Το WEC ταξιδεύει στο Τέξας για τις 6 Ώρες του COTA

Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής, WEC, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση δύο περίπου μήνες μετά τις 6 Ώρες του Σάο Πάουλο. Το τριήμερο 4-6 Σεπτεμβρίου, τα Hypercars και τα GT3 θα ταξιδέψουν στο Τέξας για τις 6 Ώρες του Τέξας, οι οποίες θα διεξαχθούν στο Circuit of the Americas. Ο αγώνας αυτός αποτελεί τον έκτο από τους συνολικά οκτώ της φετινής σεζόν, με τη μάχη για το πρωτάθλημα να εντείνεται.

Η επιστροφή της δράσης στην άγρια δύση

Το WEC παραμένει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κατευθυνόμενο προς τη Βόρεια Αμερική και συγκεκριμένα στην περιοχή που χαρακτηρίζεται ως «άγρια δύση». Η επίσημη ονομασία του αγώνα είναι Lone Star Le Mans, και αναμένεται να προσφέρει συναρπαστικές στιγμές στους λάτρεις των αγώνων αντοχής. Στον αγώνα θα λάβουν μέρος συνολικά 35 αγωνιστικά οχήματα, τα οποία κατανέμονται σε δύο κατηγορίες.

Ειδικότερα, 17 οχήματα θα αγωνιστούν στην κατηγορία Hypercar, ενώ 18 θα ανήκουν στην κατηγορία LMGT3. Ο καιρός αναμένεται να αποτελέσει έναν σημαντικό παράγοντα κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου, καθώς οι θερμοκρασίες προβλέπεται να είναι αρκετά υψηλές αυτή την εποχή στην περιοχή.

Η μάχη του τίτλου σε οδηγούς και κατασκευαστές

Η μεγάλη μάχη για το πρωτάθλημα, τόσο σε οδηγούς όσο και σε κατασκευαστές, θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση στο Τέξας. Η Toyota ταξιδεύει στην πίστα έχοντας συγκεντρώσει 132 βαθμούς στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί η BMW, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 127 βαθμούς. Η BMW έχει μειώσει σημαντικά τη διαφορά της από την κορυφή, μετά τη νίκη της στις 6 Ώρες του Σάο Πάουλο.

Και οι δύο κατασκευαστές, Toyota και BMW, έχουν κατακτήσει από δύο νίκες στην τρέχουσα σεζόν του 2026. Ωστόσο, κανένας από τους δύο δεν έχει κερδίσει στο Circuit of the Americas. Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας βρίσκεται η Ferrari, με 88 βαθμούς. Η ιταλική ομάδα επιστρέφει σε μία πίστα όπου το μοντέλο της, η 499P, έχει παραδοσιακά ισχυρή παρουσία, γεγονός που μπορεί να την καταστήσει διεκδικήτρια για τη νίκη.

Το Circuit of the Americas και τα χαρακτηριστικά του

Το Circuit of the Americas, γνωστό και ως COTA, φιλοξένησε τον πρώτο αγώνα του WEC το 2013. Από τότε, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά οκτώ αγώνες στην πίστα αυτή. Η διαδρομή έχει μήκος 5.513 μέτρα και περιλαμβάνει 20 στροφές, προσφέροντας ένα απαιτητικό πεδίο αναμέτρησης για τα αγωνιστικά οχήματα.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πίστας αποτελούν οι στροφές 16, 17 και 18, οι οποίες σχηματίζουν μία μεγάλη δεξιά καμπή τριπλής κορυφής, απαιτώντας ακρίβεια από τους οδηγούς. Η πίστα έχει αποκτήσει τη φήμη ότι τιμωρεί τα λάθη και τα προβλήματα αξιοπιστίας των οχημάτων. Χαρακτηριστικά, οκτώ πληρώματα εγκατέλειψαν τον αγώνα το 2024, ενώ επτά δεν κατάφεραν να τερματίσουν το 2025, αναδεικνύοντας την σκληρότητα του COTA.

Ιστορικά στοιχεία και νικητές

Στην ιστορία του Lone Star Le Mans, η ομάδα με τις περισσότερες νίκες είναι η Porsche, επιδεικνύοντας μια σταθερά ισχυρή παρουσία στην πίστα του Τέξας. Πιο πρόσφατα, η νικήτρια ομάδα του αγώνα το 2025 ήταν η Porsche Penske Motorsport, η οποία είχε επικρατήσει στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν τότε.

Οι προηγούμενοι αγώνες στο COTA έχουν προσφέρει συχνά δράμα και απρόοπτα, με τις καιρικές συνθήκες να παίζουν τον ρόλο τους, όπως συνέβη και πέρυσι με τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην εκκίνηση του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta