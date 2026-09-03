Αντίστροφη μέτρηση για τις διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών: Δεν θα δοθεί νέα παράταση

Η δεύτερη και τελευταία φάση των διαγραφών των «αιώνιων φοιτητών» από τα δημόσια πανεπιστήμια βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ολοκλήρωσή της να έχει οριστεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε ρητά ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία επιπλέον παράταση. Η απόφαση αυτή, όπως τόνισε, κρίνεται δίκαιη απέναντι στους φοιτητές που είχαν ήδη διαγραφεί στην πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου.

Οι κατηγορίες που επηρεάζονται στη νέα φάση

Στο επίκεντρο αυτής της φάσης βρίσκονται συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών που έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Πρόκειται για φοιτητές πενταετών προγραμμάτων σπουδών, όπως οι πολυτεχνικές σχολές, οι οποίοι είχαν εισαχθεί πριν από το 2016. Επίσης, αφορά φοιτητές που είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον το 70% των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων τους, αλλά δεν κατάφεραν να αποφοιτήσουν εντός του πρόσθετου χρόνου που τους είχε παραχωρηθεί.

Ο συνολικός αριθμός των νέων διαγραφών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 40.000 έως 50.000 φοιτητές μόνο από τα πενταετή προγράμματα. Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας υπογραμμίζει ότι η ρύθμιση έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και έχει γίνει αποδεκτή από τα πανεπιστήμια, χωρίς να επαληθευτούν οι αρχικοί φόβοι των επικριτών της για πρόκληση λειτουργικών προβλημάτων στα ιδρύματα.

Προηγούμενη φάση και η στάση του υπουργείου

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου είχαν διαγραφεί περίπου 308.000 φοιτητές. Αυτοί ήταν εγγεγραμμένοι σε τετραετή προγράμματα και είχαν εισαχθεί έως το 2017. Η τρέχουσα διαδικασία αποτελεί συνέχεια αυτής της πολιτικής, με στόχο την ομαλοποίηση της διάρκειας φοίτησης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η ξεκάθαρη θέση του υφυπουργού Παιδείας, Νίκου Παπαϊωάννου, για μη παροχή νέας παράτασης υπογραμμίζει τη σταθερή βούληση του υπουργείου να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Η απόφαση αυτή βασίζεται στην αρχή της ισονομίας και της δικαιοσύνης έναντι όλων των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ήδη υποστεί τις συνέπειες της ρύθμισης.

Ειδικές διευκολύνσεις για εργαζόμενους και όσους πλησιάζουν το πτυχίο

Παρά τις διαγραφές, προβλέπεται ιδιαίτερη μέριμνα για φοιτητές που αποδεδειγμένα καταβάλλουν συστηματική προσπάθεια και βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. Για να ενταχθούν σε αυτές τις διευκολύνσεις, πρέπει να πληρούν το κριτήριο του 70% των πιστωτικών μονάδων και να είχαν ενεργή συμμετοχή στις εξεταστικές περιόδους.

Επιπλέον, υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους φοιτητές. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα είτε να αιτηθούν προσωρινή διακοπή σπουδών για έως και δύο έτη, χρονικό διάστημα που δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης, είτε να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής φοίτησης. Η μερική φοίτηση τους επιτρέπει να διπλασιάσουν τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών τους, προσαρμόζοντας το πρόγραμμά τους στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Ο κανόνας της ανώτατης διάρκειας φοίτησης ως πάγια πρακτική

Ο κανόνας της ανώτατης διάρκειας φοίτησης έχει πλέον καθιερωθεί ως πάγια πρακτική και εφαρμόζεται πλήρως και στους νέους εισακτέους. Αυτό σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των πανεπιστημίων και στην προσέγγιση των φοιτητικών υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα, για τα τετραετή προγράμματα σπουδών ισχύει το σύστημα «ν+2», δηλαδή συνολικά έξι χρόνια για την ολοκλήρωση. Για τα πενταετή προγράμματα, εφαρμόζεται το σύστημα «ν+3», που μεταφράζεται σε συνολικά οκτώ χρόνια. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης αυτών των χρονικών ορίων, εφόσον πληρούνται αυστηρές προϋποθέσεις ακαδημαϊκής απόδοσης, καθιστώντας σαφές ότι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων είναι πλέον υποχρεωτική για το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Με πληροφορίες από: alfavita.gr