Τέσσερα χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, η πλήρης λειτουργία της τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Αθήνα – Θεσσαλονίκη φαίνεται πως εξακολουθεί να παρουσιάζει κενά. Παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση των συστημάτων, ο ελληνικός σιδηρόδρομος δεν έχει ακόμη καλύψει όλα τα σημεία της διαδρομής με τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μνημόνευσε πανηγυρικά το πρώτο δρομολόγιο που εκτελέστηκε με 100% λειτουργία της τηλεδιοίκησης, ωστόσο υπάρχουν ακόμα συγκεκριμένα σημεία που απαιτούν την ανθρώπινη παρουσία για την ασφάλεια των δρομολογίων, όπως αποκαλύπτεται.

Η «πρεμιέρα» της τηλεδιοίκησης και οι διαβεβαιώσεις

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε πρόσφατα την εκτέλεση του πρώτου δρομολογίου Αθήνα - Θεσσαλονίκη με τρένο, το οποίο πραγματοποιήθηκε με την τηλεδιοίκηση σε πλήρη λειτουργία καθόλη τη διαδρομή. Αυτή η εξέλιξη έρχεται τέσσερα χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, σηματοδοτώντας, όπως αναφέρθηκε, μια νέα εποχή για τον ελληνικό σιδηρόδρομο και την ασφάλεια των μετακινήσεων.

Σχετικά με την εξέλιξη αυτή, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης προέβη σε δηλώσεις, τονίζοντας ότι «Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας». Ο ίδιος διαβεβαίωσε με πλήρη συναίσθηση πως «εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα σε ισχύ σήμερα, δεν μπρούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχούς και αδιάλειπτης διατήρησης των συστημάτων σε λειτουργία για την αποφυγή μελλοντικών ατυχημάτων.

Παραπληροφόρηση και αντιφάσεις μετά την τραγωδία

Η σημερινή εξέλιξη, που χαρακτηρίζεται ως ετεροχρονισμένη, έρχεται να βάλει, υποτίθεται, ένα τέλος σε χρόνια παραπληροφόρησης από κυβερνητικής πλευράς, η οποία ξεκίνησε σχεδόν την επομένη του τραγικού δυστυχήματος. Η παραπληροφόρηση αυτή αφορούσε την κατάσταση των συστημάτων ασφαλείας και είχε δημιουργήσει σοβαρά ερωτήματα στην κοινή γνώμη μετά τον θάνατο 57 ανθρώπων.

Ειδικότερα, στις 15 Μαρτίου του 2023, ο τότε υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε δηλώσει πως «το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας λειτουργούσε απολύτως» κατά την ώρα του δυστυχήματος. Η δήλωση αυτή είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις, καθώς ερχόταν σε αντίθεση με πληροφορίες που είχαν αρχίσει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι αποκαλύψεις για το κέντρο της Λάρισας

Μόλις δύο ημέρες μετά τη δήλωση του τότε υπουργού Μεταφορών, ένα ρεπορτάζ του MEGA είχε φέρει στο φως διαφορετικά στοιχεία, αποκαλύπτοντας την πραγματική κατάσταση. Το ρεπορτάζ αυτό είχε δείξει ότι δεν υπήρχε η απαραίτητη υποδομή για την τηλεδιοίκηση στο συγκεκριμένο σημείο της Λάρισας. Αντί για λειτουργική υποδομή, υπήρχε μόνο ένα εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο στη θέση του υποτιθέμενου κέντρου τηλεδιοίκησης.

Στη συνέχεια, από κυβερνητικούς παράγοντες, ο πίνακας του τοπικού χειρισμού των γραμμών παρουσιάστηκε λανθασμένα ως «τοπική τηλεδιοίκηση», η οποία φερόταν να υπήρχε ήδη και να ήταν σε λειτουργία. Εκείνη την περίοδο, ως αιτιολογία για τη σύγκρουση προβλήθηκε το επιχείρημα ότι το σύστημα «δεν είχε χρησιμοποιηθεί», προσπαθώντας να εξηγήσει την τραγωδία, δημιουργώντας περαιτέρω σύγχυση σχετικά με την πραγματική κατάσταση και την ευθύνη των συστημάτων ασφαλείας.

Τα σημερινά «τυφλά» σημεία στον σιδηρόδρομο

Ακόμα και μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την πλήρη λειτουργία της τηλεδιοίκησης «απ' άκρη σε άκρη» της διαδρομής, ένα ρεπορτάζ του ίδιου μέσου αποκαλύπτει ότι παραμένουν δύο σημεία «ακάλυπτα». Αυτά τα σημεία λειτουργούν αποκλειστικά με την παρουσία σταθμάρχη, υποδεικνύοντας ότι η αυτοματοποίηση και η πλήρης κάλυψη από την τηλεδιοίκηση δεν έχουν επεκταθεί σε όλο το δίκτυο.

Σύμφωνα με τον Νίκο Τσικαλάκη, γενικό γραμματέα εργαζομένων του ΟΣΕ, ένα από αυτά τα κρίσιμα σημεία είναι ο σταθμός της Δομοκού. Συγκεκριμένα, το «τυφλό» σημείο στον σταθμό της Δομοκού εκτείνεται από τα σήματα εισόδου μέχρι τα σήματα εξόδου του σταθμού, όπου η λειτουργία βασίζεται στην ανθρώπινη επίβλεψη και όχι στην τηλεδιοίκηση, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την πλήρη ασφάλεια της διαδρομής.

Με πληροφορίες από: Reader