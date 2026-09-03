Η άγρια επίθεση σε έγκυο στον Αλμυρό και οι αναβολές της δίκης

Μια 22χρονη έγκυος γυναίκα στον Αλμυρό έπεσε θύμα άγριας επίθεσης ενδοοικογενειακής βίας από τον 28χρονο σύντροφό της, ο οποίος της προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς. Η άμεση και αποφασιστική παρέμβαση μιας γειτόνισσας ήταν καθοριστική για τη διάσωσή της, καθώς κάλεσε τις αρχές, οδηγώντας στη σύλληψη του δράστη. Η υπόθεση έχει πλέον οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ωστόσο η εκδίκαση της έχει αναβληθεί επανειλημμένα, καθώς η παθούσα δεν έχει εμφανιστεί στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Η άγρια επίθεση στον Αλμυρό

Το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου, εντός της οικίας όπου διαμένει το ζευγάρι στον Αλμυρό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η 22χρονη έγκυος και ο 28χρονος σύντροφός της ενεπλάκησαν σε έναν άγριο καυγά, ο οποίος φέρεται να ξεκίνησε για μια ασήμαντη αφορμή.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε πολύ γρήγορα, με τον 28χρονο άνδρα να επιτίθεται με βίαιο τρόπο στην έγκυο σύντροφό του. Ο δράστης φέρεται να την κλώτσησε επανειλημμένα και με ιδιαίτερη αγριότητα, προκαλώντας της χτυπήματα στα πόδια, στο κεφάλι και στην πλάτη, όπως αναφέρουν οι πηγές. Αυτή η πράξη βίας προκάλεσε την ανησυχία των παρευρισκομένων.

Η παρέμβαση της γειτόνισσας και η σύλληψη

Για την 22χρονη έγκυο, η παρουσία μιας γειτόνισσας αποδείχθηκε σωτήρια. Η γειτόνισσα, η οποία έτυχε να είναι παρούσα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, έγινε μάρτυρας της άγριας επίθεσης. Αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα και τον κίνδυνο που διέτρεχε η νεαρή γυναίκα, δεν δίστασε να παρέμβει άμεσα.

Η γειτόνισσα κάλεσε χωρίς καθυστέρηση την Αστυνομία, κινητοποιώντας τις αρχές. Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο του περιστατικού στον Αλμυρό και προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του 28χρονου δράστη. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των πράξεών του.

Η πρώτη εμφάνιση στο δικαστήριο και η αναβολή

Την επόμενη ημέρα από τη σύλληψή του, συγκεκριμένα στις 31 Αυγούστου, ο 28χρονος σύντροφος οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Εκεί, επρόκειτο να εκδικαστεί η υπόθεση της άγριας επίθεσης που διέπραξε κατά της 22χρονης εγκύου συντρόφου του.

Ωστόσο, η δικαστική διαδικασία δεν προχώρησε ως είχε προγραμματιστεί, καθώς η δίκη αναβλήθηκε. Ο βασικός λόγος της αναβολής ήταν η απουσία της 22χρονης εγκύου παθούσας από την αίθουσα του δικαστηρίου. Η παρουσία και η κατάθεσή της κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή εξέλιξη της υπόθεσης.

Η σημερινή διαδικασία και η νέα αναβολή

Η δικαστική διαδικασία επαναλήφθηκε σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, και πάλι στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο 28χρονος κατηγορούμενος παραδέχτηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι κλώτσησε την έγκυο σύντροφό του, επιβεβαιώνοντας έτσι την κατηγορία που τον βαρύνει.

Επιπλέον, ο δράστης ζήτησε από το δικαστήριο να ακολουθηθεί η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης, μια εναλλακτική μέθοδος επίλυσης διαφορών. Παρόλα αυτά, η 22χρονη έγκυος απουσίαζε για ακόμη μία φορά από την αίθουσα του δικαστηρίου, γεγονός που δημιούργησε εμπόδια στην περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.

Λόγω της συνεχούς απουσίας της παθούσας, το δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει εκ νέου την υπόθεση. Η νέα ημερομηνία για την εκδίκαση ορίστηκε για τις 17 Σεπτεμβρίου, με την προσδοκία ότι η νεαρή γυναίκα θα εμφανιστεί τότε για να καταθέσει και να συμβάλει στην ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos