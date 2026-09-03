Πανελλαδικές 2027: Αλλάζει ο χάρτης των επιστημονικών πεδίων

Νέος «χάρτης» σχολών διαμορφώνεται για τους μαθητές που ξεκινούν φέτος τη Γ' Λυκείου, καθώς οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027 θα διεξαχθούν με σημαντικές αλλαγές στην κατάταξη των Τμημάτων και Σχολών στα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία. Οι αλλαγές αυτές, που έχουν πλέον επίσημο χαρακτήρα, περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση Φ.253/47419/Α5/2026 και θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στις εξετάσεις του 2027.

Η νέα κατανομή αναμένεται να διευρύνει αισθητά τις επιλογές που θα έχουν ορισμένοι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό τους. Οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις εντοπίζονται στις Στρατιωτικές Σχολές, όπου αρκετές καθίστανται προσβάσιμες από περισσότερα Επιστημονικά Πεδία, καθώς και στο 3ο Πεδίο, στο οποίο προστίθενται όλα τα Τμήματα Φυσικής.

Σημαντικές αλλαγές στις στρατιωτικές σχολές

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τις Στρατιωτικές Σχολές, καθώς πολλές από αυτές θα είναι πλέον προσβάσιμες από περισσότερα Επιστημονικά Πεδία. Για τους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών, δηλαδή του 4ου Επιστημονικού Πεδίου, δύο συγκεκριμένες στρατιωτικές διαδρομές περιλαμβάνονται πλέον στις επιλογές τους.

Ειδικότερα, στο Πεδίο αυτό εντάσσονται πλέον κατευθύνσεις της Σχολής Ευελπίδων, όπως Μηχανικών Όπλων, Μηχανικών Σωμάτων, Όπλων και Σωμάτων. Επίσης, περιλαμβάνονται κατευθύνσεις της Σχολής Ικάρων, μεταξύ των οποίων Ιπταμένων, Μηχανικών Αεροπορίας, Ελεγκτών Αεράμυνας και Μετεωρολόγων.

Παράλληλα, εντάσσονται οι κατευθύνσεις Μαχίμων και Μηχανικών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, το Τμήμα Πληροφορικής της ΣΣΑΣ, καθώς και κατευθύνσεις των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Πρακτικά, ένας υποψήφιος του 2ου Επιστημονικού Πεδίου θα έχει από το 2027 ένα σημαντικά διευρυμένο σύνολο στρατιωτικών επιλογών.

Προσθήκη τμημάτων φυσικής στο 3ο πεδίο

Από τις Πανελλαδικές του 2027, προστίθενται στα πανεπιστημιακά Τμήματα του 3ου Επιστημονικού Πεδίου όλα τα Τμήματα Φυσικής της χώρας. Μέχρι σήμερα, ένας μαθητής που επέλεγε το 3ο Πεδίο είχε ως βασικό προσανατολισμό σχολές Ιατρικής, Υγείας και Βιοεπιστημών.

Από το 2027, αποκτά πρόσβαση και σε αμιγώς θετικές επιστήμες, όπως η Φυσική, γεγονός που δημιουργεί πολύ περισσότερες εναλλακτικές στο μηχανογραφικό. Η συγκεκριμένη προσθήκη είναι επίσης σημαντική, καθώς δημιουργεί για τους μαθητές των Επιστημών Υγείας μια δίοδο προς σπουδές με περισσότερο τεχνολογικό και μηχανικό προσανατολισμό.

Με πληροφορίες από: alfavita.gr