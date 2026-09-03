Το πρέσινγκ του ΠΑΟΚ για τον Γκαετάν Λαμπόρντ και τα εμπόδια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, με το όνομα του Γκαετάν Λαμπόρντ να έχει αναδειχθεί σε μία από τις βασικές επιλογές. Ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός φέρεται να επιθυμεί την επιστροφή του στην Ευρώπη, ωστόσο η τρέχουσα ομάδα του στη Σαουδική Αραβία προβάλλει εμπόδια στην αποδέσμευσή του.

Οι «ασπρόμαυροι» προσπαθούν να αποκτήσουν τον παίκτη ως ελεύθερο, μια κίνηση που βρίσκει σύμφωνο και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές για τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή.

Η αναζήτηση του ΠΑΟΚ και η περίπτωση Λαμπόρντ

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την εντατική του αναζήτηση για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, με στόχο την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που θα προσδώσει ποιότητα και λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το όνομα του Γκαετάν Λαμπόρντ έχει τοποθετηθεί πολύ ψηλά στη λίστα των υποψηφίων, αν και δεν αποτελεί τη μοναδική περίπτωση που εξετάζεται από τον Δικέφαλο.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ καταβάλλουν προσπάθειες να αποκτήσουν τον 32χρονο Γάλλο φορ ως ελεύθερο. Αυτή η πρόθεση βρίσκει σύμμαχο και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στην Ευρώπη για να συνεχίσει την καριέρα του.

Τα εμπόδια στη μεταγραφή

Παρά τη θετική στάση του Γκαετάν Λαμπόρντ να μετακομίσει στην Τούμπα, το βασικό εμπόδιο παραμένει η ομάδα του. Ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας, με τον οποίο ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, εμφανίζεται προς το παρόν αρνητικός στο ενδεχόμενο να τον αφήσει ελεύθερο.

Η στάση αυτή του συλλόγου περιπλέκει την κατάσταση, καθιστώντας τις διαπραγματεύσεις πιο δύσκολες. Ωστόσο, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την έκβαση των συζητήσεων και την πιθανή επίτευξη συμφωνίας.

Το προφίλ και η εμπειρία του Γάλλου φορ

Ο Γκαετάν Λαμπόρντ είναι ένας αριστεροπόδαρος επιθετικός, με ύψος 1,81 μέτρα. Αποτελεί προϊόν των φημισμένων ακαδημιών της Μπορντό, όπου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή. Έχει διατελέσει διεθνής με τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Γαλλίας, αποκτώντας εμπειρίες από νεαρή ηλικία σε υψηλό επίπεδο.

Η καριέρα του χαρακτηρίζεται από μια τεράστια θητεία και παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο της Γαλλίας, έχοντας καταγράψει συνολικά 297 συμμετοχές στη Ligue 1. Η εμπειρία του αυτή τον καθιστά έναν ιδιαίτερα πολύτιμο στόχο για τον ΠΑΟΚ.

Η καριέρα του σε αριθμούς

Στην πλούσια καριέρα του, ο Γκαετάν Λαμπόρντ έχει φορέσει τη φανέλα αρκετών σημαντικών συλλόγων. Στη Μπορντό, την ομάδα των ακαδημιών του, κατέγραψε 71 συμμετοχές, σημειώνοντας 19 γκολ και δίνοντας 6 ασίστ. Ακολούθησε η Μονπελιέ, όπου είχε 118 συμμετοχές, 39 γκολ και 20 ασίστ, ενώ στη Νις μέτρησε 118 συμμετοχές, 33 γκολ και 11 ασίστ.

Επίσης, αγωνίστηκε στη Ρεν, όπου σε 47 συμμετοχές πέτυχε 19 γκολ και μοίρασε 8 ασίστ, καθώς και στην Μπρεστ με 31 συμμετοχές, 4 γκολ και 2 ασίστ. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, αγωνίστηκε στην Αλ Ιντιρίγια της Σαουδικής Αραβίας, πραγματοποιώντας μια γεμάτη χρονιά με 28 γκολ και 5 ασίστ σε 35 εμφανίσεις.

Η ευελιξία του στο γήπεδο

Πέρα από την κύρια θέση του στην κορυφή της επίθεσης, ο Γκαετάν Λαμπόρντ προσφέρει σημαντική ευελιξία στον τρόπο παιχνιδιού του. Μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευκολία και στα άκρα της επίθεσης, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες της ομάδας.

Συγκεκριμένα, έχει χρησιμοποιηθεί 64 φορές ως δεξιός εξτρέμ και 28 φορές ως αριστερός εξτρέμ, γεγονός που υπογραμμίζει την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε διάφορους ρόλους στην επιθετική γραμμή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta