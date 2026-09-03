Επίθεση άγριου ζώου σε ανθρώπους στο Νιου Χάμσαϊρ: Εξετάζεται το ενδεχόμενο λύσσας

Αναστάτωση έχει προκληθεί σε γειτονιά του Νιου Χάμσαϊρ των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ένα άγριο ζώο φέρεται να επιτέθηκε σε τουλάχιστον τρία άτομα μέσα σε διάστημα λιγότερο των δύο ημερών. Οι αρχές χαρακτηρίζουν το ζώο ως «ασυνήθιστα επιθετικό» και έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους. Υπάρχουν φόβοι ότι η συμπεριφορά του ζώου μπορεί να υποδηλώνει ότι πάσχει από λύσσα.

Τα περιστατικά των επιθέσεων

Τα περιστατικά των επιθέσεων σημειώνονται στην περιοχή του Centerra Park, στην πόλη Lebanon. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το ζώο περιγράφεται ως μια μικρή γκρίζα αλεπού. Η εμφάνισή του στην περιοχή καταγράφηκε από την Κυριακή, ενώ η τελευταία επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτένης.

Οι αρχές εκτιμούν ότι και τα τρία περιστατικά συνδέονται με το ίδιο ζώο, το οποίο έχει επιδείξει μια ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους. Η αστυνομία έχει καλέσει κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση και να αποφεύγουν κάθε επαφή με άγρια ζώα που εμφανίζουν τέτοια συμπεριφορά.

Η ανησυχία των αρχών για λύσσα

Η ασυνήθιστα επιθετική συμπεριφορά του ζώου έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αρχές, οι οποίες θεωρούν ότι μπορεί να αποτελεί ένδειξη λύσσας. Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Lebanon, Φίλιπ Ρόμπερτς, δήλωσε σχετικά ότι «είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι το ζώο επιτίθεται σε ανθρώπους».

Σύμφωνα με τον κ. Ρόμπερτς, αυτή η συμπεριφορά «συνήθως υποδηλώνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το ζώο, πιθανότατα πάσχει από λύσσα». Η αδυναμία εντοπισμού και αιχμαλώτισης του ζώου καθιστά αδύνατη την επιβεβαίωση της κατάστασης της υγείας του και του είδους του.

Βίντεο καταγράφει επίθεση σε χώρο στάθμευσης

Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο εξασφαλίστηκε από το αμερικανικό μέσο WMUR, καταγράφει μία από τις επιθέσεις. Στο οπτικό υλικό φαίνεται ένα μικρό γκρίζο ζώο να πλησιάζει δύο άτομα σε χώρο στάθμευσης, κοντά σε ένα φορτηγό της U-Haul.

Σε ένα από τα περιστατικά που καταγράφηκαν, το ζώο άρπαξε την τσάντα ενός άνδρα και στη συνέχεια επιτέθηκε στα πόδια του. Ο άνδρας κατάφερε να το απομακρύνει κλωτσώντας το, με το ζώο να βρίσκει καταφύγιο κάτω από το φορτηγό. Αυτό το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτένης, αποτελώντας την τελευταία καταγεγραμμένη επίθεση.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του ζώου

Παρά τις προσπάθειες των αρχών, το άγριο ζώο δεν έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστεί και να αιχμαλωτιστεί μέχρι στιγμής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί ούτε το ακριβές είδος του ζώου ούτε αν πάσχει από κάποια ασθένεια, όπως η λύσσα, παρά τις ισχυρές ενδείξεις.

Η αστυνομία του Lebanon συνεχίζει τις έρευνες στην περιοχή του Centerra Park, ενώ η σύσταση προς το κοινό παραμένει η ίδια: προσοχή και αποφυγή επαφής με οποιοδήποτε άγριο ζώο επιδεικνύει ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά.

Με πληροφορίες από: Reader