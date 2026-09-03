Τραγωδία στα Γρεβενά: Νεκρή 55χρονη που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ της

Μια τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Κληματάκι των Γρεβενών, όπου μια 55χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από δυστύχημα με τρακτέρ. Το όχημα, το οποίο φέρεται να ήταν φορτωμένο με ξύλα, ανετράπη, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει την οδηγό του. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ωστόσο η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, επιβεβαιώνοντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Το μοιραίο δυστύχημα στο Κληματάκι Γρεβενών

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στην αγροτική περιοχή Κληματάκι των Γρεβενών, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία. Η 55χρονη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στη θέση του οδηγού ενός τρακτέρ, έχασε τη ζωή της όταν το βαρύ όχημα ανετράπη. Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το τρακτέρ ήταν φορτωμένο με ξύλα τη στιγμή της μοιραίας ανατροπής. Η παρουσία του φορτίου αυτού ενδεχομένως να διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στην εξέλιξη του δυστυχήματος, αν και αυτό είναι κάτι που θα διερευνηθεί περαιτέρω. Η ανατροπή είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό της 55χρονης οδηγού κάτω από το βαρύ μηχάνημα, με τραγική κατάληξη τον θάνατό της.

Άμεση επέμβαση Πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ

Μετά την ενημέρωση για το τραγικό συμβάν, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών έσπευσαν άμεσα στο σημείο του δυστυχήματος στο Κληματάκι. Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού της γυναίκας, η οποία βρισκόταν παγιδευμένη κάτω από το ανατραπέν τρακτέρ. Η κινητοποίηση ήταν ταχύτατη, δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης.

Μετά από προσπάθειες, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την 55χρονη. Ωστόσο, κατά την ανάσυρσή της, διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο είχε επίσης μεταβεί στο σημείο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ επιβεβαίωσαν τον θάνατο της άτυχης οδηγού, ολοκληρώνοντας τη δυσάρεστη διαπίστωση.

Διενεργείται ενδελεχής έρευνα από την Τροχαία

Για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, η Τροχαία Γρεβενών έχει αναλάβει τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας. Οι αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και εξετάζουν κάθε πτυχή του συμβάντος, προκειμένου να κατανοήσουν τι ακριβώς συνέβη και γιατί το τρακτέρ ανετράπη.

Στο πλαίσιο της έρευνας, θα εξεταστούν διάφοροι παράγοντες, όπως η κατάσταση του οδοστρώματος, η μηχανική κατάσταση του τρακτέρ, καθώς και οι συνθήκες οδήγησης της 55χρονης. Στόχος της Τροχαίας Γρεβενών είναι να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το τραγικό αυτό γεγονός.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Reader