνδέσμους. Ο απώτερος σκοπός είναι η αποκάλυψη προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν για να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η εκδοχή με το gov.gr και την απειλή προστίμου

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις εκδοχές αυτής της απάτης περιλαμβάνει τους δράστες να εμφανίζονται ως η υπηρεσία gov.gr. Στα μηνύματα που αποστέλλουν, ενημερώνουν τον παραλήπτη ότι δήθεν δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης της νέας του ταυτότητας.

Το μήνυμα αυτό περιέχει μια προειδοποίηση για την επιβολή προστίμου και καλεί τον πολίτη να προβεί σε πληρωμή μέσω ενός συγκεκριμένου συνδέσμου. Ο στόχος είναι να αποφύγει ο παραλήπτης τις υποτιθέμενες κυρώσεις, οδηγώντας τον έτσι να αποκαλύψει τα στοιχεία του.

Η εκδοχή με την Ελληνική Αστυνομία και την επιβεβαίωση στοιχείων

Σε μια άλλη περίπτωση, οι απατεώνες προσποιούνται ότι είναι η Ελληνική Αστυνομία. Ενημερώνουν το υποψήφιο θύμα ότι το ραντεβού του για την έκδοση νέας ταυτότητας δεν έχει ολοκληρωθεί, δημιουργώντας την εντύπωση ενός προβλήματος.

Στη συνέχεια, ζητούν από τον πολίτη να «επιβεβαιώσει τα στοιχεία του» μέσω ενός συνδέσμου. Υποστηρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί η ακύρωση της διαδικασίας έκδοσης της ταυτότητας, πιέζοντας τον πολίτη να δράσει άμεσα.

Ο στόχος των δραστών και η απόσπαση δεδομένων

Ο βασικός στόχος των δραστών είναι να οδηγήσουν τους πολίτες στην ιστοσελίδα που κρύβεται πίσω από τον σύνδεσμο που τους αποστέλλουν. Μόλις ο πολίτης επισκεφθεί αυτή την ιστοσελίδα, οι απατεώνες προσπαθούν να αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα.

Με την απόκτηση αυτών των δεδομένων, οι δράστες επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων. Αυτή η πρόσβαση τους επιτρέπει να πραγματοποιήσουν παράνομες συναλλαγές ή να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία για άλλες κακόβουλες ενέργειες.

Συστάσεις για την προστασία των πολιτών

Οι πολίτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε μηνύματα που λαμβάνουν. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν αυτά τα μηνύματα ζητούν άμεση πληρωμή, επιβεβαίωση στοιχείων ή σύνδεση μέσω ενός άγνωστου συνδέσμου.

Η προσοχή αυτή είναι απαραίτητη ακόμη και στην περίπτωση που ο αποστολέας του μηνύματος εμφανίζεται να είναι κάποια επίσημη κρατική υπηρεσία. Είναι σημαντικό να επαληθεύονται οι πηγές και να μην παρέχονται προσωπικά δεδομένα μέσω μη ασφαλών ή αμφίβολων συνδέσμων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta