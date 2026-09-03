Κλοπή φορτηγών με 18.000 λίτρα μπύρας από εγκαταστάσεις στην Καλιφόρνια

Δύο φορτηγά με φορτία μπύρας, συνολικής αξίας 70.000 δολαρίων, εκλάπησαν από εγκαταστάσεις της Anheuser-Busch στο Μόντκλερ της Καλιφόρνια. Η κλοπή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου, φαίνεται να ήταν μια καλά οργανωμένη επιχείρηση, με τους δράστες να χρησιμοποιούν πλαστά έγγραφα για να παραλάβουν τα εμπορεύματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι πίσω από την υπόθεση βρίσκεται μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα.

Η οργανωμένη κλοπή και η αξία του φορτίου

Η υπόθεση της κλοπής των δύο φορτηγών με μπύρες έλαβε χώρα στο κέντρο διανομής της Anheuser-Busch, που βρίσκεται στην περιοχή του Μόντκλερ της Καλιφόρνια. Η επιχείρηση των δραστών χαρακτηρίστηκε ως καλά οργανωμένη, καθώς κατάφεραν να περάσουν τους ελέγχους ασφαλείας χωρίς να κινήσουν υποψίες.

Συγκεκριμένα, οι δράστες παρουσίασαν πλαστά έγγραφα, εμφανιζόμενοι ως νόμιμοι μεταφορείς. Μέσα σε περίπου μία ώρα, κατάφεραν να αποχωρήσουν από τις εγκαταστάσεις με τα δύο φορτηγά, τα οποία μετέφεραν προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 70.000 δολαρίων.

Τα κλεμμένα φορτία και οι προορισμοί τους

Το πρώτο από τα κλεμμένα φορτηγά μετέφερε ένα φορτίο μπύρας αξίας 45.000 δολαρίων. Ο προορισμός του συγκεκριμένου φορτίου ήταν το Τούσον της Αριζόνα. Η αξία του φορτίου αυτού υπογραμμίζει το μέγεθος της απώλειας για την εταιρεία.

Το δεύτερο φορτηγό ήταν φορτωμένο με 50.000 κουτάκια μπύρας Pabst Blue Ribbon. Ο συνολικός όγκος της μπύρας αυτής ξεπερνούσε τα 18.000 λίτρα, ενώ ο προορισμός του ήταν το Σαν Ντιέγκο. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι και στις δύο περιπτώσεις, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες ήταν ακριβώς η ίδια: παρουσίαση πλαστών εγγράφων στην είσοδο και πειθώ των εργαζομένων για την παράδοση των φορτίων.

Η αντίδραση της Pabst Blue Ribbon

Η εταιρεία Pabst Blue Ribbon, της οποίας προϊόντα περιέχονταν σε ένα από τα κλεμμένα φορτηγά, αντέδρασε στην κλοπή μέσω μιας δημοσίευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με χιουμοριστικό ύφος, η εταιρεία ζήτησε από τους κλέφτες να επιστρέψουν το δεύτερο φορτηγό.

Στη δημοσίευσή της, η Pabst Blue Ribbon ανέφερε ότι κατανοεί πως οι δράστες μπορεί να ήθελαν να «καμαρώσουν» για την απόκτηση μιας τόσο μεγάλης ποσότητας μπύρας. Ωστόσο, τόνισε ότι θα προτιμούσε η απόκτηση αυτή να είχε γίνει με έντιμο τρόπο, υπογραμμίζοντας την επιθυμία της για την επιστροφή των προϊόντων.

Προσφορά ανταμοιβής και προθεσμία

Πέρα από την έκκληση μέσω των social media, η εταιρεία Pabst Blue Ribbon προχώρησε και στην προσφορά χρηματικής ανταμοιβής. Η ανταμοιβή αυτή θα δοθεί σε όποιον παράσχει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ανάκτηση του κλεμμένου φορτηγού.

Η εταιρεία έθεσε επίσης μια συγκεκριμένη προθεσμία για την επιστροφή του φορτηγού, η οποία είναι 18 ημέρες και 44 λεπτά από τη στιγμή της κλοπής. Παράλληλα, δόθηκε η υπόσχεση ότι το φορτηγό μπορεί να επιστραφεί «χωρίς ερωτήσεις», προσπαθώντας να διευκολύνει την ανάκτησή του.

Η έρευνα των αρχών και η αύξηση των κλοπών

Οι δύο κλοπές παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Οι ερευνητές εξετάζουν με προσοχή το ενδεχόμενο να πρόκειται για μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία διαθέτει εμπειρία σε κλοπές από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταφορών και της διανομής.

Για τον εντοπισμό των δραστών, οι αρχές εξετάζουν τα αρχεία των εταιρειών μεταφορών. Παράλληλα, ειδικοί στον τομέα της ασφάλειας προειδοποιούν ότι οι κλοπές φορτίων μέσω πλαστοπροσωπίας παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, εκμεταλλευόμενες τα κενά ασφαλείας που εντοπίζονται στα ψηφιακά συστήματα παράδοσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta