Συνεχίζονται οι έρευνες στον Μαραθώνα για τη θαμμένη γυναίκα – Σοκαρισμένοι οι γείτονες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας στον Μαραθώνα, μετά από μία φριχτή υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Μία γυναίκα φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους, μία πράξη που, σύμφωνα με την ομολογία, συνέβη πριν από περίπου δέκα χρόνια. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό της θαμμένης γυναίκας, ενώ η γειτονιά παρακολουθεί τις εξελίξεις με έκπληξη και ανησυχία.

Η ομολογία και οι εν εξελίξει έρευνες

Η υπόθεση ξεκίνησε με την ομολογία της ενοίκου του σπιτιού στον Μαραθώνα, η οποία δήλωσε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή της οικίας. Η πράξη αυτή εκτιμάται ότι έλαβε χώρα πριν από περίπου δέκα χρόνια, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών της υπόθεσης.

Στο σημείο των ερευνών έχουν μεταβεί εκσκαφείς του Δήμου, οι οποίοι επιχειρούν στην αυλή του σπιτιού. Οι εργασίες διεξάγονται παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί κάτι συγκεκριμένο. Η διαδικασία της αναζήτησης συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Το σοκ και οι μαρτυρίες των κατοίκων

Η αποκάλυψη της υπόθεσης έχει προκαλέσει σοκ στη γειτονιά του Μαραθώνα. Κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την έκπληξή τους για το γεγονός, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί. Ένας γείτονας, ο οποίος διαμένει απέναντι από το συγκεκριμένο σπίτι, περιέγραψε τις εικόνες που αντίκρισε το πρωί της ημέρας των ερευνών.

Συγκεκριμένα, ο κάτοικος ανέφερε ότι φεύγοντας το πρωί για τη δουλειά του, είδε μπουλντόζες, αστυνομία και έναν φορτωτή να σκάβει στην αυλή. Όπως δήλωσε, του είπαν ότι οι αρχές αναζητούσαν μία ηλικιωμένη γυναίκα στον κήπο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μένει στην περιοχή εδώ και δέκα χρόνια και δεν είχε δει ποτέ την ηλικιωμένη γυναίκα.

Η εξαφάνιση της μητέρας και οι εκτιμήσεις

Βάσει της μαρτυρίας του γείτονα, αν κάτι τέτοιο συνέβη, δηλαδή η ταφή της γυναίκας, τότε αυτό θα πρέπει να έγινε πριν από τη δεκαετία που ο ίδιος κατοικεί στην περιοχή. Αυτή η εκτίμηση έρχεται να συμπληρώσει το χρονικό πλαίσιο που έχει δώσει η ομολογία της ενοίκου για περίπου δέκα χρόνια.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, άλλοι γείτονες κατέθεσαν στην ΕΛ.ΑΣ ότι η ηλικιωμένη γυναίκα ήταν εν ζωή το έτος 2013. Ωστόσο, μετά το συγκεκριμένο έτος, οι ίδιοι έχασαν τα ίχνη της, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για την εξαφάνισή της και την πιθανή ταφή της στην αυλή του σπιτιού.

Η απομόνωση και η συμπεριφορά της οικογένειας

Ο γείτονας αναφέρθηκε επίσης στην ιδιόρρυθμη συμπεριφορά της οικογένειας που διέμενε στο σπίτι. Τόνισε την πλήρη απομόνωσή τους από τους υπόλοιπους κατοίκους της γειτονιάς, περιγράφοντας ότι δεν είχαν επαφές με κανέναν. Στο οίκημα φέρεται να έμενε η γυναίκα που ομολόγησε την ταφή, μαζί με τον γιο της.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, τα μέλη της οικογένειας έβγαιναν από το σπίτι μόνο το βράδυ, ακόμα και το σκυλί τους το έβγαζαν για βόλτα τη νύχτα. Ο ίδιος εκτίμησε ότι είχαν κάποια ψυχολογικά θέματα και ότι «δεν ήταν πολύ καλά στα μυαλά τους». Η γειτονιά δηλώνει πραγματικά σε σοκ, καθώς δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Με πληροφορίες από: Reader