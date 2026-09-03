Η ANUBIS απέστειλε εξώδικο στον δήμο Πεντέλης και την Ιερά Μονή για την έξωση

Εξώδικο προς τον Δήμο Πεντέλης, τη δήμαρχο Αναστασία Κοσμοπούλου και την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης απέστειλε η οργάνωση ANUBIS COLDCASE K9. Η κίνηση αυτή αποτελεί αντίδραση στην απαίτηση να αποχωρήσει πλήρως από τον χώρο όπου στεγάζεται, με την ANUBIS να διαψεύδει τον χαρακτηρισμό της παρουσίας της ως «κατάληψη».

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι η εγκατάστασή της στον συγκεκριμένο χώρο είναι επί σειρά ετών και βασίζεται σε επίσημες παραχωρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί. Το εξώδικο ζητά διαφάνεια σχετικά με τη νέα σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της Ιεράς Μονής, καθώς και την αναστολή της επταήμερης προθεσμίας αποχώρησης.

Η όχληση για αποχώρηση και η αντίδραση της ANUBIS

Η ANUBIS COLDCASE K9 απαντά στην όχληση της 31ης Αυγούστου 2026, η οποία απαιτεί την πλήρη αποχώρησή της από τις εγκαταστάσεις έως την 7η Σεπτεμβρίου 2026. Η οργάνωση χαρακτηρίζει ψευδή την αναφορά ότι η επί σειρά ετών εγκατάστασή της αποτελεί δήθεν «κατάληψη».

Σύμφωνα με την ANUBIS, τα ίδια τα επίσημα έγγραφα διαψεύδουν αυτή την κατηγορία. Η οργάνωση τονίζει ότι η παρουσία της στον χώρο είναι νόμιμη και βασίζεται σε προηγούμενες συμφωνίες και βεβαιώσεις παραχώρησης.

Επίσημα έγγραφα διαψεύδουν τον χαρακτηρισμό

Η ANUBIS επικαλείται την υπ’ αριθμόν 8/28.04.2022 βεβαίωση παραχώρησης, η οποία εκδόθηκε από τη σημερινή Δήμαρχο, Αναστασία Κοσμοπούλου, όταν εκείνη κατείχε τη θέση της Αντιδημάρχου. Η παραχώρηση αυτή έγινε κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης.

Επιπλέον, στις 3 Φεβρουαρίου 2025, το Γραφείο Δημάρχου βεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη παραχώρηση «δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα». Η οργάνωση υπενθυμίζει επίσης ότι τον Φεβρουάριο του 2024, ο Δήμος Πεντέλης τίμησε δημόσια την ANUBIS για το κοινωνικό της έργο, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον σημερινό χαρακτηρισμό της ως «κατάληψη».

Τα αιτήματα της ANUBIS για διαφάνεια

Στο εξώδικό της, η ANUBIS ζητά το πλήρες, υπογεγραμμένο κείμενο της σύμβασης της 17ης Ιουλίου 2026, η οποία συνήφθη μεταξύ του Δήμου Πεντέλης και της Ιεράς Μονής. Ζητά επίσης ολόκληρο τον σχετικό φάκελο, προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία.

Ειδικότερα, η οργάνωση θέτει ερωτήματα σχετικά με το ποια πράξη έπαυσε την προηγούμενη παραχώρηση, γιατί δεν προβλέφθηκε εξαίρεση ή μεταβατική λύση για την περίπτωσή της, και αν ο επίμαχος όρος της σύμβασης εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλους τους εμπλεκόμενους. Μέχρι σήμερα, η ANUBIS έχει λάβει γνώση μόνο ενός ανυπόγραφου οκτασέλιδου κειμένου, το οποίο στερείται των αναγκαίων υπογραφών και εγκριτικών πράξεων.

Ανησυχίες για την επταήμερη προθεσμία και τα ζώα

Η επταήμερη προθεσμία που έχει τεθεί για την αποχώρηση καθιστά αδύνατη την ασφαλή μεταφορά των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, του εξοπλισμού και των υποδομών της ANUBIS. Η οργάνωση εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τον κίνδυνο που ελλοχεύει για την ευζωία των ζώων, καθώς και για την επιχειρησιακή ικανότητα της Ομάδας, εάν αναγκαστεί να αποχωρήσει τόσο άμεσα.

Για τους λόγους αυτούς, η ANUBIS ζητά άμεση αναστολή της προθεσμίας αποχώρησης, τη χορήγηση του πλήρους φακέλου της υπόθεσης, καθώς και τη διοργάνωση μιας κοινής συνάντησης μεταξύ του Δήμου, της Ιεράς Μονής και της ίδιας της οργάνωσης, προκειμένου να βρεθεί μια λύση.

Κοινοποίηση του εξωδίκου και εύλογα ερωτήματα

Το εξώδικο της ANUBIS κοινοποιήθηκε σε μια σειρά από αρμόδιους φορείς. Συγκεκριμένα, απεστάλη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, στον Συνήγορο του Πολίτη, στους Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Πεντέλης, καθώς και στο Αστυνομικό Τμήμα Πεντέλης.

Στο κείμενο του εξωδίκου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη θανατηφόρα δηλητηρίαση του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου Echo, ο οποίος είχε συνδράμει στην υπόθεση των Τεμπών, την 1η Νοεμβρίου 2025. Η ANUBIS ζητά τη διαφύλαξη κάθε σχετικού αποδεικτικού υλικού. Η οργάνωση υπενθυμίζει επίσης τη συνδρομή της σε έρευνες αγνοουμένων, όπως στα Τέμπη και στη Βιολάντα, όπου, δυνάμει των εκθέσεων της και του νομίμου εκπροσώπου της, Βαγγέλη Αλεξανδρή, «τα σκοτεινά συμφέροντα δεν κατάφεραν να συγκαλύψουν την Αλήθεια».

Η χρονική συγκυρία της απαίτησης για «έξωση» γεννά εύλογα ερωτήματα και επιβάλλει πλήρη δημόσια αιτιολογία και λογοδοσία, ιδίως εάν συνδυαστεί –όπως αναφέρεται– «σαν χρονική σύμπτωση» με την παράλληλη υπηρεσιακή δράση της Υπηρεσιακής Γραμματέως.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis