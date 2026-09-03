Έστησε ψεύτικες κλήσεις στάθμευσης και χρησιμοποίησε στοιχεία ανυποψίαστου άνδρα

Σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό απάτης που έλαβε χώρα στους δρόμους της Σαλαμάνκα στην Ισπανία, ένας άνδρας μοίραζε ψεύτικες κλήσεις στάθμευσης, οι οποίες περιλάμβαναν σύνδεσμο για πληρωμή. Για να κρύψει την ταυτότητά του, ο δράστης χρησιμοποίησε τα προσωπικά στοιχεία ενός ανυποψίαστου πολίτη. Η Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων (AEPD) ανέλαβε την υπόθεση, εντόπισε τον υπεύθυνο και του επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Η εμφάνιση των πλαστών κλήσεων και η προειδοποίηση του δήμου

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024, όταν κάτοικοι της Σαλαμάνκα άρχισαν να ανακαλύπτουν στα παρμπρίζ των οχημάτων τους πλαστές κλήσεις στάθμευσης. Οι συγκεκριμένες κλήσεις είχαν σχεδιαστεί ώστε να μοιάζουν με τα επίσημα ειδοποιητήρια της ORA, της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη διαχείριση της στάθμευσης στους δημόσιους δρόμους της πόλης. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε ανησυχία στους πολίτες, καθώς τα πλαστά έγγραφα ήταν αρκετά πειστικά στην εμφάνισή τους.

Λόγω της έκτασης που πήρε το φαινόμενο, ο δήμος της Σαλαμάνκα προχώρησε σε δημόσια προειδοποίηση. Μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην καταβάλουν τα ποσά που αναγράφονταν στα συγκεκριμένα ειδοποιητήρια. Ο δήμος τόνισε ότι επρόκειτο για απάτη και παρότρυνε όποιον έβρισκε τέτοια κλήση στο όχημά του να επικοινωνεί άμεσα με την Τοπική Αστυνομία.

Το σχέδιο της απάτης και η κατάχρηση προσωπικών δεδομένων

Το σχέδιο του δράστη ήταν σχετικά απλό, αλλά αποτελεσματικό στην αρχική του φάση. Στο κάτω μέρος κάθε πλαστής κλήσης υπήρχε ένας σύνδεσμος, ο οποίος οδηγούσε τα υποψήφια θύματα σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα πληρωμής. Σε αυτή την ιστοσελίδα, οι πολίτες καλούνταν να καταβάλουν το υποτιθέμενο πρόστιμο, πιστεύοντας ότι εκπλήρωναν μια νόμιμη υποχρέωση.

Για να καλύψει τα ίχνη του και να αποκρύψει την πραγματική του ταυτότητα, ο δράστης προχώρησε σε μια σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικότητας. Χρησιμοποίησε τα στοιχεία ενός ανθρώπου που δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την παράνομη δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, στην ψεύτικη ιστοσελίδα είχε αναρτήσει το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ενός πραγματικού κατοίκου της πόλης. Αυτό είχε ως συνέπεια τα προσωπικά δεδομένα του αθώου άνδρα να συνδέονται άμεσα με την απάτη.

Η εξέλιξη της έρευνας και η παρέμβαση της AEPD

Αρχικά, η αστυνομία της Σαλαμάνκα είχε προσπαθήσει να εντοπίσει τον υπεύθυνο πίσω από την ιστοσελίδα που χρησιμοποιούνταν για την απάτη. Ωστόσο, οι αρχικές έρευνες δεν οδήγησαν στην ταυτοποίηση του δράστη, με αποτέλεσμα η υπόθεση να αρχειοθετηθεί προσωρινά. Η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, σε συνδυασμό με την τεχνολογική κάλυψη του δράστη, δυσκόλεψε τις αρχές.

Παρά την αρχειοθέτηση, η Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων (AEPD) συνέχισε να ερευνά την υπόθεση με επιμονή. Η AEPD ζήτησε και έλαβε στοιχεία από μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την τεχνολογική εταιρεία μέσω της οποίας είχε καταχωριστεί το domain της ψεύτικης ιστοσελίδας. Με τη συστηματική διασταύρωση αυτών των δεδομένων, η Υπηρεσία κατάφερε τελικά να εντοπίσει τον πραγματικό υπεύθυνο της απάτης.

Η επιβολή προστίμου και η δικαίωση του αθώου πολίτη

Η εξειδικευμένη έρευνα της AEPD κατέληξε στο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι ο δράστης είχε δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου. Αυτή η ενέργεια έγινε χωρίς οποιαδήποτε νόμιμη άδεια ή συγκατάθεση, παραβιάζοντας κατάφωρα τη νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η παραβίαση αυτή αποτελεί σοβαρό αδίκημα, το οποίο επισύρει αυστηρές κυρώσεις.

Ως εκ τούτου, για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η AEPD επέβαλε στον υπεύθυνο πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Παράλληλα, ο αθώος πολίτης, του οποίου τα στοιχεία είχαν χρησιμοποιηθεί παράνομα, απαλλάχθηκε πλήρως από κάθε σύνδεση ή εμπλοκή με την απάτη, αποκαθιστώντας έτσι την υπόληψή του και την ιδιωτικότητά του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta