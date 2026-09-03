Φωτιά στην Ξάνθη κοντά στο πεδίο βολής: Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ξάνθης, έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, η οποία βρίσκεται κοντά στο πεδίο βολής του στρατού. Η άμεση αντίληψη του περιστατικού οδήγησε σε ταχεία κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς και άμεση κινητοποίηση

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια έκταση με χαμηλή βλάστηση, πλησίον του πεδίου βολής του στρατού στην Ξάνθη. Το συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές και ειδικότερα την Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής. Η φωτιά, η οποία έγινε άμεσα αντιληπτή, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές ή σπίτια.

Η Πυροσβεστική της Ξάνθης αντιμετωπίζει την πυρκαγιά με άμεσες ενέργειες, καθώς οι πυροσβέστες ανέλαβαν αμέσως το έργο της κατάσβεσης. Η ταχύτητα στην αντίδραση κρίθηκε καθοριστική για τον περιορισμό της έκτασης του φαινομένου και την αποτροπή περαιτέρω κινδύνων.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην μάχη της κατάσβεσης

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, 18 πυροσβέστες με 3 οχήματα έσπευσαν στο σημείο της εκδήλωσης της φωτιάς. Την επιχείρηση ενίσχυσε και 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, η οποία συνέδραμε ενεργά στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

Παράλληλα με τις επίγειες δυνάμεις, στην επιχείρηση συμμετείχαν και εναέρια μέσα. Συνολικά, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο κινητοποιήθηκαν άμεσα για να συνδράμουν από αέρος. Η χρήση των εναέριων μέσων θεωρήθηκε απαραίτητη για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εστιών της πυρκαγιάς, ειδικά σε περιοχές που ενδεχομένως ήταν δύσβατες για τα επίγεια μέσα.

Συνδρομή από τον στρατό και την τοποθεσία της πυρκαγιάς

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, σημαντική ήταν και η συμβολή του στρατού. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του στρατού κινητοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η συνεργασία μεταξύ των φορέων ενίσχυσε τις δυνατότητες αντιμετώπισης της πυρκαγιάς και την ταχύτητα των ενεργειών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Πετροχώρι. Η άμεση παρέμβαση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένου του στρατού, είχε ως πρωταρχικό στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την προστασία της ευρύτερης περιοχής από την εξάπλωσή της.

Ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής

Ο καπνός από τη φωτιά έγινε άμεσα ορατός από μακριά, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Ξάνθης. Η ορατότητα του καπνού από απόσταση δημιούργησε προβληματισμό για την έκταση και τη σοβαρότητα του περιστατικού μεταξύ των πολιτών.

Παρά την ανησυχία που προκλήθηκε από τον ορατό καπνό, οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές ή σπίτια. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων και των υπολοίπων φορέων επικεντρώνονται στην πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε μη οικιστική ζώνη, με στόχο την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από: Reader