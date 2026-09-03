Επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την τρέχουσα διαδικασία έκδοσης των νέων δελτίων ταυτότητας, προκειμένου να εξαπατήσουν πολίτες μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων SMS. Τα εν λόγω μηνύματα εμφανίζονται ως επίσημες ειδοποιήσεις, χρησιμοποιώντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το όνομα της Ελληνικής Αστυνομίας, με απώτερο σκοπό να οδηγήσουν τους παραλήπτες σε ύποπτους διαδικτυακούς συνδέσμους. Οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποίηση, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής απώλειας.

Η μέθοδος αυτή στοχεύει στην απόσπαση προσωπικών δεδομένων ή χρημάτων, εκμεταλλευόμενη την υποχρεωτική αντικατάσταση των ταυτοτήτων που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η έκθεση σε τέτοιες απάτες μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες για την προσωπική τους ασφάλεια και τα οικονομικά τους.

Η μέθοδος της εξαπάτησης μέσω SMS

Οι δράστες χρησιμοποιούν προσεκτικά σχεδιασμένα μηνύματα SMS, τα οποία μιμούνται την επίσημη επικοινωνία κρατικών φορέων με μεγάλη πειστικότητα. Αυτά τα μηνύματα έχουν τη μορφή ειδοποιήσεων και συχνά αναφέρουν ρητά την Ελληνική Αστυνομία, προσδίδοντας τους έναν αέρα αξιοπιστίας και επείγοντος. Ο κύριος στόχος τους είναι να πείσουν τους πολίτες ότι πρόκειται για πραγματικές ενημερώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να τους παρασύρουν σε ενέργειες που εξυπηρετούν τους απατεώνες.

Η τακτική αυτή αποσκοπεί στο να δημιουργήσει ένα αίσθημα αναγκαιότητας και πίεσης στους παραλήπτες, ώστε να προβούν άμεσα σε ενέργειες που ζητούνται από το μήνυμα, χωρίς να έχουν τον χρόνο να αμφισβητήσουν την αυθεντικότητά του. Η χρήση του ονόματος της Ελληνικής Αστυνομίας ενισχύει περαιτέρω την ψευδή εντύπωση ότι πρόκειται για νόμιμη και επίσημη επικοινωνία, καθιστώντας τους πολίτες πιο ευάλωτους στην απάτη και μειώνοντας την κριτική τους ικανότητα.

Οι δύο βασικές εκδοχές της απάτης

Σύμφωνα με τις επίσημες προειδοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από τις αρχές, έχουν καταγραφεί δύο κύριες και συχνές εκδοχές αυτής της απάτης που κυκλοφορεί. Η μία εκδοχή ενημερώνει ψευδώς τον πολίτη ότι δήθεν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία έκδοσης της νέας του ταυτότητας. Το μήνυμα αυτό τον καλεί επιτακτικά να ακολουθήσει έναν συγκεκριμένο ενεργό σύνδεσμο, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγει την επιβολή κάποιου προστίμου, δημιουργώντας έτσι ένα αίσθημα άγχους και επείγοντος για άμεση αντίδραση.

Μια άλλη παραλλαγή της απάτης περιλαμβάνει τους δράστες να εμφανίζονται ως εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία του σώματος. Σε αυτή την περίπτωση, ισχυρίζονται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή δυσλειτουργία με το προγραμματισμένο ραντεβού του πολίτη για την έκδοση της νέας ταυτότητας. Προειδοποιούν μάλιστα ότι το ραντεβού κινδυνεύει να ακυρωθεί οριστικά, εάν ο παραλήπτης δεν πατήσει στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο SMS, ωθώντας τον σε άμεση και ανεξέλεγκτη ενέργεια για να «σώσει» το ραντεβού του.

Ο στόχος των δραστών και οι κίνδυνοι

Ο πρωταρχικός και απώτερος στόχος των επιτήδειων είναι να πείσουν τον ανυποψίαστο πολίτη ότι λαμβάνει μια πραγματική και επίσημη κρατική ειδοποίηση, ώστε να τον οδηγήσουν τελικά να ακολουθήσει τον παρεχόμενο σύνδεσμο. Μόλις ο παραλήπτης πατήσει στον σύνδεσμο, ενδέχεται να οδηγηθεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως κωδικών πρόσβασης, ή ακόμα και τραπεζικών πληροφοριών. Αυτή η διαδικασία μπορεί να έχει σοβαρές και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τα θύματα, θέτοντας σε κίνδυνο την ιδιωτικότητά τους και την οικονομική τους ασφάλεια.

Τέτοιου είδους παραπλανητικά μηνύματα έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνα και αποτελεσματικά για τους δράστες, καθώς έχουν καταγραφεί συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου αποδέκτες αυτών των SMS έχασαν σημαντικά χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Η οικονομική απώλεια αποτελεί έναν από τους πιο άμεσους και σοβαρούς κινδύνους που ελλοχεύουν από την ανταπόκριση σε αυτές τις ψευδείς ειδοποιήσεις, υπογραμμίζοντας με έμφαση την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και προσοχή από την πλευρά των πολιτών.

Οι συστάσεις των αρχών για την προστασία των πολιτών

Οι αρμόδιες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη την έξαρση αυτών των απατών, συνιστούν μετ’ επιτάσεως στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην απαντούν σε κανένα ύποπτο SMS που λαμβάνουν. Είναι εξίσου σημαντικό να μην ακολουθούν ή να πατούν σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοια μηνύματα, ανεξάρτητα από το πόσο πειστικά ή επίσημα μπορεί να φαίνονται στην αρχή. Η πλήρης μη ανταπόκριση σε τέτοιες επικοινωνίες αποτελεί την καλύτερη και πιο ασφαλή άμυνα απέναντι σε αυτές τις απόπειρες εξαπάτησης.

Παρότι η αντικατάσταση της ταυτότητας είναι μια υποχρεωτική διαδικασία για όλους τους πολίτες, οι αρχές επισημαίνουν με σαφήνεια ότι το ελληνικό κράτος δεν ζητά ποτέ ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία, όπως κωδικούς ή αριθμούς λογαριασμών, μέσω SMS. Για τον λόγο αυτό, οποιοδήποτε μήνυμα ζητά τέτοιες πληροφορίες ή επιχειρεί να δημιουργήσει πίεση με απειλές για επιβολή προστίμων ή ακύρωση ραντεβού, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και καχυποψία, καθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για μια καλά οργανωμένη απάτη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis